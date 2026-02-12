In Cina, questi animali generati dall'intelligenza artificiale stanno diventando delle star dei social media.

Su Internet in Cina, cani e gatti sono da tempo i protagonisti di video commoventi. Tuttavia, un nuovo fenomeno sta scuotendo le acque: questi animali, ora interamente creati dall'intelligenza artificiale, sono diventati i protagonisti di miniserie di enorme successo. Dietro il loro aspetto tenero si nasconde una vera e propria industria digitale che fonde emozione, tecnologia e redditività.

Storie toccanti... generate dall'algoritmo

Sulle app di video brevi, molto popolari in Cina, intere storie vengono ora scritte e animate dall'intelligenza artificiale. Una delle più famose racconta la storia di un gatto della classe operaia, deriso da animali benestanti, che alla fine ce la fa e dimostra il suo valore. La ricetta: un mix di empatia, vendetta e un messaggio morale popolare, ma senza attori o telecamere.

Queste clip, spesso della durata di appena un minuto, attirano milioni di visualizzazioni. Un singolo account, gestito da un creatore indipendente utilizzando strumenti di intelligenza artificiale gratuiti, può fruttare diverse migliaia di euro al mese. Il tutto con un investimento minimo: pochi testi riutilizzati, immagini generate automaticamente e un pizzico di immaginazione per legare il tutto.

Designer che ci vivono

Diversi videoamatori si sono dedicati a questi "animal drama". Alcuni mescolano specie e mondi: un Bichon Frisé diventa una principessa, un gatto si trasforma in un supereroe o un cane dal cuore gentile trova il suo principe. Queste "soap opera" ultra-corte giocano su tropi emotivi molto umani – gelosia, umiliazione, trionfo – per provocare reazioni forti e fidelizzare il pubblico.

Gli animali domestici virtuali vengono utilizzati anche per promuovere prodotti reali, dalla cura degli animali domestici al cibo. È un modo efficace, e spesso più divertente, per aggirare la pubblicità tradizionale.

@meow_paplo #Labrador #LabradorNero #LabradorRetriever #Cane #Cucciolo #Animali #Animazione3D #StoriaDiCane #ai #virale Assisti al toccante viaggio di un piccolo cucciolo di Labrador nero chiaro che lavora instancabilmente nelle risaie, coperto di fango ma pieno di speranza. Dalla semina del riso e dal nutrimento dei polli alla preparazione del suo umile pasto, questa animazione 3D 8K ultrarealistica cattura il vero spirito del duro lavoro, della pace e della gratitudine. Una storia commovente dalla campagna cinese che ci ricorda: la vera felicità nasce dal semplice sforzo. 🌾🐾🔥

Quando la macchina sa come farti piangere

Ciò che è affascinante è che queste creazioni suscitano un'emozione autentica, come se fossero storie vere. Lo spettatore ride, si affeziona, si indigna, quasi dimenticando che tutto è stato creato da un software.

Tuttavia, mentre alcuni utenti di Internet si meravigliano di ciò, altri ne sono profondamente rattristati: vedono i contenuti generati dall'intelligenza artificiale riscuotere un successo strepitoso, mentre creatori, illustratori e fumettisti, pur essendo pienamente riconosciuti e talentuosi, faticano a ottenere riconoscimenti. L'intelligenza artificiale è sempre più favorita perché "non costa nulla", pur consentendo enormi profitti, a scapito del lavoro umano, della creatività e di un giusto compenso.

Queste favole digitali, a metà strada tra intrattenimento e sperimentazione, dimostrano fino a che punto l'intelligenza artificiale possa replicare le emozioni umane. In Cina, come altrove, queste favole riflettono il nostro fascino per le storie semplici capaci di emozionarci, anche quando non sono più basate sulla realtà.