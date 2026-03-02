Questi animali sfidano le idee preconcette sul "potere femminile".

Nel mondo animale, le donne stanno prendendo il loro posto e affermandosi. Le icone femministe abbondano in natura e non indossano mantelli, ma hanno pelliccia, piume o squame. Oltre a proteggere la loro prole, queste femmine che popolano la natura stanno sfidando i ruoli di genere e sono molto più evolute di quanto immaginiamo. Prendiamo i nostri quaderni e prendiamo appunti.

Quando gli animali ci insegnano lezioni sull'uguaglianza

I documentari naturalistici non si concentrano solo sulla libido dei leoni o sulle spettacolari lotte tra giraffe. Mentre la maggior parte dei film ambientati in natura mostra madri che coccolano i loro piccoli e femmine accampate nelle loro tane, questo è solo un breve scorcio sulla vita animale. Il libro " The Feminist Animal ", scritto a quattro mani da 13 specialisti, colma da solo tutte le lacune del passato e rivela la piena portata del potere femminile nel mondo naturale.

Prima che Jane Goodall e altre pioniere della scienza si mettessero in gioco, gli uomini incarnavano il "sesso forte". Combattevano per conquistare cuori e terre, e cacciavano per sfamare le loro famiglie. In breve, avevano tutti i meriti. Le donne, d'altra parte, erano passive: semplicemente lì per prendersi cura dei piccoli e garantire la continuazione della linea familiare. A lungo descritte come semplici comparse, non sono tuttavia dedite esclusivamente alla maternità. Hanno altre competenze nel loro curriculum.

Nel vivace mondo animale, i cavallucci marini maschi portano la vita, le femmine comprendono la sorellanza meglio di alcuni umani e i pesci pagliaccio modificano i loro organi riproduttivi. Tra i pinguini imperatore, le femmine vanno a pescare per procurarsi provviste mentre i maschi covano le uova. Secondo queste informazioni ben documentate, gli animali sono più aperti e progrediti degli umani. Ecco un breve elenco di questi animali femmine che dimostrano che il predominio maschile non è una "legge universale della natura".

Iene: matriarche senza vergogna

Mentre la mantide religiosa divora i suoi compagni interi, facendo attenzione a non lasciare traccia del loro crimine, ci sono anche animali più pacifisti e femministi. Spesso caricaturati nei film come creature astute e ingenue, sono in realtà uno degli esempi più potenti di società matriarcale.

Tra le iene maculate, le femmine sono dominanti. Sono più grandi, più forti e governano la gerarchia del clan. Persino i maschi più imponenti sono loro subordinati. Risorse, priorità alimentari, decisioni collettive: tutto passa attraverso di loro. Un altro fatto sorprendente: la femmina di iena maculata possiede uno "pseudo-pene" e nessuno batte ciglio. Un buon aneddoto da tirare fuori per fare colpo a un incontro sociale.

Elefanti: il potere passa attraverso l'esperienza

Un altro esempio stimolante: le mandrie di elefanti africani. Anche in questo caso, la struttura è matriarcale. Il leader del gruppo è generalmente la femmina più anziana. Il suo ruolo? Ricordare le pozze d'acqua durante i periodi di siccità, riconoscere i pericoli e guidare gli spostamenti della mandria.

Mentre in alcune specie il potere appartiene al vincitore di un combattimento, gli elefanti sono più riflessivi. La loro autorità non si basa sulla forza fisica, ma sull'esperienza e sulla memoria collettiva. È un potere calmo, strategico e protettivo. Una leadership basata sulla trasmissione e sulla saggezza. Una bellissima metafora per ricordarci che guidare non significa schiacciare, ma guidare.

Volpi rosse maschio: padri devoti

Le volpi rosse sono in un certo senso pioniere del congedo di paternità. Sebbene siano necessarie leggi e riforme per implementarlo, per questi canidi è quasi istintivo. Dopo il parto, il maschio della volpe rossa si prende cura in modo speciale della compagna e della prole. Non si limita a riportare il cibo nella tana; è davvero coinvolto nell'educazione dei cuccioli: gioca con loro e insegna loro le importanti lezioni della vita. È un padre modello che alleggerisce (un po') il carico mentale della compagna.

Cavallucci marini maschi: quelli che portano la vita

Un uomo incinta? Su scala umana, questo sarebbe purtroppo molto controverso. Eppure, tra i cavallucci marini, è la norma. Il maschio porta le uova e affronta il calvario del parto. La femmina, dal canto suo, trova un maschio a cui affidare le sue uova, e poi torna a scorrazzare nelle profondità del mare. Abbastanza da far rabbrividire gli attivisti più accaniti per i diritti degli uomini.

Api: una regina… e migliaia di api operaie

In un alveare, la famosa "regina" è fonte di intrigo. Eppure, il suo ruolo non è quello di un monarca autoritario. Assicura la riproduzione, mentre le api operaie, tutte femmine, mantengono l'alveare in funzione: costruzione, protezione e produzione di cibo. Il potere è distribuito, funzionale e collettivo. La sopravvivenza dipende da un'organizzazione altamente efficiente in cui le femmine occupano quasi tutte le posizioni chiave.

In definitiva, osservare la fauna selvatica e le piante non è solo un "passatempo zen". È un'esperienza di profonda conoscenza sul femminismo, l'uguaglianza e l'identità di genere. Se dovessimo reincarnarci in animali, avremmo già il nostro preferito...