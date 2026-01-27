Search here...

Occhi con alone: la tecnica di trucco per valorizzare le palpebre

Suggerimenti e trucchi
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : George Milton/Pexels

Il trucco è prima di tutto un parco giochi, uno spazio di espressione e divertimento. Indipendentemente dall'età, dai lineamenti o dall'umore del momento, hai il diritto di sperimentare, osare e divertirti. La tecnica "halo eyes" non fa eccezione: non è rivolta a una fascia d'età specifica, ma a chiunque desideri illuminare e definire lo sguardo.

Cosa sono gli "occhi con alone"?

La tecnica "halo eye" si basa su un gioco di luci e contrasti. L'idea è quella di applicare tonalità più scure agli angoli interni ed esterni dell'occhio, per poi illuminare il centro della palpebra con un colore più chiaro e luminoso. Questa disposizione attira naturalmente lo sguardo verso il centro dell'occhio, creando un effetto visivo di apertura e profondità.

Questa tecnica funziona su tutte le forme, gli stili e le preferenze degli occhi: dal trucco più naturale a un look più sofisticato, tutto è possibile. Il segreto è adattare texture e colori a ciò che ti piace indossare, non a ciò che ti dicono gli altri.

Come creare facilmente degli "occhi a alone"?

  1. Tutto inizia con una base. Un sottile strato di primer o di correttore ben sfumato prepara la palpebra e garantisce una migliore tenuta del trucco. Fornisce inoltre una superficie liscia, ideale per creare sfumature.
  2. Successivamente, applica una tonalità di transizione delicata sulla piega della palpebra mobile. Un tortora, un beige caldo o un marrone rosato, ad esempio, sono perfetti per definire lo sguardo senza appesantirlo. Questo passaggio funge da base per il resto del trucco e facilita la sfumatura.
  3. Poi arriva il momento di applicare un colore più intenso all'angolo interno ed esterno dell'occhio. Il trucco è picchiettare delicatamente il prodotto, creando una sorta di parentesi attorno al centro della palpebra, senza avvicinarsi troppo all'angolo interno per mantenere un tocco leggero.
  4. Al centro della palpebra, applica una tonalità più chiara e luminosa: champagne, oro tenue, beige satinato o anche un rosa chiaro, a seconda dell'umore. Questo tocco centrale cattura la luce e crea un piacevole effetto "alone".
  5. Infine, tutte le transizioni sono accuratamente sfumate per ottenere un effetto fluido, arioso e armonioso. Niente linee nette, niente demarcazioni nette: il segreto per ottenere un "occhio a alone" sta nella morbidezza.

Una tecnica, non un obbligo

Il look "halo eye" non è una regola, né una soluzione universale, né una risposta limitata a una specifica età. È semplicemente una tecnica tra le tante, da usare se ti ispira e da accantonare se non ti dona. Sei libera di indossare glitter, finiture opache, colori vivaci, un nero intenso o un nude molto chiaro, che tu abbia 20, 40, 60 anni o più.

La bellezza non ha età, né limiti, né standard fissi. Si costruisce ogni giorno in base al tuo umore, alla tua personalità e al tuo desiderio di sentirti bene nella tua pelle. L'"occhio alone" è uno strumento prezioso per giocare con la luce e lo sguardo, ma la tua risorsa più grande rimane, ovviamente, la tua sicurezza.

Insomma, contrariamente a quanto si possa pensare, non esistono regole rigide che impongano come truccarsi dopo i 50 anni. Rughe, pieghe o palpebre più morbide non sono né difetti da correggere né limiti da rispettare, ma semplicemente caratteristiche naturali del viso. Questa tecnica aggiunge profondità allo sguardo; sta a voi adottarla o dimenticarla, perché l'unica regola che conta davvero nel trucco è divertirsi.

