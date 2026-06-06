Biondi, castani, rossi… quali sono i colori di capelli più comuni al mondo?

E se i nostri capelli raccontassero la storia della diversità del mondo? Dal nero corvino al rosso fuoco, alcuni colori di capelli sono molto più comuni di altri.

Neri e marroni, i grandi vincitori

Non sorprende che i colori di capelli scuri siano di gran lunga i più diffusi al mondo. Secondo le stime comunemente accettate , i capelli neri (o castano scuro) rappresentano circa il 75-85% della popolazione mondiale, risultando di gran lunga il colore di capelli più comune. Si trovano principalmente in Africa, Asia, America Latina ed Europa meridionale e orientale. Segue il castano chiaro, il secondo colore più comune, con circa l'11% della popolazione che presenta questo colore di capelli. È particolarmente diffuso in Europa e nei paesi con un'ampia popolazione di origine europea.

I capelli biondi sono più rari di quanto sembri.

Contrariamente a quanto si crede comunemente, i capelli biondi naturali sono piuttosto rari: interessano solo il 2-3% della popolazione mondiale. Sono concentrati principalmente nell'Europa settentrionale, dove alcune popolazioni locali presentano tassi di incidenza molto più elevati. L'impressione che se ne vedano di più è dovuta al fatto che il biondo è anche il colore di capelli artificiale più diffuso: quasi tre donne caucasiche su quattro lo provano almeno una volta nella vita. Questo distorce notevolmente la nostra percezione del numero reale di bionde naturali.

Capelli rossi, il colore più raro

Il premio per la rarità va ai capelli rossi, che interessano solo l'1-2% circa della popolazione mondiale. Questa tonalità è legata a una variante del gene MC1R, che si eredita in modo recessivo: per avere i capelli rossi, bisogna ereditare la versione mutata del gene da entrambi i genitori. Per questo motivo i capelli rossi sono concentrati in alcune regioni, in particolare nelle Isole Britanniche: Scozia e Irlanda presentano le percentuali più alte al mondo.

Una questione di melanina e geni

Ma da dove deriva questa diversità? Tutto si riduce alla melanina, il pigmento che colora anche la pelle e gli occhi. Ne coesistono due tipi: l'eumelanina, responsabile delle tonalità marroni e nere, e la feomelanina, che dona riflessi rossi e dorati. La loro proporzione determina il colore dei capelli di ogni persona. Il fenomeno è eminentemente genetico. Il più grande studio condotto sull'argomento, che ha coinvolto quasi 343.000 partecipanti della UK Biobank , ha identificato la maggior parte dei geni coinvolti nel colore dei capelli, confermando quanto sia ereditario questo tratto.

Dal nero, colore dominante, al rosso discreto, la mappa mondiale dei colori dei capelli traccia implicitamente la mappa delle popolazioni umane e delle loro migrazioni. Un mosaico affascinante che ci ricorda che dietro ogni chioma si cela una lunga storia genetica e un irriducibile elemento di casualità.