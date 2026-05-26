"Non mollava la presa": una coppia racconta il proprio incontro con uno squalo tigre alle Hawaii.

Una coppia hawaiana ha vissuto un'esperienza terrificante al largo delle coste di Maui. Mentre erano in kayak, Cheslei Akima e Alika Dickerson si sono trovati faccia a faccia con uno squalo tigre, le cui dimensioni superavano di gran lunga quelle del loro kayak. Hanno accettato di raccontare l'accaduto ai media locali, affinché servisse da monito sulla necessità di prestare la massima attenzione nelle acque che circondano l'arcipelago.

Un incontro inaspettato al largo della costa di Maui

Secondo la rivista People , l'incidente è avvenuto il 23 maggio 2026, nel primo pomeriggio, al largo della costa di Olowalu, sulla costa occidentale di Maui. La coppia si trovava a circa un miglio dalla riva quando la situazione è cambiata drasticamente. "Improvvisamente, a circa tre metri dal kayak, è apparsa una pinna. Mi sono chiesto cosa fosse, e poi ha iniziato a sfrecciare verso di noi", ha raccontato Cheslei Akima. L'animale, riconoscibile dalle sue strisce grigio chiaro, era uno squalo tigre, che sembrava essere più lungo del loro kayak di quasi quattro metri.

Uno scontro impressionante

La situazione è diventata rapidamente allarmante quando lo squalo ha afferrato il kayak e ha iniziato a sballottarlo. "Non voleva mollare la presa", ha raccontato la giovane donna. Per cercare di allontanare l'animale, Alika Dickerson purtroppo ha dovuto colpirlo più volte. "La terza volta, finalmente ha mollato la presa. Si è immerso leggermente, ci ha schizzato con la coda ed è nuotato via", ha spiegato, ancora scosso. Tornati a terra, la coppia ha scoperto che lo squalo aveva lasciato dei segni di morsi sul kayak.

Lo squalo tigre è una specie da cui bisogna stare attenti?

Sebbene gli attacchi di squalo agli esseri umani rimangano rari alle Hawaii, con solo 3 o 4 incidenti all'anno, le autorità locali sottolineano che lo squalo tigre è la specie più frequentemente coinvolta in tali incontri. Tuttavia, è importante non demonizzare questi animali: gli squali occupano naturalmente il vertice della catena alimentare costiera e svolgono un ruolo vitale nel mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi marini.

In molti casi, le interazioni con gli esseri umani si spiegano con la crescente presenza di attività umane nel loro habitat. Frequentando aree in cui gli squali sono già presenti, gli esseri umani contribuiscono ad aumentare la probabilità di incontri. Questi morsi sono spesso il risultato di confusione o di un'esplorazione opportunistica, soprattutto perché la scarsità delle loro prede abituali può indurre l'animale a testare altre fonti di cibo. Gli stimoli associati a questi episodi possono quindi essere incorporati nel loro comportamento senza necessariamente implicare un'intenzione diretta contro gli esseri umani.

In definitiva, sebbene segnate da questa esperienza, Cheslei Akima e Alika Dickerson non hanno rinunciato all'oceano. Tuttavia, esortano gli altri bagnanti a prestare la massima attenzione: evitare le acque torbide, non nuotare all'alba o al tramonto e prediligere le spiagge sorvegliate.