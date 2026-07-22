Questo errore durante le passeggiate estive può mettere in pericolo il tuo cane

Quando le temperature si alzano, le passeggiate rimangono importanti per il benessere del vostro cane. Tuttavia, durante un'ondata di calore, alcune abitudini possono rapidamente diventare rischiose. Un errore in particolare merita la vostra massima attenzione: portare il vostro amico a quattro zampe fuori su terreni roventi durante le ore più calde della giornata.

Il catrame può diventare una vera trappola

Spesso pensiamo alla temperatura dell'aria... ma molto meno a quella del terreno. Eppure, sotto un sole cocente, asfalto, bitume o persino sabbia possono diventare roventi. Poiché il cane cammina direttamente sui cuscinetti delle zampe, a volte bastano pochi minuti per causare dolorose ustioni. Cuscinetti rossi, irritati, screpolati o addirittura con vesciche sono tutti segnali che il terreno era troppo caldo. Una passeggiata che avrebbe dovuto essere piacevole può quindi trasformarsi in un ricordo davvero spiacevole.

Un consiglio molto semplice prima di partire

Prima di uscire, potete fare una semplice prova. Appoggiate il dorso della mano o del piede sull'asfalto per 5-7 minuti: se sentite subito il bisogno di toglierlo perché è troppo caldo, anche il vostro cane proverà la stessa sensazione... camminandoci sopra. In questo caso, è meglio cambiare percorso, optando per l'erba, sentieri sterrati o zone ombreggiate, oppure rimandare la passeggiata a un momento più fresco.

Facciamo il possibile durante questa ondata di caldo.

Naturalmente, tutto dipende dall'ambiente circostante. Se abitate vicino a un parco, un campo o un'ampia area erbosa, è l'ideale. Il vostro cane potrà godersi una passeggiata più piacevole senza dover camminare sull'asfalto, soprattutto la mattina presto quando fa ancora fresco.

Tuttavia, nel cuore della città, dove il cemento è ovunque, spesso bisogna fare i conti con delle limitazioni. Un cane ha bisogno di uscire per fare i suoi bisogni e, a seconda della razza, dell'età o del temperamento, avrà bisogno di diverse uscite durante la giornata. L'obiettivo è quindi quello di adattare queste passeggiate.

Se possibile, scegli la mattina e la sera.

Se un'uscita diurna è inevitabile, scegliete un percorso il più ombreggiato possibile.

Se il cane è di piccola taglia, puoi portarlo in braccio per qualche istante su un'area erbosa; per gli animali cosiddetti fragili, puoi usare un passeggino; oppure, se la situazione lo richiede, puoi fargli indossare delle scarpette protettive.

Anche un gilet rinfrescante può offrire un po' di sollievo.

Infine, limitate le vostre uscite al minimo indispensabile: una breve passeggiata per soddisfare i bisogni fisiologici è meglio di una lunga sessione di gioco o di corsa quando la temperatura è tra i 30 e i 40 °C.

Colpo di calore, un rischio da non sottovalutare mai

I cani sono molto meno efficienti di noi nel dissipare il calore. Si raffreddano principalmente ansimando, un sistema che diventa rapidamente inefficace con il caldo. Ansimare eccessivo, salivazione eccessiva, stanchezza insolita, difficoltà a camminare o qualsiasi comportamento anomalo dovrebbero allertarvi immediatamente. In questi casi, interrompete la passeggiata, portate il cane in un luogo fresco, offritegli dell'acqua e contattate subito un veterinario se le sue condizioni non migliorano.

Alcuni cani sono ancora più sensibili

Non tutti i cani reagiscono allo stesso modo al caldo. I cani anziani, in sovrappeso o affetti da determinate patologie sono più vulnerabili. Anche le razze brachicefale, riconoscibili per il muso molto corto e schiacciato, richiedono particolare attenzione. Bulldog francesi e inglesi, Carlini, Shih Tzu, Boxer, Cavalier King Charles Spaniel e Dogue de Bordeaux possono manifestare difficoltà respiratorie non appena le temperature superano i 15-20 °C. Per queste razze, le passeggiate dovrebbero essere pianificate con ancora maggiore cura.

In sintesi: in estate, scegliere le ore più fresche, evitare i terreni roventi e soprattutto rispettare i ritmi del vostro cane gli permetterà di godersi appieno le uscite, anche quando le temperature sono elevate.