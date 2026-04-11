Trucco "baciato dal sole": il trend beauty che dominerà la primavera 2026

Abbronzatura effetto spiaggia, pelle dorata e luminosità naturale: il make-up "baciato dal sole" è ovunque questa primavera 2026. Ispirato al bagliore del sole sulla pelle, questo look conquista per la sua freschezza e semplicità.

Una carnagione radiosa facilmente

La tendenza "baciata dal sole" si basa su un'idea semplice: valorizzare la pelle senza trasformarla. Non si tratta di nascondere le imperfezioni, ma piuttosto di evidenziare ciò che già c'è. In linea con il movimento "skin first", l'accento è posto su texture leggere come sieri colorati o fondotinta modulabili. L'obiettivo? Lasciare trasparire la texture naturale della pelle, con le sue sfumature, la sua vitalità e la sua luminosità.

Per ricreare questo effetto baciato dal sole, si applica il bronzer sulle zone che il sole tocca naturalmente: la parte superiore degli zigomi, il ponte del naso, le tempie e la fronte. Un blush nei toni del pesca o del rosa illumina poi l'incarnato per un colorito sano e radioso all'istante. Le texture in crema o liquide sono particolarmente apprezzate perché si fondono perfettamente con la pelle e garantiscono una finitura liscia.

Tocchi di luce ben posizionati

Un altro elemento chiave di questo look è la luce. L'illuminante si usa con parsimonia per catturare la luce e creare quell'effetto "pelle baciata dal sole". Si prediligono tonalità dorate, champagne o leggermente ramate per aggiungere calore senza un aspetto artificiale. Alcune persone amano anche aggiungere finti nei, un trucco reso popolare dai social media per accentuare l'illusione di una pelle naturalmente abbronzata.

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Un look caldo e delicato

Per quanto riguarda gli occhi, la tendenza rimane quella della leggerezza. Il make-up "baciato dal sole" predilige tonalità calde come il bronzo, il terracotta o il beige dorato, che donano profondità pur rimanendo naturali. Un semplice mascara allungante è spesso sufficiente per aprire lo sguardo. L'eyeliner diventa facoltativo: tutto è studiato per mantenere un equilibrio armonioso senza risultare eccessivo. Il risultato? Uno sguardo luminoso e delicato che valorizza il resto del viso.

Labbra fresche e naturali

Per completare questo look primaverile, le labbra si impreziosiscono con texture lucide o satinate. I gloss e i balsami colorati sono i protagonisti del momento. Le tonalità rimangono vicine al colore naturale delle labbra: rosa, nude caldo o pesca. Anche in questo caso, l'idea è quella di valorizzare senza mascherare, in modo leggero e confortevole.

Una tendenza… ma non un obbligo

Il trucco "baciata dal sole" è così popolare perché si adatta facilmente a tutte le carnagioni e preferenze. Si può modulare, intensificare o semplificare a seconda del proprio stile. È inoltre fondamentale ricordare che non è assolutamente necessario truccarsi per ottenere questo look "radioso". Il trucco può essere divertente, piacevole, un modo per esprimere se stessi, ma mai un obbligo. Alcune persone amano truccarsi, altre preferiscono lasciare la pelle al naturale, e tutti gli approcci sono perfettamente validi.

In definitiva, la tendenza "baciata dal sole" celebra una cosa sopra ogni altra: la luminosità. Una luminosità che si può esaltare... o semplicemente lasciare che esista. Che si scelga un incarnato radioso studiato nei minimi dettagli o un look "solo trucco", la tua pelle merita di essere vista, rispettata e valorizzata, esattamente così com'è.