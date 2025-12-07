Sopracciglia sottili: la tendenza degli anni 2000 torna e scatena un grande dibattito

La bellezza è un ciclo infinito. Mentre negli ultimi anni le sopracciglia erano di gran moda – folte, folte e audaci – con l'avvicinarsi del 2026 stanno perdendo terreno. Le sopracciglia sottili, a lungo considerate un passo falso nella moda, sono ora molto richieste nei saloni di bellezza. Questo gesto estetico, un tempo relegato agli anni della ribellione, sta tornando di moda, risvegliando vecchie ansie.

Sopracciglia sottili: una tendenza che sembrava scomparsa sta tornando di moda.

È una tendenza che ancora oggi ci accompagna. Le donne cresciute negli anni 2000 ricordano ancora le sedute di depilazione delle sopracciglia a casa, non sempre di grande successo. Volevano assomigliare alle icone dell'epoca, come Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston. In quell'epoca di jeans a vita bassa, stivali con pompon e top tie-dye, le sopracciglia sottili regnavano sovrane. Non si trattava di una spuntatina, ma di una vera e propria potatura, soprattutto per chi aveva sopracciglia naturalmente folte.

E poi Cara Delevingne è diventata la nostra nuova icona estetica, boicottando silenziosamente pinzette e strisce di ceretta. Sopracciglia folte che incorniciano occhi azzurri, uno sguardo profondo e misterioso nascosto sotto riflessi platino... come dimenticare quell'iconica immagine di Tumblr? Per decenni, le sopracciglia sottili sono state un "reato estetico" punibile con i giudizi più severi. Reliquia di un'epoca passata, questa linea di peli, lunga solo pochi millimetri, era scomparsa dalla nostra vista. Tuttavia, con l'avvento dello stile Y2K e la nostalgia imperante, era inevitabile che riapparissero sulle nostre sopracciglia.

Questa tecnica di bellezza, che le estetiste non praticano da vent'anni, è il nuovo marchio di fabbrica delle it girl. Questo look retrò e sfacciato, che i nostri idoli irriverenti dell'epoca sfoggiavano come uno slogan militante, ha trovato il suo pubblico. Da Pamela Anderson a Lena Situations, le sopracciglia sottili sono ovunque.

Le argomentazioni di chi sostiene le sopracciglia sottili

Solo pochi mesi fa, le sopracciglia sottili erano completamente fuori moda. Nel mondo a volte contraddittorio della bellezza, ciò che ieri era considerato superato può diventare un fenomeno globale domani. Questa depilazione sfrenata sta vivendo una rinascita di popolarità, grazie anche al social network TikTok, che ama frugare nei suoi archivi. Le sopracciglia, curate e acconciate con la stessa cura dei capelli, si reinventano costantemente. Riempite di matite colorate, modellate ad angolo retto , ricoperte di gel di aloe vera... assumono una forma variabile e si evolvono con le tendenze.

Oggi, le sopracciglia sono preferite sottili, ma non illeggibili. Queste cosiddette "sopracciglia sottili" sono un po' meno radicali e più accessibili rispetto agli anni '90. L'idea è più quella di "modellare" le sopracciglia. Per chi esita a fare il grande passo, Lena Situation ha parole convincenti. Questo piccolo cambiamento nella forma delle sue sopracciglia ha avuto un grande impatto sulla sua sicurezza. "Apre lo sguardo. Si possono creare delle pieghe cut che prima non si potevano fare. Non aveva lo stesso effetto (...). Ci ho provato e non capisco perché non l'abbia fatto prima", dice su TikTok. E se il risultato vi preoccupa, potete "simulare" questo stile usando i filtri prima di fare il grande passo.

Il vero consiglio di bellezza: fai quello che vuoi con il tuo viso

Ovviamente, le sopracciglia sottili non conquistavano tutti; peggio ancora, rianimavano vecchi traumi. Le donne degli anni '90 non volevano "ripetere gli errori del passato". Per le più riluttanti, le sopracciglia sottili erano un triste errore di gioventù, una scelta estetica inconscia che poteva causare "molti danni ai capelli". Alcune credevano addirittura che i peli delle sopracciglia non sarebbero mai ricresciuti. Ed erano libere di seguire i propri desideri.

Che tu preferisca sopracciglia folte, sottili, naturali o decolorate , l'individualità è meglio del conformismo. In definitiva, le sopracciglia sottili non dovrebbero essere viste come l'ennesima regola o una fonte di stigma, ma piuttosto come un invito alla creatività. È un modo per sperimentare con la tua immagine, uscire dalla tua zona di comfort e vederti sotto una nuova luce.

Anche se le sopracciglia sottili fanno corrugare la fronte a molte donne, questo look ha il merito di riportarci a un'epoca di spensieratezza e abbandono. Le sopracciglia sottili sono cariche di simbolismo. Per alcune, sfoggiarle è un modo per trasgredire le norme sociali.