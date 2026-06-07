Quali sono i colori di capelli naturali più rari al mondo?

A livello globale, il nero e il castano dominano in modo schiacciante lo spettro dei colori dei capelli umani. Tutte le altre tonalità sono, al confronto, delle eccezioni. Ma qual è il colore di capelli naturale più raro? Cerchiamo di svelare una storia che è principalmente genetica.

La genetica è più complessa di quanto sembri.

Un ampio studio pubblicato nel 2018 , che ha coinvolto circa 350.000 persone, ha chiarito questi meccanismi. I suoi autori hanno dimostrato che il gene MC1R spiega solo circa il 73% dell'ereditarietà dei capelli rossi: altri geni giocano un ruolo nell'"attivare" o "disattivare" il suo effetto. Ancor più sorprendente, la maggior parte delle persone portatrici di due varianti di MC1R non sono rosse, ma bionde o castano chiaro. In altre parole, il colore dei capelli dipende da una complessa interazione di diversi geni, non solo da uno.

Capelli rossi, il colore più raro

I capelli rossi interessano solo l'1-2% circa della popolazione mondiale, il che li rende il colore di capelli naturale più raro. Questa tonalità è il risultato di variazioni di uno specifico gene, MC1R, che determina il tipo di pigmento (melanina) prodotto dall'organismo. Quando questo gene funziona "normalmente", promuove la produzione di eumelanina, un pigmento scuro. Tuttavia, alcune varianti del gene riducono questa produzione a favore della feomelanina, un pigmento rosso-arancio, responsabile del colore rosso dei capelli. Una caratteristica importante è che questo tratto è recessivo. Per avere i capelli rossi, è necessario ereditare una variante del gene da entrambi i genitori, il che spiega la sua rarità.

Una distribuzione geografica molto disomogenea

I capelli rossi non sono distribuiti uniformemente in tutto il mondo: sono concentrati nelle popolazioni del Nord e dell'Europa occidentale. La Scozia detiene il primato, con circa il 13% della popolazione affetta da capelli rossi, seguita dall'Irlanda (circa il 10%). In queste regioni, una percentuale molto più elevata della popolazione – fino al 40% in Scozia – è portatrice di una variante del gene senza manifestarla. Si tratta di portatori "nascosti", in grado di trasmettere il colore dei capelli ai propri figli senza renderlo evidente a loro volta.

Biondo naturale, un'altra tonalità insolita

Spesso associati al Nord Europa, i capelli biondi naturali sono rari anche a livello mondiale, interessando circa il 2-3% della popolazione. Sebbene sembrino comuni in Scandinavia, diventano molto rari se si considerano tutti i continenti. Anche in questo caso, la genetica gioca un ruolo centrale, ma attraverso un meccanismo più complesso rispetto ai capelli rossi.

Se i capelli rossi sono così affascinanti, è senza dubbio perché uniscono una rarità statistica a una storia genetica unica. Il colore di capelli più raro al mondo, difficilmente scomparirà: il gene responsabile continua a essere trasmesso discretamente di generazione in generazione. Un colore di capelli insolito, ma saldamente radicato nel patrimonio umano.