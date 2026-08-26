Lei immagina una soluzione per salvare gli animali in caso di incendio.

Quando scoppia un incendio in un edificio, gli esseri umani possono gridare aiuto o segnalare la loro presenza da una finestra. Tuttavia, di fronte alle fiamme impetuose, gli animali domestici sono impotenti e aspettano disperatamente dietro la porta. Per segnalare la loro presenza ai vigili del fuoco e impedire che periscano, un'agenzia di comunicazione ha creato degli adesivi di sicurezza da esporre in modo ben visibile all'ingresso di casa.

Segnalate la presenza di un animale per prevenire tragedie.

Nelle sezioni di "notizie locali" dei giornali, gli incendi sono un evento frequente e occupano costantemente i titoli dei giornali. Sebbene la maggior parte degli articoli riporti quasi nessun ferito e si concentri principalmente sui danni materiali, non menziona quasi mai la sorte degli animali domestici, se non quando la storia assume un tono eroico o drammatico.

Eppure, queste piccole creature si trovano in prima linea quando il fuoco si propaga e divora l'edificio, piano dopo piano. E i loro proprietari, fuori a sbrigare commissioni o presi dal lavoro, non sono sempre presenti per vegliare su di loro e salvarli dal pericolo. Alcuni, quindi, scelgono di dotare le proprie case di telecamere per tenerli d'occhio a distanza.

Ma quando accade l'impensabile – a causa di una sfortunata fuga di gas, un incidente domestico o un atto criminale – è troppo tardi per intervenire. Gli animali non possono forzare la serratura o girare la maniglia. Sono intrappolati e i loro lamenti sono soffocati dal crepitio assordante del fuoco. A volte rannicchiati in un angolo del soggiorno o nascosti sotto un mobile, sfuggono all'attenzione dei vigili del fuoco, che sono costretti ad agire rapidamente. E sebbene la maggior parte delle storie locali abbia un lieto fine, non tutti gli animali ne escono illesi. Da qui l'importanza di segnalare la loro presenza in modo chiaro e visibile.

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Un adesivo che può salvare vite umane

Tutti, prima o poi, hanno usato degli adesivi: per decorare un'agenda, ravvivare un'anonima agenda scolastica, abbellire il retro dell'auto o dare un tocco di personalità alla camera di un adolescente. L'adesivo progettato dall'agenzia STUDIO DO'COM, tuttavia, non ha uno scopo puramente estetico, bensì vitale. Concepito come un segnale di avvertimento, raffigura un animale domestico in stile cartone animato. Un messaggio potente accompagna questo adesivo e potrebbe salvare esseri viventi indifesi: "Un animale dentro".

Questo adesivo, concepito sullo stesso principio dei famosi cartelli "bambino a bordo" o "vigilanza di vicinato", viene poi applicato alla porta d'ingresso come un SOS o un promemoria essenziale. Più esplicito di uno zerbino personalizzato con tutta la famiglia sul pianerottolo, rende visibile chi a volte è invisibile. Un'iniziativa lodevole per proteggere chi rende migliore la nostra vita quotidiana. Nei commenti, gli utenti di internet aggiungono alle informazioni "pratiche" in modo quasi collaborativo. "Un amico pompiere mi ha già detto di mettere l'adesivo vicino alla maniglia della porta per una maggiore visibilità", precisa uno di loro.

Un sistema di supporto adattabile a tutte le circostanze

Dietro STUDIO DO'COM c'è una donna che condivide la sua vita e il suo amore con Brioche, una cagnolina, e con diversi altri amici a quattro zampe. Grafica di professione, mette il suo talento al servizio di una nobile causa. Non solo crea illustrazioni personalizzate in onore degli animali domestici, ma progetta anche accessori utili destinati alla distribuzione su larga scala. Preoccupata per il destino dei suoi animali quando esce di casa, è stato naturale per lei usare il suo tocco artistico per migliorare il loro benessere.

Quest'anima creativa, la cui casa ricorda l'Arca di Noè, ha ampliato le sue creazioni per adattarsi a tutte le situazioni di emergenza. Oltre all'adesivo che l'ha resa famosa, offre anche magneti da applicare sul retro dell'auto in caso di incidente stradale.

Più che un semplice adesivo che incoraggia ogni sorta di comportamento "buffo", si tratta di un'invenzione rassicurante, una garanzia di sicurezza. Per i proprietari di animali domestici, è un sollievo.