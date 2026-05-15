Questi tatuaggi scintillanti sfoggiati da Zara Larsson potrebbero diventare il trend beauty dell'estate 2026.

Farfalle scintillanti svolazzano su una schiena baciata dal sole e si posano sulla parte superiore del corpo. Questo dettaglio di stile, che ricorda l'epoca dei braccialetti dell'amicizia e dei lettori MP3, sta iniziando ad adornare i corpi di tutti con l'avvicinarsi dell'estate. La cantante Zara Larsson è l'ideatrice di questa tendenza estetica nostalgica che mira a illuminare le silhouette. Questi tatuaggi di strass sono sufficienti da soli ad accessoriare un outfit. È tempo di riscoprire l'arte dei tatuaggi temporanei.

I gioielli per il corpo, tornati di moda negli anni 2000.

Strass e altri diamanti tascabili regnano da tempo sovrani sui volti. Applicati all'angolo dell'occhio o sotto il sopracciglio per feste o occasioni speciali, ora si prendono delle libertà e non sono più confinati alla palpebra. Ora attraversano la linea della mascella per adornare il corpo e conquistare altre zone anatomiche, desiderosi di autostima. Una tartaruga dalle sfumature blu intarsiata sulla parte bassa della schiena, arabeschi d'argento incisi alla base delle clavicole, o fiori di tiaré tridimensionali ancorati al braccio come gemme incastonate.

Con queste immagini suggestive e un trucco impeccabile, il mondo intero sembra essersi fermato agli anni 2000. Soprattutto perché questi tatuaggi scintillanti fanno capolino da sotto pantaloni a vita bassa e top colorati con la schiena scoperta. No, non avete attraversato una distorsione temporale né fatto un salto nel passato, anche se tutte le tendenze moda attuali potrebbero suggerire un ritorno al passato.

Più che semplici trucchi da pop star o finiture scintillanti, questi tatuaggi temporanei, che potrebbero benissimo essere il logo delle Winx, possiedono una certa qualità sentimentale. Evocano un intero mondo di immagini: audiocassette, cellulari a conchiglia, profumi dolcissimi, smalto per unghie scrostato. In quell'epoca, che evoca spontaneamente la sensazione di "i tempi erano migliori", attaccavamo questi deliziosi adesivi ovunque, dalle agende alle radio. Prendevamo alla lettera l'espressione "dare un tocco di brillantezza alla vita". E il corpo non fu risparmiato da questa mania dei glitter. Questi tatuaggi effimeri, che prevedono la stesura di polvere iridescente attraverso degli stencil, stanno tornando di moda nel mondo della bellezza.

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La cantante Zara Larsson fa rivivere questo splendido rituale

Se i soli dorati adornano di nuovo le braccia e i delfini spruzzano il loro scintillio sulle spalle, è in parte merito dell'iconica Zara Larsson. La musa scandinava, che si era allontanata per un po' dai riflettori e dalle cuffie, ha fatto un trionfale ritorno nel mondo della musica. Sempre fedele alla sua visione artistica Y2K, incarna l'essenza dell'estate e degli anni 2000.

Ad ogni apparizione, opta per materiali che catturano la luce: raso, paillettes, metallo, tessuti trasparenti, strass e a volte lattice. Questo crea un look luminoso, quasi "cromato da pop star". Il tatuaggio scintillante è quindi perfettamente in linea con il suo stile distintivo. Si sposa alla perfezione con la sua identità metà tropicale e metà retrò. Durante il suo tour americano, opportunamente intitolato Midnight Sun, ha mostrato ufficialmente questo tocco di bellezza onirico. Ha dato il tono con farfalle argentate che seguono il percorso della sua colonna vertebrale. E non c'è bisogno di cercare ispirazione su Pinterest. Il profilo Instagram della cantante, con i suoi successi irresistibili, è una vera miniera d'oro di ispirazione.

Una stampa leopardata rosa impressa sulle zone erogene del corpo, o un sole XXL disegnato al posto di un ciondolo: la donna che ha reso popolare il curioso "abito iPod" è piena di fantasia. Sebbene le paillettes non adornino i suoi tessuti, si fanno sentire altrove, proprio al centro della sua pelle.

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Tecniche per creare una silhouette con perline come un esperto

Questi tatuaggi glitterati, che catturano i raggi del sole e lasciano un'impronta magica sul corpo, sono una splendida alternativa alle tradizionali collane e ai gioielli. Per ottenere lo stesso risultato professionale e naturale di Zara Larsson, ambasciatrice di una moda più vivace e giocosa, è certamente necessario affinare la tecnica e armarsi di pazienza. Non è come con i famosi Blopens della nostra infanzia, dove bisognava sforzare i polmoni per qualche secondo per vedere apparire un disegno.

Per ricreare questo effetto gioiello direttamente sulla pelle, esistono diverse opzioni. La più semplice è utilizzare stencil adesivi specifici per il body art, da applicare su pelle pulita e perfettamente asciutta. Successivamente, basta applicare un adesivo cosmetico invisibile e tamponare delicatamente glitter o micro-strass sullo stencil con un pennello piatto. Una volta rimosso lo stencil, il disegno apparirà nitido e definito, come se fosse inciso direttamente sulla pelle.

Chi ha un talento innato può anche cimentarsi nel disegno a mano libera con eyeliner glitterato o colla per strass applicata con un pennellino sottile. Farfalle delicate sulla parte bassa della schiena, costellazioni sulle spalle, motivi floreali lungo le clavicole o un sole stilizzato all'altezza dell'ombelico: tutto è concesso. L'obiettivo non è raggiungere una precisione chirurgica, ma creare un dettaglio luminoso che catturi lo sguardo non appena un raggio di sole illumina la figura.

In definitiva, questa tendenza segnala un ritorno a una bellezza più spontanea, meno sofisticata, quasi infantile. Una bellezza che abbraccia la giocosità, la fantasia e l'eccesso gioioso. Dopo stagioni dominate dal minimalismo e da routine meticolosamente pianificate, questi tatuaggi scintillanti ci ricordano che in estate lo stile può essere anche una forma di svago.