Un colore di capelli molto in voga negli anni 2000 sta tornando prepotentemente di moda quest'estate.

Le tendenze per i capelli sono cicliche e l'estate 2026 non fa eccezione. Questa stagione, i coloristi sono concordi: le mèches calde e luminose, emblematiche dei primi anni 2000, stanno tornando prepotentemente di moda. Addio ai biondi ghiaccio e alle tonalità cenere che hanno regnato sovrane per così tanto tempo; benvenute le sfumature caramello, miele e oro, che donano calore e profondità ai capelli. Un colore solare, perfetto per i mesi più caldi.
Il grande ritorno di riflessi caldi e luminosi
Per anni, in molti hanno cercato di evitare i toni caldi, considerati "troppo ramati". Questa tendenza si inverte nettamente per l'estate 2026. Secondo gli esperti del settore, i biondi caldi, nelle tonalità caramello, miele o crema, si affermano come uno dei colori chiave dell'estate. Queste sfumature, che ricordano la naturale luminosità dei capelli baciati dal sole, valorizzano tutti gli incarnati e donano luminosità immediata. Un ritorno definitivo al calore, dopo stagioni dominate dai toni freddi.
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Il "pezzo simbolo" degli anni 2000
Oltre al colore in sé, sta tornando prepotentemente di moda anche una tecnica iconica degli anni 2000: le schiariture che incorniciano il viso, ora chiamate "money pieces". Queste schiariture più chiare, concentrate intorno al viso, illuminano istantaneamente l'incarnato e donano struttura all'acconciatura. I coloristi notano un netto ritorno al contrasto e alla tridimensionalità, dopo anni di colori molto naturali e sfumati. Questo approccio, al contempo nostalgico e moderno, permette di riscoprire un elemento distintivo di bellezza di quell'epoca.
Perché questa tendenza è di nuovo attraente
Diversi fattori spiegano questa rinascita di popolarità. In primo luogo, l'influenza duratura dell'estetica "Y2K", così diffusa nella moda e nel trucco, si estende naturalmente anche ai capelli. In secondo luogo, il desiderio di calore e luminosità, particolarmente apprezzati in estate. Infine, queste tonalità calde offrono un vantaggio pratico: spesso richiedono meno manutenzione rispetto ai biondi freddi, che necessitano di regolari trattamenti di pigmentazione. Un compromesso ideale tra stile e praticità.
Con il ritorno delle mèches calde e del colore "money piece", l'estate 2026 riporta in auge una tinta amatissima di vent'anni fa. Un trend luminoso e accessibile che dimostra ancora una volta come la moda degli anni 2000 continui a ispirare.