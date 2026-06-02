Un veterinario mette in guardia dai rischi poco conosciuti del dormire con il proprio animale domestico.

Vita animale
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kristina Petrick / Unsplash

Condividere il letto con un cane o un gatto è uno dei piccoli piaceri della vita per molte persone. Questa rassicurante vicinanza spesso rafforza il legame con il proprio animale domestico. Tuttavia, secondo il veterinario Tom Mason , questa abitudine dovrebbe essere affrontata con alcune precauzioni per garantire il benessere di tutti.

Parassiti che riescono a intrufolarsi sotto le coperte

Questo è il primo punto sollevato dallo specialista: anche un animale domestico amato e ben curato può essere portatore di alcuni parassiti. Pulci, zecche o acari possono quindi finire più facilmente nella biancheria da letto quando un cane o un gatto ci dorme sopra. Il veterinario ricorda inoltre che alcuni parassiti intestinali possono, in rari casi, essere trasmessi all'uomo. Il rischio rimane basso, ma è maggiore per i bambini piccoli, gli anziani o le persone con un sistema immunitario indebolito.

Buone notizie: bastano pochi semplici accorgimenti per limitare l'esposizione. Pulire le zampe del cane con una salvietta apposita dopo ogni passeggiata, tenere aggiornati i trattamenti antiparassitari e lavare regolarmente la cuccia sono tutte ottime abitudini.

Un sonno che a volte è meno ristoratore

Il tuo cane cambia spesso posizione? Il tuo gatto decide di esplorare l'appartamento alle 3 del mattino? Questi piccoli movimenti possono disturbare il tuo sonno senza che tu te ne accorga. E vale anche il contrario: anche gli esseri umani possono disturbare il riposo dei loro animali domestici. E proprio come noi, cani e gatti hanno bisogno di un sonno di qualità per rimanere sani ed equilibrati ogni giorno.

Dormire con il proprio cane: una scelta personale prima di tutto

Questo significa che dovreste bandire il vostro cane o gatto dalla camera da letto? Non necessariamente. Gli esperti consigliano soprattutto di essere consapevoli dei potenziali svantaggi per poter prendere una decisione informata. Se vi piace dormire con il vostro animale domestico e la cosa funziona bene, non c'è alcun obbligo, nessuna vergogna e nessun dramma nel continuare. Ogni coppia uomo-animale trova il proprio equilibrio. Per chi preferisce un'alternativa, posizionare una comoda cuccia vicino al letto permette di mantenere questa rassicurante vicinanza riducendo al minimo alcuni degli inconvenienti.

La cosa più importante è dare priorità all'igiene, al comfort e al benessere di tutti i soggetti coinvolti. Dopotutto, non esiste un unico modo giusto per essere un padrone di cane premuroso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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