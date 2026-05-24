Lei usa un cucchiaio per applicare l'eyeliner e il risultato è piaciuto moltissimo al web.

Suggerimenti e trucchi
Anaëlle G.
@probbeauty / TikTok

E se lo strumento perfetto per un eyeliner impeccabile fosse già nel cassetto della tua cucina? Questa è certamente la teoria alla base del post di Elizabeth (@probbeaty), beauty content creator, che ha condiviso su TikTok un consiglio semplice ma efficace: usare un cucchiaio come stencil per creare un eyeliner preciso e simmetrico. Il video è diventato subito virale, con molti utenti che hanno elogiato la precisione e la facilità di realizzazione del risultato, anche per chi ha poca esperienza con il trucco.

Un consiglio di trucco

Il trucco del cucchiaio non è una novità assoluta nel mondo della bellezza sui social media, ma la dimostrazione di Elizabeth (@probbeauty) gli ha dato nuova linfa. Il principio è semplice: invece di tracciare la linea a mano libera, rischiando un risultato tremolante o asimmetrico, si usa la forma arrotondata di un cucchiaio come guida. Un trucco intelligente che trasforma un utensile di uso quotidiano in un vero e proprio strumento per il trucco, senza bisogno di acquistare nulla.

La maniglia per la linea inferiore

La tecnica si articola in due fasi. Innanzitutto, chi la crea utilizza il manico sottile e dritto di un cucchiaio per tracciare la linea inferiore dell'eyeliner. Posizionando il manico in linea con l'occhio, verso la tempia, Elizabeth (@probbeauty) crea una base dritta e precisa che servirà da guida per iniziare la linea. Questo primo passaggio le permette di definire l'angolazione del futuro cat eye con grande precisione, evitando le incertezze del disegno a mano libera.

Il bordo curvo per la linea superiore

Successivamente, Elizabeth (@probbeauty) capovolge il cucchiaio per utilizzare il suo bordo arrotondato. Applicato delicatamente sulla palpebra, questa curva naturale funge da stencil per disegnare la linea superiore dell'eyeliner, seguendo armoniosamente la forma dell'occhio. Il risultato: una linea liscia e uniforme che si incurva elegantemente verso l'angolo esterno e si unisce alla base disegnata nel passaggio precedente. Combinando queste due tecniche, è possibile ottenere un eyeliner grafico e simmetrico in pochi secondi.

@probbeauty СТРЕЛКИ ЗА 5 СЕК ЛОЖКОЙ ♬ parola originale - ELIZABETH

Perché questo trucco è così allettante?

Il successo di questo trucco risiede in diversi vantaggi. Innanzitutto, la sua semplicità: non c'è bisogno di investire in accessori costosi, basta un semplice cucchiaio. In secondo luogo, la sua precisione: i bordi arrotondati del cucchiaio forniscono una guida affidabile, particolarmente utile per chi ha difficoltà a tracciare una linea retta. Infine, la sua accessibilità: il trucco è adatto sia ai principianti che agli utenti esperti e si adatta a diverse forme degli occhi. Nei commenti, gli utenti lodano i risultati "sbalorditivi" e promettono di provare il metodo.

Con questo trucco del cucchiaio, Elizabeth (@probbeauty) ci ricorda che per ottenere risultati splendidi non sempre servono strumenti sofisticati. Una dimostrazione intelligente e accessibile che prova come, con un po' di ingegno, gli ingredienti che abbiamo in cucina possano a volte venirci in aiuto nella nostra trousse.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Coffret soin visage femme anti-âge et anti-rides

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Protezione della pelle: un riflesso che alcuni dermatologi considerano prioritario

Sebbene il sole sia essenziale per la vita e offra numerosi benefici – sintesi di vitamina D, effetto...

"Women looksmaxxing", la tendenza estetica tra le giovani donne che sta destando preoccupazione

Trasformazioni estetiche, routine di cura della pelle sempre più elaborate, un'ossessione per il "viso perfetto"... negli ultimi mesi,...

Errori comuni che, senza saperlo, peggiorano le labbra secche

Sensazione di tensione, secchezza e fastidio: le labbra secche sono uno di quei piccoli fastidi quotidiani che molte...

Capelli che si ingrassano facilmente: le cause più comuni e sottovalutate

Shampoo al mattino, coda di cavallo impeccabile la sera: per molti, questa è una situazione familiare e alquanto...

Occhiaie, colorito spento, viso gonfio: cosa potrebbe cercare di dirci lo specchio

Ci sono mattine in cui occhiaie più evidenti, un colorito meno radioso o un viso leggermente gonfio possono...

Lo strumento di bellezza inaspettato che alcuni usano per dare volume ai capelli

I social media sono pieni di consigli di bellezza sorprendenti, e alcuni diventano virali in pochi giorni. L'ultimo?...