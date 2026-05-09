Lo strumento di bellezza inaspettato che alcuni usano per dare volume ai capelli

I social media sono pieni di consigli di bellezza sorprendenti, e alcuni diventano virali in pochi giorni. L'ultimo? Usare... il piegaciglia per dare volume alle radici. Ebbene sì, l'accessorio solitamente riservato alle ciglia si sta facendo strada anche nella routine di cura dei capelli di alcune influencer.

La versione "root boost" del piegaciglia

Questo trucco è stato reso popolare su Instagram da content creator come @makeupbynadi. Il principio è semplice: si usa un classico piegaciglia su piccole ciocche di capelli sulla sommità della testa per creare una leggera curvatura alle radici.

Pizzicando delicatamente i capelli verso l'alto per qualche secondo, le radici si sollevano leggermente dal cuoio capelluto. Il risultato: un effetto più arioso, come dopo una piega voluminosa. Sulla carta, l'idea potrebbe sembrare improbabile. Eppure, la logica è piuttosto solida. Grazie alla sua forma curva, il piegaciglia agisce un po' come un mini strumento per lo styling, capace di creare un'arricciatura direttamente alla base del capello.

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I "trucchi per i capelli" stanno invadendo i social media

Questo consiglio fa parte di una tendenza molto più ampia: i "trucchi di bellezza" e il riutilizzo di oggetti di uso quotidiano. Su TikTok e Instagram, i contenuti con l'hashtag #hairhack totalizzano milioni di visualizzazioni. I creator si sfidano a chi riesce a trasformare più facilmente oggetti di uso comune in accessori per capelli improvvisati.

Bacchette per creare uno chignon, un bicchiere per dare forma a una coda di cavallo voluminosa, o mollette posizionate strategicamente durante l'asciugatura... non mancano certo i consigli creativi. Cosa li rende così attraenti? La loro accessibilità. Non c'è bisogno di acquistare dieci nuovi prodotti: l'idea è spesso quella di reinventare ciò che già si ha in bagno.

Il volume non è un requisito

Nonostante i media e i social network parlino costantemente di "capelli piatti da evitare" o di "volume perfetto", è importante ricordare che i capelli naturalmente fini o sottili non sono assolutamente un difetto. Alcune persone amano le acconciature voluminose e le radici scure, mentre altre preferiscono capelli lisci, fluenti o perfettamente dritti. Ed entrambe le opzioni sono ugualmente belle.

Il volume non è uno standard di bellezza da raggiungere a tutti i costi. I capelli hanno texture, densità e comportamenti diversi, e questo è parte di ciò che li rende unici. Questi consigli dovrebbero quindi rimanere opzioni divertenti per chi ama sperimentare con le proprie acconciature, mai un obbligo a trasformare i propri capelli naturali.

Un consiglio per provare delicatamente

Come ogni tecnica non convenzionale, anche questa richiede un po' di cautela. Il metallo del piegaciglia può danneggiare alcune lunghezze di ciglia se lo si stringe troppo, soprattutto se si tratta di ciglia fini, danneggiate o fragili. L'ideale è essere molto delicati e non tirare mai bruscamente le radici.

Un altro punto importante: questa tecnica va utilizzata solo su capelli asciutti. I capelli bagnati sono molto più fragili e inclini a spezzarsi. Gli esperti sconsigliano inoltre l'uso del piegaciglia riscaldato vicino al cuoio capelluto. La versione classica è perfettamente adeguata per ottenere l'effetto desiderato senza rischi inutili.

Alternative che funzionano altrettanto bene

Se questa tecnica non vi convince, esistono molti altri modi per dare movimento alle radici.

Le mini mollette posizionate sulla sommità della testa durante l'asciugatura con il phon rimangono un metodo molto diffuso. Anche i bigodini in velcro, utilizzati su capelli asciutti o leggermente tiepidi, permettono di creare un bellissimo effetto volumizzante senza eccessivo calore.

Il classico abbinamento spazzola rotonda e asciugacapelli rimane una scelta sicura per chi desidera una piega morbida e voluminosa.

Infine, alcune polveri volumizzanti applicate direttamente alle radici possono donare un effetto più pieno in pochi secondi, soprattutto sui capelli fini.

In definitiva, questa tendenza mette in luce un aspetto fondamentale: la bellezza può essere anche un terreno di gioco creativo. Sperimentare, riutilizzare oggetti e divertirsi con i capelli può essere un modo spensierato per reinventare la propria routine, senza pressioni o regole universali.