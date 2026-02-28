Tätä yleistä elettä lennon jälkeen tulisi välttää lentoemännän mukaan.

Useiden ilmassa vietettyjen tuntien jälkeen haluat vain hypätä kuumaan suihkuun ja antaa väsymyksen sulaa pois. Tämä uskomattoman houkutteleva refleksi ei kuitenkaan välttämättä ole paras asia ihollesi. Lentoemäntä ja useat asiantuntijat ehdottavat tämän tavan uudelleenarviointia, varsinkin pitkän lennon jälkeen.

"Lentokoneen ulkonäkö", todellinen ilmiö

Astut ulos lentokoneesta kireän tunteen vallassa, iho hieman ryppyinen, aivan kuin kasvosi huutaisivat suurta lasillista vettä. Tällä tunteella on jopa nimi: "lentokoneen iho". Matkustamossa kosteustaso vaihtelee yleensä 10 ja 20 prosentin välillä, kun taas maassa se on enemmänkin 40–60 prosenttia. Tämä ero selittyy paineistukseen liittyvillä teknisillä rajoituksilla ja ulkoilman korkeudessa sisäänvedolla, joka on luonnostaan erittäin kuivaa, kuten Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IAA) huomauttaa .

Tulos: ihosi menettää enemmän vettä. Ihotautilääkärit kutsuvat tätä transepidermaaliseksi veden menetykseksi. Käytännössä tämä voi ilmetä kireänä ihona, epätasaisena punoituksena, sameampana ihona ja joskus muutamina pieninä epäpuhtauksina. Jopa sekaiho tai rasvainen iho voi reagoida tuottamalla enemmän talia kompensoidakseen tätä. Ihosi tekee parhaansa suojellakseen itseään.

Miksi erittäin kuuma suihku ei ole paras liittolaisesi

Ollaanpa rehellisiä: lennon jälkeen kuuma suihku tuntuu jättimäiseltä halaukselta. Jos iho on kuitenkin jo valmiiksi kuivunut, korkea lämpötila voi pahentaa tilannetta. Erittäin kuuma vesi vahingoittaa hydrolipidikalvoa, tuota ohutta luonnollista, vedestä ja lipideistä koostuvaa suojakerrosta, joka suojaa ihoa. Heikentämällä sitä lisäät veden haihtumista ihosta ja teet siitä herkemmän.

Amerikan ihotautiyhdistys (American Academy of Dermatology) suosittelee pitkien, erittäin kuumien suihkujen välttämistä, erityisesti kuiva- tai herkkäihoisille. He suosittelevat sen sijaan haalean veden käyttöä ihon suojakerroksen säilyttämiseksi. Tämä neuvo on erityisen tärkeä lennon jälkeen: ihosi on jo altistunut useille tunneille kuivaa ilmaa. Ei ole syytä lisätä stressiä.

Merkkejä siitä, että ihosi on matkustanut liikaa

Pitkän matkan jälkeen saatat huomata:

Ihon nykimisen tunne

Lievä punoitus

Nestehukkaviivojen korostaminen

Liikaa reaktiivista talirauhasta

Pienet finnit, jotka liittyvät heikentyneeseen ihon suojakerrokseen

Nämä reaktiot eivät tarkoita, että ihosi olisi "kiusaava". Päinvastoin, ne osoittavat, että se on elossa, dynaaminen ja kykenevä sopeutumaan. Se yksinkertaisesti yrittää palauttaa tasapainonsa.

Oikeat refleksit laskeutuessa

Hyviä uutisia: kyse ei ole suihkun kieltämisestä, vaan sen mukauttamisesta.

Valitse haaleaa vettä polttavan kuuman sijaan. Rajoita aikaasi, käytä hellävaraista puhdistusainetta ilman voimakkaita aineita ja levitä sen jälkeen heti kosteusvoidetta tai korjaavaa hoitoa hieman kostealle iholle. Tämä yksinkertainen vaihe auttaa säilyttämään kosteuden ja vahvistamaan ihon suojakerrosta.

Muista juoda runsaasti nesteitä ennen lentoa, lennon aikana ja sen jälkeen. Sisäinen nesteytys tukee myös ihosi tasapainoa.

Ihotautilääkärit eivät myöskään suosittele kuorinnan käyttöä pitkän lennon jälkeisenä päivänä. Ihoa ei tarvitse "riisua", vaan hemmotella.

Lyhyesti sanottuna "lentokoneiho" ei ole markkinointimyytti: suihkukopin kuiva ilma todella heikentää ihoa. Tässä yhteydessä erittäin kuuma suihku, olipa se kuinka miellyttävä tahansa, voi pahentaa olemassa olevaa nestehukkaa. Valitsemalla lempeämmän lämpötilan ja keskittymällä kosteuttaviin tuotteisiin annat ihollesi pehmeämmän laskeutumisen.