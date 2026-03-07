Sembrare "trasandati": il nuovo taglio di capelli "maschile" di tendenza

Nel 2026, le tendenze capelli maschili (e quelle per chi ha i capelli corti) prenderanno una piega più rilassata. Sui social media sta emergendo una nuova tendenza "maschile": il look "effortless chic". Texture naturali, volume morbido e libertà di movimento sono sempre più apprezzati dagli uomini che desiderano un look elegante ma senza rigidità.

Il taglio del lupo, stella del disordine controllato

Impossibile ignorare il taglio a lupo. Questo taglio ibrido, ispirato sia al mullet che alle frange voluminose degli anni '70, è diventato uno degli stili più ricercati del momento. Il suo principio: capelli di media lunghezza sulla parte superiore, volutamente spettinati, abbinati a una scalatura più morbida sui lati.

Il risultato è un look dinamico, leggermente selvaggio ma sempre elegante. Il fascino del taglio a lupo risiede proprio in questa impressione di acconciatura quasi improvvisata, come se i capelli avessero trovato naturalmente il loro posto.

Sui social media, questo taglio è popolare per la sua natura libera. Esalta il movimento naturale dei capelli e si adatta particolarmente bene a texture ondulate o leggermente folte. È un taglio che celebra la personalità e l'individualità, piuttosto che la rigida perfezione.

Raccolto disordinato: il raccolto francese, la versione casual

Un altro must del momento è il raccolto spettinato, un'evoluzione più rilassata del celebre raccolto alla francese. La frangia, leggermente affusolata, sfiora le sopracciglia mentre i capelli rimangono opachi e corposi. L'obiettivo non è più quello di lisciare i capelli all'indietro, ma di lasciarli fluire naturalmente. Gli hairstylist sui social media pubblicano numerosi tutorial per mostrare come ottenere questo effetto naturale, quasi spontaneo.

Questo taglio è particolarmente adatto ai capelli mossi o ricci, ai quali dona immediatamente texture e volume. È adatto anche agli uomini (o a chi ha i capelli corti) che cercano un'acconciatura facile da gestire: bastano pochi semplici passaggi per ottenere un look alla moda.

Il ritorno delle lunghezze naturali con il bro flow

Per gli uomini (o chiunque abbia i capelli corti) che preferiscono mantenere una lunghezza maggiore, il bro flow è una delle opzioni più popolari. Questo stile si basa su tagli scalati che creano volume, lasciando cadere i capelli naturalmente intorno al viso. Il risultato evoca un effetto "appena tornati dalla spiaggia", con ciocche morbide e ariose che si muovono liberamente.

L'idea non è quella di domare i capelli, ma di lavorarli. Un olio leggero o uno spray texturizzante donano lucentezza e definiscono le ciocche senza appesantire l'acconciatura. Il look generale rimane fluido, naturale e molto facile da portare.

Perché il taglio di capelli "imperfetto" è così attraente?

Se questi tagli di capelli per uomo (o per chi ha i capelli corti) stanno diventando così popolari ovunque, non è un caso. Riflettono perfettamente una nuova visione del cosiddetto stile maschile.

Innanzitutto, richiedono poca manutenzione. La texture naturale dei capelli viene esaltata, il che spesso consente di asciugarli all'aria e di rimodellarli in pochi secondi.

Inoltre, incarnano una forma di autenticità. L'era dello styling ultra-liscio e del gel lucido sembra cedere il passo a un approccio più rilassato, in cui lo stile si costruisce attorno alla personalità.

Infine, questi tagli di capelli per uomo (o per chiunque abbia i capelli corti) sono estremamente versatili. Funzionano altrettanto bene in un contesto professionale quanto in un'atmosfera più festosa o creativa.

Insomma, una cosa è certa: nel 2026, lo stile cosiddetto "maschile" celebra più che mai l'imperfezione controllata. Un taglio/acconciatura vibrante, libero e naturale che dimostra che a volte basta lasciare respirare i capelli per rivelare tutto il loro potenziale.