Capelli che si ingrassano facilmente: le cause più comuni e sottovalutate

Shampoo al mattino, coda di cavallo impeccabile la sera: per molti, questa è una situazione familiare e alquanto frustrante. Perché i nostri capelli si ingrassano così in fretta, a volte in meno di 24 ore? La risposta non è sempre quella che ci si aspetterebbe. In realtà, diversi fattori quotidiani, spesso trascurati, possono avere un ruolo molto più importante della semplice genetica. Ecco una panoramica delle cause più comuni, con i consigli dei dermatologi.

Lavarsi i capelli troppo spesso: l'effetto rimbalzo

Questa è la causa principale, e anche la più paradossale. Chi ha i capelli grassi tende a lavarli tutti i giorni. Tuttavia, questo gesto automatico, lungi dall'aiutare, può addirittura peggiorare la situazione. Secondo la Columbia Skin Clinic , lavare i capelli troppo spesso o in modo troppo aggressivo irrita il cuoio capelluto, che di conseguenza inizia a produrre ancora più sebo per proteggersi. Questo fenomeno è noto come "effetto rebound".

Il problema spesso risiede nella formula del prodotto: gli shampoo contenenti solfati (come il sodio lauril solfato) tendono a seccare eccessivamente il cuoio capelluto, che di conseguenza reagisce aumentando la produzione di sebo. La soluzione? Lavare i capelli a giorni alterni (o anche meno) e scegliere formule delicate senza solfati aggressivi.

Gli ormoni, quegli alleati capricciosi

La produzione di sebo è in gran parte regolata dagli ormoni, in particolare dagli androgeni. E le loro fluttuazioni possono trasformare il nostro cuoio capelluto in una vera e propria montagna russa. Periodi di stress, il ciclo mestruale, la gravidanza, la menopausa o l'assunzione di alcuni farmaci possono causare un improvviso aumento della produzione di sebo. Healthline sottolinea inoltre che il cortisolo, l'ormone dello stress, può svolgere un ruolo diretto nell'attività delle ghiandole sebacee. Un motivo in più per includere momenti di relax nella propria routine.

L'accumulo di prodotti per lo styling: una trappola silenziosa

Spray, lacche, cere, sieri, balsami senza risciacquo… Tutti questi prodotti, per quanto efficaci, possono accumularsi sul cuoio capelluto e soffocare i follicoli piliferi. Il risultato: una sensazione di pesantezza, un cuoio capelluto che non respira bene e un accumulo più rapido di sebo. Lo shampoo secco, in particolare, è una buona soluzione rapida tra un lavaggio e l'altro, ma se usato troppo spesso, finisce per formare uno strato che intrappola sebo e residui. L'ideale è utilizzare uno shampoo purificante o uno scrub delicato per il cuoio capelluto una volta a settimana per una pulizia profonda senza irritare la cute.

Toccare i capelli (o legarli quando sono bagnati)

È un gesto apparentemente innocuo e spesso inconscio, ma è importante. Passarsi le dita tra i capelli o manipolarli durante il giorno trasferisce il sebo dalle mani alle lunghezze. Lo stesso vale per le federe e le coperte che non vengono cambiate regolarmente, o per le spazzole che non vengono mai pulite: accumulano sebo, cellule morte e residui di prodotti, che vengono poi ridepositati sui capelli il giorno successivo.

Clima, alimentazione e casi specifici. Anche il clima gioca un ruolo importante: il caldo e l'umidità stimolano la produzione di sebo, mentre la sudorazione lo rende più visibile. Un'alimentazione squilibrata, ricca di zuccheri o cibi ultra-processati, può favorire l'infiammazione e quindi l'eccesso di sebo. Al contrario, gli acidi grassi omega-3 (presenti nel pesce azzurro e nei semi di lino) aiutano a regolare la produzione di sebo. In alcuni casi, i capelli che si ungono molto rapidamente possono essere collegati alla dermatite seborroica, una condizione cutanea che colpisce circa l'11% della popolazione, secondo la Cleveland Clinic . Se l'untuosità è accompagnata da forfora grassa, prurito o rossore persistente, è consigliabile consultare un dermatologo, che potrà offrire un trattamento adeguato.

Avere i capelli che si ingrassano rapidamente non è né inevitabile né indice di scarsa igiene. Spesso è il risultato di piccoli squilibri ormonali, della routine di cura dei capelli e delle abitudini quotidiane. Distanziando i lavaggi, scegliendo formule delicate e prendendosi cura del cuoio capelluto come si farebbe con la pelle, è possibile ottenere gradualmente capelli più chiari più a lungo. E soprattutto, si impara a prendersi cura del cuoio capelluto in modo sano.