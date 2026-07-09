Come aiutare il tuo animale domestico ad affrontare meglio il caldo in casa

Con l'aumento delle temperature, anche i nostri animali domestici ne risentono. Cani, gatti e altri animali da compagnia hanno una capacità di termoregolazione inferiore alla nostra. Alcune semplici precauzioni possono contribuire a garantire loro un'estate più confortevole e serena.

Acqua fresca sempre disponibile per mantenersi ben idratati.

L'idratazione è fondamentale per aiutare il vostro animale domestico (cane o altro) ad affrontare meglio il caldo. Assicuratevi che la sua ciotola contenga sempre acqua pulita e fresca (non fredda) e che venga riempita regolarmente. Aggiungere ulteriori punti d'acqua in casa può inoltre incoraggiare il vostro amico a bere di più. È un semplice accorgimento che contribuisce al suo benessere quando le temperature si alzano.

Crea un interno più fresco e piacevole

La tua casa può diventare un vero e proprio rifugio dal caldo. Durante le ore più calde, chiudi persiane, tapparelle o tende per limitare l'ingresso del sole. Approfitta delle ore più fresche, come la mattina presto o la sera, per arieggiare e rinfrescare l'aria. Lascia che il tuo animale domestico (cane o altro animale) abbia libero accesso alle stanze più fresche, come quelle con pavimenti piastrellati, dove può riposare naturalmente. Un tappetino rinfrescante, un ventilatore posizionato in modo sicuro o indumenti rinfrescanti adeguati possono inoltre offrire un maggiore comfort.

Se non disponete di attrezzature "specifiche", un asciugamano fresco e umido steso sul pavimento può diventare un comodo spazio dove il vostro animale domestico può sdraiarsi quando ne sente il bisogno. Se, nonostante i vostri sforzi, la vostra casa continua a essere difficile da raffreddare, considerate altre alternative: ospitare temporaneamente il vostro animale domestico in un luogo più fresco presso amici o parenti, oppure frequentare strutture che accettano animali (cani o altri animali) dotate di aria condizionata può essere una buona soluzione durante i periodi di caldo intenso.

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Adattare passeggiate e momenti di gioco

Durante un'ondata di calore, è necessario adattare la routine del vostro cane. Optate per passeggiate al mattino presto o alla sera, quando l'aria è più fresca. Nelle ore più calde, è meglio evitare lunghe passeggiate, corse e giochi faticosi. Fate attenzione anche al terreno: l'asfalto riscaldato dal sole può bruciare le zampe del vostro amico a quattro zampe. Anche una breve passeggiata può diventare faticosa per lui.

Attenzione ai falsi miti: un animale (cane o altro) può soffrire di colpo di calore anche all'ombra. Un ambiente caldo, poco ventilato o eccessivamente umido può diventare rapidamente pericoloso. Non lasciate mai il vostro animale domestico da solo in auto, nemmeno per pochi minuti, poiché la temperatura interna può aumentare molto rapidamente.

Rinfresca delicatamente il tuo animale domestico

Per aiutare il tuo animale domestico a sentire un po' più fresco, puoi adottare alcuni semplici accorgimenti che siano efficaci e rispettosi del suo comfort. Puoi inumidire delicatamente la pancia, le ascelle e le zampe con acqua tiepida o leggermente fresca.

Tuttavia, evitate di bagnargli la testa o la schiena: queste zone non sono ideali per dissipare il calore e possono risultargli fastidiose. Evitate anche docce gelide o immersioni improvvise in acqua molto fredda, che possono causare uno shock termico. Per i cani che amano l'acqua, una piccola piscina o un'area in cui possano immergere le zampe può essere un ottimo modo per rinfrescarsi.

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Maggiore attenzione per i cani più sensibili

Alcuni cani sono particolarmente vulnerabili alle alte temperature. Ciò vale soprattutto per i cani brachicefali, termine che significa "a testa corta". La loro morfologia rende più difficile la respirazione e la termoregolazione.

Tra le razze colpite figurano il Bulldog inglese, il Bulldog francese, il Carlino, il Pechinese e il Boston Terrier. Per questi cani è fondamentale prestare ancora maggiore attenzione: limitare le uscite alle ore più fresche della giornata, garantire una stretta sorveglianza e assicurare un ambiente il più confortevole possibile.

Riconoscere i sintomi del colpo di calore

Presta molta attenzione al comportamento del tuo animale domestico (cane o altro). Respiro affannoso, estrema stanchezza, rifiuto di muoversi, salivazione eccessiva, andatura insolita o letargia possono essere segni di colpo di calore.

In caso di dubbi o se il vostro animale domestico presenta questi sintomi, contattate immediatamente un veterinario. Potete anche chiamare il servizio veterinario di emergenza 3115 , un numero gratuito attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che vi metterà in contatto con un veterinario di guardia nella vostra zona.

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Con queste semplici abitudini, il tuo animale domestico (cane o altro) potrà godersi l'estate in condizioni migliori. Le tue attenzioni quotidiane sono il suo miglior alleato per rimanere a suo agio e in salute durante la stagione calda.