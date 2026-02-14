Perdita di capelli: questo "errore" comune che i dermatologi sconsigliano vivamente

Secondo gli specialisti della pelle e del cuoio capelluto, alcune abitudini inconsce che ripetiamo spesso potrebbero in realtà peggiorare la caduta dei capelli nel tempo. La caduta dei capelli è normale, ma abitudini di cura o styling inadeguate possono aggravarla.

Un errore comune, secondo un dermatologo: un accessorio troppo stretto

Secondo questo dermatologo , indossare determinati accessori stretti, in particolare cappellini o acconciature troppo strette durante l'attività fisica, può essere dannoso per i capelli e il loro ancoraggio al cuoio capelluto. Questi accessori spesso intrappolano il sudore, favoriscono l'accumulo di sebo e sporco e creano una tensione ripetuta sui follicoli piliferi.

Quando questa tensione meccanica è continua, può causare quella che gli specialisti chiamano alopecia da trazione, una forma di caduta dei capelli causata da un'eccessiva trazione sui follicoli piliferi. Dermatologi e associazioni per la salute dei capelli raccomandano di evitare acconciature strette e accessori che tirano o comprimono il cuoio capelluto.

Perché alcune abitudini peggiorano la caduta dei capelli

Perdere tra i 50 e i 100 capelli al giorno è considerato fisiologicamente normale, ma oltre questo limite la caduta dei capelli può diventare un problema.

Oltre alle acconciature strette, altre abitudini quotidiane, come l'uso ripetuto di strumenti per lo styling a caldo, prodotti aggressivi o lavaggi troppo frequenti o poco frequenti, possono indebolire i capelli e irritare il cuoio capelluto. Questi fattori, da soli, non causano un'alopecia grave, ma contribuiscono a un graduale indebolimento della fibra capillare.

Buone abitudini per limitare la caduta dei capelli

I dermatologi sottolineano l'importanza di adattare la propria routine di cura dei capelli per mantenerli sani. Alcuni consigli raccomandati dagli specialisti includono:

Evitare acconciature che tirano troppo, come code di cavallo molto strette o alcuni elastici che tirano i capelli, per ridurre la trazione sui follicoli.

Preferire acconciature più morbide e accessori morbidi che non comprimano il cuoio capelluto.

Mantenere una regolare igiene, utilizzando uno shampoo adatto al tipo di cuoio capelluto per evitare accumuli di sebo o irritazioni.

Questi gesti, sebbene possano sembrare semplici, spesso vengono trascurati nella vita quotidiana, ma svolgono un ruolo concreto nel preservare la densità dei capelli.

Quando consultare un dermatologo

Una caduta di capelli che peggiora, si manifesta a chiazze o persiste per più di tre mesi richiede l'intervento di un medico. Solo uno specialista può stabilire se la caduta è correlata a telogen effluvium, alopecia androgenetica o ad altri disturbi del cuoio capelluto.

Un dermatologo può offrire visite appropriate, consigli personalizzati e, se necessario, trattamenti specifici per rallentare la caduta dei capelli o stimolarne la ricrescita.