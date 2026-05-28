Per i capelli secchi e opachi, un rimedio casalingo potrebbe fare la differenza.

Suggerimenti e trucchi
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Capelli spenti, ruvidi al tatto, con punte fragili… la secchezza è un problema comune, aggravato dalle aggressioni quotidiane: il calore degli strumenti per lo styling, l'acqua dura, l'esposizione al sole o le colorazioni ripetute. Prima di ricorrere a trattamenti costosi, un rimedio casalingo semplice e ben documentato può apportare un reale miglioramento: una maschera all'olio di cocco. Una soluzione accessibile che sfrutta i benefici di un ingrediente già presente in molte cucine.

Perché i capelli diventano secchi e opachi

La fibra capillare è protetta da uno strato esterno che produce naturalmente oli, responsabili della lucentezza e dell'elasticità dei capelli. Quando questo strato si indebolisce, a causa del calore, di trattamenti chimici o di un ambiente secco, i capelli perdono la loro idratazione. Di conseguenza, appaiono opachi al tatto e alla vista, e diventano più inclini a spezzarsi e a presentare doppie punte.

Olio di cocco, un alleato naturale

Tra i rimedi casalinghi, l'olio di cocco si distingue per le sue proprietà particolarmente efficaci. Ricco di acidi grassi, soprattutto acido laurico, e di vitamina E, è in grado di penetrare in profondità nella fibra capillare, a differenza di molti trattamenti che agiscono solo in superficie. Limitando la perdita di proteine, principale causa di secchezza e rottura, contribuisce a restituire elasticità e lucentezza alle lunghezze danneggiate.

Come applicare la maschera

L'applicazione è semplice. Basta sciogliere due cucchiai di olio di cocco e distribuirlo ciocca per ciocca sui capelli asciutti o leggermente umidi, dalle medie lunghezze alle punte. Lasciare in posa per venti o trenta minuti, o anche tutta la notte per un trattamento più intensivo, prima di risciacquare con acqua tiepida e terminare con un risciacquo di acqua fredda per sigillare l'idratazione.

Economico e naturale, questo rimedio casalingo può trasformare l'aspetto dei capelli secchi. Attenzione, però: l'olio di cocco è meno indicato per i capelli già grassi, quindi è consigliabile iniziare con una piccola quantità per osservare la reazione dei capelli.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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