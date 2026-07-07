Questo trucco, che utilizza un cerotto, permette di realizzare facilmente una french manicure a casa.

Non c'è bisogno di andare in un salone per sfoggiare la manicure più intramontabile di sempre: la popolarissima french manicure. Mentre da giovani ci affidavamo al materiale scolastico per creare questo stile con gli occhielli, oggi ci rivolgiamo ai nostri kit di pronto soccorso. I cerotti diventano stencil, promettendo un'applicazione impeccabile.

Un cerotto per una french manicure eseguita alla perfezione.

Per ottenere una french manicure impeccabile a casa, le abbiamo provate tutte. Ai tempi della scuola, eravamo persino orgogliose delle nostre unghie dipinte con il correttore liquido. Oggi, però, desideriamo tecniche più affidabili rispetto alla pittura a mano libera e alle linee tracciate con pennarelli neri o indelebili. Non certo per mancanza di tentativi di trovare tutorial online. Dopo anni di ricerche infruttuose, prove con spugnette per il trucco, stuzzicadenti e pennelli extrafini degni del kit di un'onicotecnica professionista, sembra che finalmente esista un metodo affidabile.

Questa volta, la nostra french manicure assomiglierà davvero al modello classico e non più alle linee disordinate di una bambina di cinque anni. Perché conosciamo tutti quella sensazione: trattenere il respiro per qualche secondo per evitare di sbavare, tirare fuori la lingua per concentrarci e sforzarci di essere precisissimi. Con questo consiglio di @rosenambasa, una di quelle artiste che creano le loro opere su tela di cheratina, la french manicure non è più una prova di pazienza.

Sebbene di solito prediliga strumenti più professionali, in questo caso si affida a un accessorio che la maggior parte di noi ha in un cassetto: un cerotto rotondo, esattamente delle dimensioni di un'unghia. Oltre a coprire le ferite, questo cerotto funge da guida per una sutura precisa.

Una manicure veloce con il minimo indispensabile

Non c'è bisogno di investire in attrezzature costose o di seguire un corso intensivo per fare una french manicure a casa. Posizionando la benda all'altezza della parte bianca dell'unghia, si possono fare alcune pennellate in tutta tranquillità, senza il timore di sbavare o di dover ricominciare da capo.

Nel suo video, la content creator non prende alcuna precauzione e applica la medicazione sopra il cerotto. Ma quando lo rimuove, non c'è traccia antiestetica di smalto immacolato. Sfoggia una french manicure identica a quella fatta in un salone. Il procedimento richiede solo pochi minuti. E per di più, puoi personalizzare questa french manicure come preferisci, a seconda del tuo umore o delle tendenze del momento.

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Una french manicure adatta a tutte le dita e a tutti gli stili.

In questo video dimostrativo, la content creator non si accontenta di una semplice striscia bianca e di un top coat leggermente lucido. Personalizza questa french manicure per un look unico che non ha nulla da invidiare alle ispirazioni di Pinterest. Crea dei piccoli pois blu con un plettro per un tocco di freschezza immediato. Puoi imitarla o sbizzarrirti, aggiungendo strass, sostituendo il classico bianco con una tonalità più trendy come il color crema, oppure creando dei fiori tamponando la punta di un cotton fioc sull'unghia.

Per quei giorni in cui si ha voglia di divertirsi senza complicarsi troppo la vita, le texture fanno tutto il lavoro: glitter sul bordo libero, un effetto velluto o un top coat opaco su una base lucida. Fa tutta la differenza, senza cambiare la tecnica. E poi ci sono i dettagli che strappano un sorriso: mini cuoricini, micro stelle, piccoli puntini irregolari come coriandoli… Niente di ultra-perfetto, ed è proprio questo che rende il risultato più vibrante. Si possono persino mixare stili diversi da un dito all'altro, come una piccola collezione personale invece di una manicure uniforme.

In definitiva, questo trucco con il cerotto è solo un punto di partenza. Il vero vantaggio sta nel capire che una manicure francese di successo non deve essere per forza precisa o impeccabile per essere bella. Può essere semplice, divertente, a volte un po' imperfetta, ma anche decisamente sicura di sé.