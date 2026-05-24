Lei usa un cucchiaio per applicare l'eyeliner e il risultato è piaciuto moltissimo al web.

E se lo strumento perfetto per un eyeliner impeccabile fosse già nel cassetto della tua cucina? Questa è certamente la teoria alla base del post di Elizabeth (@probbeaty), beauty content creator, che ha condiviso su TikTok un consiglio semplice ma efficace: usare un cucchiaio come stencil per creare un eyeliner preciso e simmetrico. Il video è diventato subito virale, con molti utenti che hanno elogiato la precisione e la facilità di realizzazione del risultato, anche per chi ha poca esperienza con il trucco.

Un consiglio di trucco

Il trucco del cucchiaio non è una novità assoluta nel mondo della bellezza sui social media, ma la dimostrazione di Elizabeth (@probbeauty) gli ha dato nuova linfa. Il principio è semplice: invece di tracciare la linea a mano libera, rischiando un risultato tremolante o asimmetrico, si usa la forma arrotondata di un cucchiaio come guida. Un trucco intelligente che trasforma un utensile di uso quotidiano in un vero e proprio strumento per il trucco, senza bisogno di acquistare nulla.

La maniglia per la linea inferiore

La tecnica si articola in due fasi. Innanzitutto, chi la crea utilizza il manico sottile e dritto di un cucchiaio per tracciare la linea inferiore dell'eyeliner. Posizionando il manico in linea con l'occhio, verso la tempia, Elizabeth (@probbeauty) crea una base dritta e precisa che servirà da guida per iniziare la linea. Questo primo passaggio le permette di definire l'angolazione del futuro cat eye con grande precisione, evitando le incertezze del disegno a mano libera.

Il bordo curvo per la linea superiore

Successivamente, Elizabeth (@probbeauty) capovolge il cucchiaio per utilizzare il suo bordo arrotondato. Applicato delicatamente sulla palpebra, questa curva naturale funge da stencil per disegnare la linea superiore dell'eyeliner, seguendo armoniosamente la forma dell'occhio. Il risultato: una linea liscia e uniforme che si incurva elegantemente verso l'angolo esterno e si unisce alla base disegnata nel passaggio precedente. Combinando queste due tecniche, è possibile ottenere un eyeliner grafico e simmetrico in pochi secondi.

Perché questo trucco è così allettante?

Il successo di questo trucco risiede in diversi vantaggi. Innanzitutto, la sua semplicità: non c'è bisogno di investire in accessori costosi, basta un semplice cucchiaio. In secondo luogo, la sua precisione: i bordi arrotondati del cucchiaio forniscono una guida affidabile, particolarmente utile per chi ha difficoltà a tracciare una linea retta. Infine, la sua accessibilità: il trucco è adatto sia ai principianti che agli utenti esperti e si adatta a diverse forme degli occhi. Nei commenti, gli utenti lodano i risultati "sbalorditivi" e promettono di provare il metodo.

Con questo trucco del cucchiaio, Elizabeth (@probbeauty) ci ricorda che per ottenere risultati splendidi non sempre servono strumenti sofisticati. Una dimostrazione intelligente e accessibile che prova come, con un po' di ingegno, gli ingredienti che abbiamo in cucina possano a volte venirci in aiuto nella nostra trousse.