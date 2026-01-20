Search here...

La "frangia a pezzi" sta emergendo come tendenza acconciatura del 2026

Parrucchiere
Tatiana Richard
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

La frangia a tendina sta lasciando il posto alla "pezzey bang", la nuova tendenza capelli del 2026, vista in particolare sulla cantautrice americana Ariana Grande e sull'attrice Pamela Anderson. Slanciato, strutturato e disinvolto, questo taglio trasuda modernità pur essendo incredibilmente facile da portare tutti i giorni.

La texture che rivoluziona la frangia

A differenza di una frangia liscia e strutturata, la "frangetta a pezzi" si basa su ciocche sottili e separate che sfiorano la fronte. Questa leggerezza crea un movimento naturale e dona immediatamente un look rilassato ma chic. Gli hair stylist stanno notando un crescente entusiasmo per questa frangia "movimentata", ben lontana dallo stile delle frange che richiedono arricciacapelli e lacca.

Il suo segreto: una frangia scalata che schiarisce i capelli alle radici mantenendo volume sulle punte. Il risultato: una delicata cornice del viso che illumina l'incarnato.

Perfetto per tutti i tipi di viso e capelli

La sua grande forza risiede nella sua adattabilità. La cantautrice americana Ariana Grande ai Critics Choice Awards del 2026, la cantautrice Suki Waterhouse e la cantante Lisa del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink dimostrano che questo segmento trascende età e stili.

Che i tuoi capelli siano fini, folti, lisci o mossi, questa frangia si adatta perfettamente e valorizza i tuoi lineamenti. Dona struttura e morbidezza, incorniciando elegantemente il viso e rimanendo facile da acconciare ogni giorno. Versatile e senza tempo, è una scelta sicura per chi desidera combinare stile moderno e praticità.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande)

Addio movimento perfettamente fluido, benvenuto movimento naturale

Questo revival fa parte dell'estetica del 2026: addio ai capelli troppo controllati, benvenuto a una naturalezza sofisticata. La "frangetta a ciocche" celebra l'imperfezione con stile: ciocche ribelli e sicure di sé, una texture opaca e un volume naturale alle radici. La frangia a ciocche si adatta bene sia a un caschetto ondulato che a capelli extra lunghi.

I famosi parrucchieri di Londra e New York stanno riscontrando un'impennata nella domanda: "+200% per frange texturizzate in 6 mesi". I social media sono pieni di tutorial su come ricreare il look a casa o su come mantenere la frangia. E per chi esita a fare il grande passo: inizia sfoltendo leggermente la frangia esistente. Un parrucchiere esperto sarà quindi in grado di creare texture senza accorciarla drasticamente.

In breve, entro il 2026, la frangia non sarà più statica: danza, vive, incornicia con morbidezza. La "piecey bang" trasforma la cosiddetta frangia tradizionale in un accessorio di moda vibrante che emana sicurezza e leggerezza.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
Article précédent
Basta con le mollette: questo accessorio per capelli rivoluzionerà le tue acconciature nel 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Basta con le mollette: questo accessorio per capelli rivoluzionerà le tue acconciature nel 2026

Dimenticate la molletta a forma di artiglio e il suo look Y2K (estetica retrò anni 2000): il 2026...

Si taglia i capelli usando uno strumento da costruzione: il risultato è pazzesco!

Per mancanza di tempo, denaro o sicurezza, sempre più donne rinnovano il taglio di capelli a casa e...

Il "caschetto coreano 2 in 1": questo taglio di capelli di tendenza valorizzerà tutte le forme del viso nel 2026

Dimenticate i caschetti rigidi e rigidi: nel 2026, fate largo al caschetto coreano 2 in 1, un taglio...

Secondo un parrucchiere, questi 4 segnali dimostrano che il tuo taglio di capelli non ti dona.

Esci dal salone con capelli impeccabili, eppure, poche ore dopo, lo specchio sembra giocarti brutti scherzi. Il taglio...

Uscire sulla neve: adorerai questo consiglio anti-crespo

Un passo fuori, qualche fiocco di neve che volteggia nella brezza e all'improvviso i tuoi capelli sembrano avere...

Il trucco per un'acconciatura semplicissima che ti regala un look chic in 2 minuti

Bastano una molletta a farfalla e due minuti per trasformare i capelli spettinati in uno chignon elegante e...

© 2025 The Body Optimist