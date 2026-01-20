La "frangia a pezzi" sta emergendo come tendenza acconciatura del 2026

La frangia a tendina sta lasciando il posto alla "pezzey bang", la nuova tendenza capelli del 2026, vista in particolare sulla cantautrice americana Ariana Grande e sull'attrice Pamela Anderson. Slanciato, strutturato e disinvolto, questo taglio trasuda modernità pur essendo incredibilmente facile da portare tutti i giorni.

La texture che rivoluziona la frangia

A differenza di una frangia liscia e strutturata, la "frangetta a pezzi" si basa su ciocche sottili e separate che sfiorano la fronte. Questa leggerezza crea un movimento naturale e dona immediatamente un look rilassato ma chic. Gli hair stylist stanno notando un crescente entusiasmo per questa frangia "movimentata", ben lontana dallo stile delle frange che richiedono arricciacapelli e lacca.

Il suo segreto: una frangia scalata che schiarisce i capelli alle radici mantenendo volume sulle punte. Il risultato: una delicata cornice del viso che illumina l'incarnato.

Perfetto per tutti i tipi di viso e capelli

La sua grande forza risiede nella sua adattabilità. La cantautrice americana Ariana Grande ai Critics Choice Awards del 2026, la cantautrice Suki Waterhouse e la cantante Lisa del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink dimostrano che questo segmento trascende età e stili.

Che i tuoi capelli siano fini, folti, lisci o mossi, questa frangia si adatta perfettamente e valorizza i tuoi lineamenti. Dona struttura e morbidezza, incorniciando elegantemente il viso e rimanendo facile da acconciare ogni giorno. Versatile e senza tempo, è una scelta sicura per chi desidera combinare stile moderno e praticità.

Addio movimento perfettamente fluido, benvenuto movimento naturale

Questo revival fa parte dell'estetica del 2026: addio ai capelli troppo controllati, benvenuto a una naturalezza sofisticata. La "frangetta a ciocche" celebra l'imperfezione con stile: ciocche ribelli e sicure di sé, una texture opaca e un volume naturale alle radici. La frangia a ciocche si adatta bene sia a un caschetto ondulato che a capelli extra lunghi.

I famosi parrucchieri di Londra e New York stanno riscontrando un'impennata nella domanda: "+200% per frange texturizzate in 6 mesi". I social media sono pieni di tutorial su come ricreare il look a casa o su come mantenere la frangia. E per chi esita a fare il grande passo: inizia sfoltendo leggermente la frangia esistente. Un parrucchiere esperto sarà quindi in grado di creare texture senza accorciarla drasticamente.

In breve, entro il 2026, la frangia non sarà più statica: danza, vive, incornicia con morbidezza. La "piecey bang" trasforma la cosiddetta frangia tradizionale in un accessorio di moda vibrante che emana sicurezza e leggerezza.