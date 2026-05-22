Questi cani hanno ricreato i look più iconici del Met Gala 2026 e il web ne è entusiasta.

Vita animale
Fabienne Ba.
@bebe.pekingese / Instagram

Il red carpet più chiacchierato del momento non era riservato solo alle celebrità... ma anche ai cani. A New York, l'eccentrico "Pet Gala 2026" ha trasformato i nostri amici a quattro zampe in vere e proprie icone di stile per una sola notte. Tra abiti in miniatura, mantelli scintillanti e riferimenti all'alta moda, internet, ovviamente, non ha potuto resistere.

Il Met Gala, versione canina

Due settimane dopo il celebre Met Gala del 2026, New York ha ospitato un altro evento: il Pet Gala. Tenutosi al cinema Cineplay, questo evento ripercorre ogni anno i look più memorabili del red carpet... con i cani come modelli. Il concept? Ricreare gli outfit delle star in versioni adattate alle diverse corporature canine, dai Chihuahua ai bassotti. Un'idea che fonde l'alta moda con la passione per gli animali.

Il progetto è stato ideato da Anthony Rubio, stilista specializzato in moda canina. Da oltre dieci anni, crea reinterpretazioni canine di importanti momenti della moda. Quest'anno, si è ispirato alle silhouette indossate da celebrità come Beyoncé, Nicole Kidman e Anne Hathaway.

BeBe, Kima e George: le vere star del red carpet

È impossibile parlare del Pet Gala senza menzionare le sue star a quattro zampe.

  • BeBe, una piccola cagnolina pechinese, ha fatto sensazione con una versione in miniatura dell'abito dipinto a mano indossato da Anne Hathaway.
  • Nel frattempo, Kima, la chihuahua, incarnava lo spirito estroso di Beyoncé con un mantello di piume, un copricapo tempestato di gioielli e un abito scintillante.
  • Tra i signori, George, un bassotto a pelo duro, ha adottato il look pastello di A$AP Rocky con un cappotto rosa pallido e un raffinato papillon.

Anche altri cani hanno lasciato un'impressione duratura, come Priscilla, un Griffone di Bruxelles, Chanel, un Bichon Frisé maltese, o Bastian, un incrocio di terrier dall'aspetto ultra-alla moda.

Perché Internet sta andando completamente in tilt

Il successo del Pet Gala si basa su un mix perfettamente calibrato: cani alla moda, riferimenti alla cultura pop immediatamente riconoscibili e una sana dose di autoironia. Video e foto dell'evento hanno rapidamente invaso i social media, generando migliaia di reazioni commoventi. Il progetto celebra anche la creatività artigianale, con un vero e proprio lavoro di progettazione e realizzazione dietro ogni abito.

Risate, sì... dimenticare il benessere degli animali, no.

Sebbene queste immagini possano sembrare adorabili, meritano anche un po' di prospettiva. I cani, come tutti gli animali, non sono accessori, bambole o peluche destinati a intrattenere il web. Al di là dell'estetica "carina", è fondamentale tenere a mente il loro comfort, il loro consenso e il loro benessere. Il successo dei contenuti virali sugli animali a volte porta a trasformare gli animali in "oggetti da spettacolo" o in tendenze. Provare affetto è giusto, ma non dimentichiamo che un cane rimane un essere vivente con i suoi limiti e le sue esigenze.

La stessa vigilanza è necessaria nei confronti delle immagini generate dall'intelligenza artificiale che stanno invadendo i social media. Dietro questi contenuti "divertenti" si cela una realtà ben più spensierata: l'uso diffuso dell'intelligenza artificiale sta mettendo a repentaglio molte professioni creative, in particolare quelle di illustratori, fumettisti e artisti visivi. Ammirare un'opera significa anche riflettere su come è stata prodotta e su chi ne trae realmente beneficio.

In definitiva, con i suoi cani ultra-eleganti e i mini abiti ispirati alle più grandi star, il Pet Gala 2026 ha trasformato ancora una volta internet in un paradiso per la moda canina. Tra la fascinazione per gli animali "troppo carini" e l'entusiasmo per i contenuti virali, mantenere una prospettiva critica rimane essenziale: un cane non è mai un giocattolo o un accessorio di moda.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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