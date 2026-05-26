Un colore di capelli molto in voga negli anni 2000 sta tornando prepotentemente di moda quest'estate.

Le tendenze per i capelli sono cicliche e l'estate 2026 non fa eccezione. Questa stagione, i coloristi sono concordi: le mèches calde e luminose, emblematiche dei primi anni 2000, stanno tornando prepotentemente di moda. Addio ai biondi ghiaccio e alle tonalità cenere che hanno regnato sovrane per così tanto tempo; benvenute le sfumature caramello, miele e oro, che donano calore e profondità ai capelli. Un colore solare, perfetto per i mesi più caldi.

Il grande ritorno di riflessi caldi e luminosi

Per anni, in molti hanno cercato di evitare i toni caldi, considerati "troppo ramati". Questa tendenza si inverte nettamente per l'estate 2026. Secondo gli esperti del settore, i biondi caldi, nelle tonalità caramello, miele o crema, si affermano come uno dei colori chiave dell'estate. Queste sfumature, che ricordano la naturale luminosità dei capelli baciati dal sole, valorizzano tutti gli incarnati e donano luminosità immediata. Un ritorno definitivo al calore, dopo stagioni dominate dai toni freddi.

Il "pezzo simbolo" degli anni 2000

Oltre al colore in sé, sta tornando prepotentemente di moda anche una tecnica iconica degli anni 2000: le schiariture che incorniciano il viso, ora chiamate "money pieces". Queste schiariture più chiare, concentrate intorno al viso, illuminano istantaneamente l'incarnato e donano struttura all'acconciatura. I coloristi notano un netto ritorno al contrasto e alla tridimensionalità, dopo anni di colori molto naturali e sfumati. Questo approccio, al contempo nostalgico e moderno, permette di riscoprire un elemento distintivo di bellezza di quell'epoca.

Perché questa tendenza è di nuovo attraente

Diversi fattori spiegano questa rinascita di popolarità. In primo luogo, l'influenza duratura dell'estetica "Y2K", così diffusa nella moda e nel trucco, si estende naturalmente anche ai capelli. In secondo luogo, il desiderio di calore e luminosità, particolarmente apprezzati in estate. Infine, queste tonalità calde offrono un vantaggio pratico: spesso richiedono meno manutenzione rispetto ai biondi freddi, che necessitano di regolari trattamenti di pigmentazione. Un compromesso ideale tra stile e praticità.

Con il ritorno delle mèches calde e del colore "money piece", l'estate 2026 riporta in auge una tinta amatissima di vent'anni fa. Un trend luminoso e accessibile che dimostra ancora una volta come la moda degli anni 2000 continui a ispirare.