Miksi tämä istuin koneessa olisi lääkäreiden mukaan alttiimpi bakteereille?

Lentäminen tarkoittaa suljetun tilan jakamista monien muiden matkustajien kanssa useiden tuntien ajan. Vaikka kokemus on monille mukava ja jännittävä, jotkut asiantuntijat huomauttavat, että istumapaikan valinnalla voi olla merkitystä bakteereille altistumisen tasolle koneessa.

Käytävänpuoleinen istuin: enemmän jalankulkua, enemmän kosketusta

Useiden tartuntatautiasiantuntijoiden mukaan käytäväpaikalla istuessa on suurin riski epäsuoraan vuorovaikutukseen muiden matkustajien kanssa. Orlando Healthin tartuntatautiasiantuntija, tohtori Jarod Fox, selittää, että tämä istumapaikka asettaa sinut suoraan matkustamon läpi liikkuvien matkustajien eteen. Vessaan meneminen, matkatavaroiden avaaminen tai jalkojen venytteleminen: nämä liikkeet ovat yleisiä.

Houston Methodist -yliopiston epidemiologi, tohtori Ashley Drews, huomauttaa myös, että tämäntyyppinen istumapaikka sisältää enemmän tahatonta kosketusta käytävällä liikkuvien ihmisten kanssa. Emoryn yliopiston tutkimus osoittaa, että noin 40 % matkustajista nousee ylös ainakin kerran lennon aikana ja lähes 20 % useita kertoja. Toisin sanoen käytävästä tulee jatkuvan liikenteen alue, jossa kohtaamiset ovat yleisempiä.

Läheisyys: todellinen ratkaiseva tekijä

Asiantuntijat korostavat yhtä tärkeää seikkaa: pääasiallinen riski ei riipu pelkästään istumapaikasta, vaan ensisijaisesti tartunnan saaneen henkilön läheisyydestä. Tartunnan saaneen matkustajan vieressä istuminen lisää riskiä enemmän kuin pelkkä käytävällä tai ikkunapaikalla istuminen. Tartunnan saaneen henkilön vieressä, edessä tai takana olevat istumapaikat voivat siksi olla suuremmassa vaarassa, koska läheisyys on suoraa ja pitkäaikaista.

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että matkustajien väliset läheiset vuorovaikutukset vaikuttavat voimakkaasti tartuntatauteja aiheuttaville aineille altistumisen todennäköisyyteen lentokoneessa.

Ikkunapaikka: vähän hiljaisempi?

Sen sijaan ikkunapaikka esitetään usein "hiljaisempana" vaihtoehtona. Ikkunan vieressä istuvat ihmiset nousevat harvemmin ylös, mikä vähentää kontaktia muihin matkustajiin. Vähentynyt liikkuminen tarkoittaa myös vähemmän kävelyä käytävällä ja siten mahdollisesti vähemmän vuorovaikutusta liikkuvien pintojen tai ihmisten kanssa.

Asiantuntijat ovat kuitenkin edelleen varovaisia: mikään istuinpaikka ei takaa täydellistä suojaa. Tautien torjunta- ja ehkäisykeskusten (CDC) mukaan riski riippuu monista tekijöistä, kuten lennon kestosta, matkustajatiheydestä ja oireiden esiintymisestä joillakin yksilöillä.

Myös lentokoneiden pinnat kärsivät

Istuinten lisäksi useat lentokoneen alueet altistuvat säännöllisesti mikro-organismeille ja voivat pesiytyä niihin. Yleisimmin mainittuja ovat:

taittuvat hyllyt

käsinojat

kosketusnäytöt

vyönsoljet

wc-kahvat

TravelMathin tekemä tutkimus on osoittanut, että tietyt matkustamon pinnat voivat kantaa bakteereja yksinkertaisesti siksi, että niihin kohdistuu paljon kontakteja lennon aikana.

Muutama yksinkertainen askel rauhallisempaan matkustamiseen

Ilman pakkomielteistä ajautumista muutama yksinkertainen tapa voi auttaa vähentämään altistumista mikrobeille lennon aikana:

pese tai desinfioi kätesi säännöllisesti

vältä kasvojen koskettelua pintojen koskettamisen jälkeen

Puhdista tabletti ja käsinojat sopivalla pyyhkeellä

Pidä huolta terveydestäsi matkan jälkeen

Nämä tavat eivät poista riskiä, mutta ne auttavat rajoittamaan kosketusta mahdollisesti ei-toivottujen aineiden kanssa.

Ympäristö, jota hallitaan paremmin kuin luulemme

Näistä tekijöistä huolimatta asiantuntijat huomauttavat rauhoittavasta tosiasiasta: nykyaikaiset lentokoneet on varustettu erittäin tehokkailla ilmansuodatusjärjestelmillä. HEPA-suodattimet keräävät suuren osan ilmassa olevista hiukkasista ja vaihtavat matkustamon ilman säännöllisesti. Toisin sanoen, vaikka altistuminen mikrobeille ei koskaan täysin poistu jaetussa tilassa, lentokoneiden olosuhteet ovat paremmin hallinnassa kuin miltä ne saattavat näyttää.

Käytävänpuoleinen istuin voi viime kädessä olla alttiina enemmän jalankulkuliikenteelle, mutta keskeinen tekijä pysyy samana: ihmisen läheisyys suljetussa tilassa.