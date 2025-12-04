Search here...

88-vuotiaana hän työskenteli edelleen… kunnes internetin käyttäjät päättivät muuttaa hänen elämänsä

Yhteiskunta
Léa Michel
@itssozer/Instagram

88-vuotias yhdysvaltalainen veteraani Ed Bambas jatkaa työskentelyä Detroitin lähellä sijaitsevassa supermarketissa elättääkseen itsensä. Hän menetti eläkkeensä General Motorsin konkurssin jälkeen vuonna 2012. Hänen liikuttava tarinansa, jonka jakoi vaikuttaja Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , herätti valtavan mobilisaation sosiaalisessa mediassa, ja GoFundMe-kampanja keräsi yli 1,2 miljoonaa dollaria, jotta hän saisi vihdoin "ansaitsemansa elämän" ja ansaitun levon.

Taistelu taloudellisia vaikeuksia vastaan

Ed Bambas jäi eläkkeelle General Motorsilta vuonna 1999, mutta vuoden 2012 konkurssi johti hänen eläkkeensä maksamisen keskeyttämiseen ja sairausvakuutuksensa päättymiseen, mikä jätti hänet suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Hänen vaimonsa, joka oli tuolloin hyvin sairas, kuoli seitsemän vuotta sitten. Siitä lähtien hän on työskennellyt viisi päivää viikossa, kahdeksan tuntia päivässä, korkeasta iästään huolimatta, rakentaakseen elämänsä uudelleen. "Myin talon ja me pidimme siitä kiinni", hän uskoutui videolla, joka levisi viraaliksi.

Katso tämä postaus Instagramissa

Samuel Weidenhoferin (@itssozer) jakama julkaisu

Odottamaton anteliaisuuden aalto

Samuel Weidenhoferin (@itssozer ) luoma video Ed Bambasista liikutti syvästi internetin käyttäjiä, keräten yli 1,4 miljoonaa tykkäystä ja tuhansia tukiviestejä. Varainkeruun käynnistäjä Samuel Weidenhofer korosti: "Keräsimme alle 36 tunnissa yli miljoona dollaria", mikä havainnollistaa verkkoyhteisvastuun voimaa. Kerätyt rahat talletetaan turvalliselle tilille, jotta veteraani voi nauttia niistä rauhassa, Weidenhofer selitti.

Toivo paremmasta elämästä

Tämän mobilisaation tavoitteena on antaa Ed Bambasille vihdoin mahdollisuus elää toivomaansa elämää, vapaana pakkotyön rajoituksista. Tämä valtava tuki osoittaa verkkoyhteisöjen kyvyn muuttaa yksittäisiä tarinoita konkreettisiksi ja myönteisiksi teoiksi. Ed saa pian tämän ihanan yllätyksen, joka voi muuttaa hänen elämänsä suunnan.

Katso tämä postaus Instagramissa

Samuel Weidenhoferin (@itssozer) jakama julkaisu

Ed Bambasin tarina muistuttaa meitä voimakkaasti siitä, miten tietyt epäoikeudenmukaisuudet voivat merkitä koko elämän... mutta myös siitä, miten solidaarisuus voi muuttaa kaiken. Vain muutamassa tunnissa miljoonat internetin käyttäjät kokoontuivat antamaan hänelle sen, minkä järjestelmä oli häneltä evännyt: mahdollisuuden vanheta arvokkaasti, vapaana tulevaisuuden ahdistuksesta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
