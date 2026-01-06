Questo profumo iconico, indossato da Brigitte Bardot, rimane un classico di culto e un best-seller.

Search here...

Creato nel 1925, Shalimar di Guerlain è uno di quei rari profumi capaci di attraversare le epoche senza perdere il suo fascino. Associato a Brigitte Bardot e a una certa idea di glamour francese, questo profumo iconico continua ad affascinare sia gli amanti dei classici senza tempo sia le nuove generazioni in cerca di una fragranza di carattere.

Una fragranza centenaria che è ancora desiderata

Shalimar fu creato a metà degli anni '20, ispirato ai giardini Shalimar in India, ed è considerato uno dei primi profumi orientali della storia. La sua eccezionale longevità è dovuta a un raro equilibrio tra raffinatezza, glamour e potenza olfattiva. Quasi un secolo dopo, rimane un best-seller presso rivenditori di profumi selezionati come Sephora.

La firma olfattiva di un'icona

Brigitte Bardot ha contribuito a coltivare il mito di Shalimar rendendolo una delle sue fragranze preferite. Pur non essendone la portavoce ufficiale, ne incarna perfettamente lo spirito: una donna libera e anticonformista, lontana dai canoni del "ragionevole". Indossare Shalimar significa affermare una presenza forte, una scia di profumo che è al tempo stesso affermata e rivendicata.

Una fragranza orientale alla vaniglia diventata senza tempo

La forza di Shalimar risiede nella sua audace costruzione olfattiva: una luminosa nota di testa di bergamotto, un cuore floreale e cipriato e una base orientale che fonde avvolgenti note di vaniglia, ambra, cuoio e balsamiche. Questo contrasto tra la freschezza iniziale e il calore glamour del fondo crea una vera e propria firma, immediatamente riconoscibile sulla pelle. È questa scia unica che lo rende una fragranza "riflessa", a cui si ritorna, anche dopo aver provato altri profumi.

Perché è ancora così popolare?

In un panorama saturo di nuove fragranze, Shalimar offre rassicurazione attraverso la sua storia e affascina con la sua potenza. Si rivolge sia ai nostalgici dei grandi classici che a chi scopre per la prima volta una fragranza orientale davvero distintiva. La rinascita dei profumi tradizionali e il fascino di fragranze iconiche ne spiegano anche il rinnovato successo: regalare o ricevere Shalimar significa scegliere una fragranza intrisa di cultura ed emozioni.

Un bestseller moderno da Sephora

Disponibile in diversi formati di eau de parfum, Shalimar rimane un punto di riferimento nei negozi e online, a testimonianza della sua popolarità duratura. La sua capacità di trascendere le tendenze, dal glamour retrò al desiderio attuale di fragranze intense, lo rende una scommessa sicura nel reparto profumi. Più che un semplice profumo, è diventato un simbolo: quello di uno stile senza tempo e di un glamour innegabile, da Bardot ai giorni nostri.

A quasi un secolo dalla sua creazione, Shalimar continua a regnare sovrano nel competitivo mondo della profumeria. Al tempo stesso patrimonio olfattivo, oggetto del desiderio e manifesto di una femminilità liberata, trascende le generazioni senza mai perdere il suo potere.

