Fermagli per capelli: un gesto apparentemente innocuo che indebolisce i capelli senza che ce ne accorgiamo.

Accessorio pratico e onnipresente nella cura dei capelli, la molletta sembra l'alleata perfetta per le giornate più frenetiche. Tuttavia, il suo uso ripetuto, spesso meccanico, può avere effetti inaspettati sulla salute dei capelli. Questo semplice gesto, eseguito da milioni di persone ogni giorno, nasconde rischi molto reali per la fibra capillare, soprattutto se eseguito in modo errato o troppo frequentemente.

Un accessorio utile… ma a volte aggressivo

Le mollette per capelli sono apprezzate per la loro comodità: permettono di legare i capelli senza troppa tensione, senza elastico e senza necessariamente alterarne il ricciolo o la forma naturale. Sono quindi una soluzione delicata e veloce, utilizzata al lavoro, a casa o per legare i capelli bagnati dopo la doccia. Ma dietro questa semplicità si nasconde un pericolo: a seconda della forma, del materiale e dell'uso, una molletta può indebolire i capelli, soffocarli, spezzarli o persino causare una perdita di densità a lungo termine.

Punti di pressione e rotture meccaniche

La principale fonte di danno deriva dalla pressione esercitata sullo stesso punto, giorno dopo giorno. Quando si posiziona ripetutamente la forcina sulla parte posteriore della testa, si applica una sollecitazione meccanica costante a un'area specifica. Questo può causare un'usura localizzata della fibra capillare e favorirne la rottura, soprattutto nei capelli già secchi o danneggiati. I dentini di alcune forcine, in particolare i modelli economici in plastica dura, possono anche stringere troppo le ciocche. Se i capelli vengono schiacciati, compressi o attorcigliati in modo innaturale, si possono creare microfratture invisibili... fino a quando non si spezzano definitivamente.

L'effetto è più accentuato sui capelli bagnati.

Molte persone usano le forcine sui capelli umidi, pensando di lasciarli asciugare all'aria in modo più naturale. Tuttavia, è proprio in questo momento che i capelli sono più vulnerabili. Saturi d'acqua, perdono elasticità e resistenza. Tagliare, attorcigliare o appiattire i capelli bagnati aumenta significativamente il rischio di rottura. Secondo i dermatologi specializzati nella salute dei capelli, la fragilità dei capelli bagnati può triplicare la probabilità di danni da pressione eccessiva.

Gesti automatici che lasciano tracce

Un altro comportamento comune è quello di regolare la clip più volte al giorno, a volte tirando delicatamente i capelli per stringerli. Questa azione ripetuta può causare una trazione ripetitiva, una potenziale fonte di alopecia da trazione, un tipo di perdita di capelli localizzata che si osserva spesso intorno all'attaccatura dei capelli o sulla nuca. Questa forma di perdita di capelli, sebbene reversibile nelle sue fasi iniziali, può diventare permanente se la tensione sui follicoli piliferi è costante e prolungata.

Tutti i tipi di capelli interessati

Sebbene i capelli fini o ricci siano i più soggetti a rottura, nessun tipo di capello ne è completamente immune. Anche i capelli spessi o lisci possono indebolirsi gradualmente se compressi o legati senza cura. Alcune texture di capelli, come i capelli crespi o ondulati, possono reagire più fortemente all'attrito interno causato da fermagli mal posizionati, causando nodi persistenti o effetto crespo.

Quali alternative o precauzioni dovrebbero essere adottate?

Non si tratta di vietare del tutto le forcine per capelli, ma piuttosto di usarle con moderazione e cautela. Ecco alcuni semplici accorgimenti per limitare i rischi:

Variare le aree di attacco per evitare di premere sempre sullo stesso punto.

Scegliete morsetti di qualità con bordi lisci e una buona presa, senza stringere eccessivamente.

Evitare di usare i capelli bagnati oppure optare per elastici morbidi come gli scrunchies in tessuto.

Non dormire con la pinza, poiché l'attrito notturno aggrava la tensione.

Osservare le condizioni delle sue lunghezze: rotture, zone più sottili o perdita localizzata di densità sono segnali d'allarme.

Ciò che sembra innocuo non sempre lo è. Usare una molletta, soprattutto ripetutamente e senza attenzione, può causare danni invisibili ma reali ai capelli. L'usura meccanica, le ripetute tirate e l'impatto su capelli già fragili sono tutti fattori da considerare in una routine di cura delicata dei capelli.

Prestando attenzione a questi piccoli gesti, proteggi non solo la bellezza, ma anche la salute a lungo termine dei tuoi capelli.