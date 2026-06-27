Questa manicure rosa effetto milkshake si preannuncia come la tendenza dell'estate.

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Fabienne Ba.
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Una nuova manicure, a metà tra il delicato e il vibrante, si farà strada sulle mani quest'estate 2026. Soprannominata "unghie milkshake alla fragola", affascina con il suo rosa cremoso e luminoso, ispirato al famoso milkshake alla fragola. Questa tendenza minimalista privilegia la semplicità rispetto agli effetti spettacolari.

La manicure che esalta la delicatezza

Dopo diverse stagioni dominate da nail art sofisticate, è tempo di uno stile più minimalista. Le "unghie milkshake alla fragola" si distinguono per una tonalità a metà tra il rosa pastello e il bianco latte, per un risultato dolce e delicato. L'obiettivo? Unghie dall'aspetto fresco, luminoso ed elegante. Un'estetica che si sposa perfettamente con lo spirito spensierato dell'estate.

Un colore che valorizza tutte le carnagioni.

Uno dei punti di forza di questa tonalità è la sua versatilità. Sulle pelli chiare, dona un tocco di freschezza. Sulle pelli abbronzate, crea un bellissimo contrasto luminoso. E sulle carnagioni più scure, rivela tutta la sua radiosità grazie alla sua delicata finitura cremosa. Insomma, questa tonalità si adatta a ogni stato d'animo, qualunque sia il tuo incarnato.

Il segreto? Una finitura ultra-lucida

Ciò che fa la differenza non è solo il colore, ma anche la finitura. Le unghie "effetto milkshake alla fragola" hanno una finitura cremosa e leggermente opaca, esaltata da un top coat lucido che evoca l'aspetto liscio e invitante di un vero milkshake. Di solito bastano due sottili passate di smalto per ottenere questo effetto, a patto che le unghie siano preparate con cura limandole e idratandole preventivamente.

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Una tendenza che segue il ritorno del minimalismo

Questa manicure si inserisce in una tendenza più ampia che privilegia colori tenui e senza tempo. Giallo burro, lilla pastello, rosa nude… le palette estive celebrano tonalità luminose e facili da indossare, sia nella moda che nella bellezza. Non sorprende che i social media abbiano giocato un ruolo fondamentale nel diffondere questa tendenza, che è diventata una delle manicure più condivise del momento.

Una tendenza, non un obbligo

Se questa manicure ti piace, sentiti libera di adottarla... oppure no. Avere le unghie smaltate non è affatto obbligatorio, né d'estate né in qualsiasi altro periodo dell'anno. Indipendentemente dal sesso, dalle abitudini o dalla lunghezza delle unghie, non devi sottostare a nessuna pressione per mostrare mani o piedi presumibilmente "perfetti". La manicure è una scelta estetica, non una necessità. Le tue mani e i tuoi piedi non hanno bisogno di essere trasformati per essere belli: fai semplicemente ciò che ti rende felice.

In conclusione, con il suo delicato rosa lattiginoso e la finitura lucida, la manicure "fragola" si distingue come una delle tendenze più dolci dell'estate. Facile da portare e decisamente minimalista, piacerà a chi ama i look sobri. Sta a voi decidere se abbracciarla... o ignorarla. Dopotutto, la tendenza migliore è quella che vi fa sentire bene, con o senza smalto.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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