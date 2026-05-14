Bob lungo, taglio pixie, taglio scalato: le tendenze capelli più in voga dopo i 45 anni

Dopo i 45 anni, i capelli cambiano naturalmente: consistenza, densità, volume e lucentezza possono modificarsi nel tempo. Di conseguenza, alcuni tagli diventano particolarmente popolari nei saloni perché donano movimento e valorizzano il viso con naturalezza. Nel 2026, tre tendenze principali si distinguono: il long bob, il pixie cut rivisitato e i tagli scalati ultra-leggeri.

Il long bob, chic e intramontabile.

Quest'anno è impossibile ignorare il long bob. Conosciuto anche come "luxe lob", è diventato uno dei tagli più richiesti nei saloni per le donne over 45. Il suo punto di forza? Una lunghezza che sfiora le spalle e una leggera scalatura che dona immediatamente movimento. Si adatta perfettamente sia ai capelli lisci che a quelli mossi, conferendo alla chioma un aspetto più morbido.

I parrucchieri apprezzano in particolare la sua versione più strutturata, il "bob morbido di precisione". Con le sue linee pulite, ma mai rigide, dona l'impressione di una chioma più folta pur rimanendo moderno e luminoso. È il taglio per eccellenza che appare elegante senza risultare "troppo artefatto".

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Il taglio pixie cambia completamente la sua immagine

Associato a lungo a un taglio molto corto e severo, il pixie torna di moda nel 2026 in una versione molto più morbida e personalizzabile. Il "soft pixie" presenta delicate scalature che incorniciano il viso, una nuca leggermente più lunga e una maggiore lunghezza sulla parte superiore. Il risultato: un taglio leggero, facile da acconciare e, soprattutto, altamente adattabile ai gusti individuali.

Pettinati all'indietro per un look sofisticato, lasciati sciolti per un maggiore volume o portati con la frangia, offrono infinite possibilità. Un altro vantaggio spesso citato da chi li apprezza è la facilità e la rapidità con cui si mantengono quotidianamente. Di solito bastano pochi minuti per acconciarli.

Le leggere pendenze mantengono le lunghezze in movimento

Buone notizie per chi ama mantenere la lunghezza: le tendenze del 2026 non riguardano necessariamente solo i capelli corti. Le scalature diventano semplicemente più discrete e strategiche. Le ciocche vengono acconciate in modo quasi invisibile per alleggerire l'aspetto generale e aggiungere movimento senza sacrificare la lunghezza.

Tra i tagli di capelli più in voga al momento, il "kitty cut" è particolarmente attraente. Posizionato tra le spalle e la clavicola, unisce struttura e morbidezza grazie a una scalatura molto naturale e sfumata. L'obiettivo non è più quello di trasformare completamente i capelli, ma di donare loro nuovo movimento e fluidità.

La frangia fa tutta la differenza

A volte, basta un solo dettaglio per modernizzare un'acconciatura. Nel 2026, la frangia vaporosa è ovunque. La frangia soffice, leggera e vaporosa, dona un movimento delicato. Incornicia il viso senza appesantirne i lineamenti. Anche la frangia a tendina rimane una scelta sicura, ma in una versione più strutturata. Le lunghezze si fondono naturalmente con il taglio per un look elegante e armonioso.

Il colore illumina il tutto.

Il taglio non è tutto: anche il colore gioca un ruolo cruciale nel risultato finale. I parrucchieri raccomandano in particolare schiariture delicate o ciocche sottili intorno al viso per donare luminosità. Nel 2026, la grande tendenza rimane l'effetto "glossy": capelli brillanti, idratati e luminosi. L'obiettivo non è nascondere completamente i capelli grigi, ma piuttosto lavorare con le tonalità naturali per creare un risultato armonioso e moderno.

La cosa più importante: indossa il taglio che preferisci.

Sebbene alcune acconciature siano particolarmente popolari dopo i 45 anni, non esistono regole legate all'età. Puoi sfoggiare un caschetto cortissimo, capelli lunghissimi, un taglio pixie o persino ricci naturali in qualsiasi fase della tua vita. Queste tendenze sono particolarmente attraenti perché facili da gestire, valorizzano il viso e spesso si adattano ai cambiamenti naturali dei capelli. Tuttavia, la cosa più importante è scegliere uno stile che ti faccia sentire te stessa.

In definitiva, che si tratti di un bob lungo e luminoso, di un pixie cut morbido o di uno stile vaporoso e scalato, le tendenze capelli del 2026 privilegiano movimento, leggerezza e tagli facilmente personalizzabili. Queste acconciature sono particolarmente attraenti dopo i 45 anni perché si adattano ai cambiamenti naturali dei capelli, rimanendo al contempo moderne ed eleganti.