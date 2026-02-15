Scegliere il colore dei capelli in base al tono della pelle: il metodo semplice per una luminosità naturale

Invece di cedere alle ultime tendenze in fatto di capelli, pretendendo un "castano espresso" o un "biondo burro", sempre più donne scelgono di abbinare i capelli al tono della propria pelle. Se per molto tempo il "tono su tono" è stato fortemente sconsigliato in ambito estetico, oggi è una prassi comune nei saloni di bellezza. E chi l'ha provato davanti allo specchio si affida sempre alla scusa del "lumino sano".

Abbinare il colore dei capelli al tono della pelle: la nuova tendenza

Non molto tempo fa, i parrucchieri tingevano i capelli delle loro clienti di biondo champagne, nero tenue o prugna, seguendo diligentemente le ultime tendenze beauty. Oggi, le richieste sono più personali. Le donne non si presentano più con una scadenza in mano; pretendono colori che si armonizzino con il loro incarnato per un look monocromatico.

Per molto tempo, le donne hanno ceduto alla tentazione di colori di capelli alla moda senza necessariamente mettere in discussione le regole della teoria dei colori. Ma a volte, questi colori, così popolari su Pinterest, possono indurire i lineamenti, rendere opaca la carnagione e non riuscire a offrire l'effetto wow desiderato. Ora, le donne che desiderano un cambiamento stanno facendo scelte di capelli consapevoli, preferendo tonalità naturali della pelle alle tonalità pubblicizzate online.

Le donne meticce stanno quindi passando dal castano scuro al caramello, mentre le donne bianche si tingono i capelli neri di biondo sabbia. Questo crea l'illusione di un colore "personalizzato", su misura per la carnagione di ogni individuo. "Le tonalità vengono scelte per armonizzarsi con l'incarnato della cliente, piuttosto che creare un contrasto. L'obiettivo non è più quello di mettere in risalto ciocche eccessivamente definite, ma di creare un colore naturale e armonioso, perfettamente adatto a chi lo indossa", spiega lo stilista Rogerio Cavalcante, proprietario del salone The Second Floor, al quotidiano Bustle.

Personaggi famosi lo hanno sperimentato ben prima dell'epoca d'oro dei social media. È il caso di Tyra Banks e Jessica Alba, tra le prime a lanciare questo movimento estetico "camaleontico", oggi associato allo stile del "lusso silenzioso".

Cosa pensano i coloristi di questa tendenza

I capelli incorniciano costantemente il viso. È un po' come indossare un indumento appena sotto il mento tutto il giorno. Se è del colore sbagliato, stona con la pelle. Se è del colore giusto, crea un'armonia immediata. Ecco perché un semplice cambio di poche tonalità può trasformare il tuo look generale, senza cambiare nient'altro. Il colore diventa uno strumento per esprimerti, ma anche per valorizzare i tuoi tratti naturali.

Tuttavia, è meglio chiedere consiglio a un esperto prima di intraprendere qualsiasi azione con le tue mèches, altrimenti rischi di rovinare il tuo potenziale. I coloristi sono unanimi: in questa tecnica di styling, i toni sono fondamentali per evitare un effetto casco. Il castano può essere freddo, caldo, dorato o cenere. Il biondo può essere glaciale, beige, miele o champagne. Queste sfumature delicate giocano con la luce. Le mèches troppo fredde su una carnagione calda possono far sembrare la pelle cenere. Le mèches troppo dorate su una carnagione fredda possono accentuare i rossori. Trovare il giusto equilibrio è come scegliere il fondotinta giusto: non dovrebbe essere evidente, ma dovrebbe fare la differenza.

Le regole d'oro per adottare questo look in modo impeccabile

Potrebbe essere allettante ricreare l'esperimento nel comfort del proprio bagno e lasciare che il tono della pelle si estenda ai capelli. Tuttavia, non si tratta di scegliere un colore a caso e controllarne la corrispondenza sul dorso della mano, come si fa con i cosmetici coprenti. Colorare i capelli non è così semplice.

Prima di parlare di biondo miele o castano cioccolato, c'è un punto chiave da capire: il sottotono della tua pelle. Può essere caldo (dorato, pesca, giallo), freddo (rosato, bluastro) o neutro (una miscela di entrambi). Un colore di capelli può stare benissimo su una persona... e sbiadire completamente su un'altra, semplicemente perché non rispetta questo fondotinta invisibile.

In generale, le carnagioni calde sono esaltate da toni dorati, ramati, caramello e miele. Le carnagioni fredde, invece, risplendono con riflessi cenere, freddi, cioccolato scuro o biondo-beige. Per quanto riguarda le sottotono neutre, hanno l'incredibile vantaggio di poter spaziare tra le due tonalità, con un po' più di libertà. "Le sottili variazioni di tono, come micro-riflessi, colpi di sole delicati e riflessi lucidi, sono fondamentali", sottolinea Cavalcante. Quindi, invece di puntare sull'uniformità assoluta, è meglio pensare all'armonia e alla profondità del colore.

Scegliere un colore a basso contrasto che si abbini al proprio incarnato è molto lusinghiero e fa anche risparmiare molto tempo sulla manutenzione . È meno impegnativo di una colorazione radicale. Questa tendenza per capelli, infinitamente adattabile e su misura per ogni individuo, è in qualche modo simile al concetto di analisi del colore nella moda. In breve, non stiamo più cercando di copiare i nostri vicini; stiamo rispettando le nostre caratteristiche fisiche uniche.