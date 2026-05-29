"Impossibile distogliere lo sguardo": una tendenza del make-up sta conquistando gli utenti di internet.

Trucco
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

E se il viola diventasse il colore protagonista del tuo prossimo look di make-up? Su Instagram, un look ricco di sfumature malva sta spopolando online e ha già conquistato migliaia di utenti.

Alicia Breuer impone il suo "sguardo viola"

Tutto è iniziato con una carrellata di foto pubblicate su Instagram dalla content creator Alicia Breuer. Nelle immagini, sfoggiava un trucco occhi interamente sui toni del viola, accompagnato da una didascalia inequivocabile: questo "look viola" era diventato il suo trucco occhi preferito in assoluto. Il suo entusiasmo era chiaramente contagioso, e il post ha subito conquistato i suoi follower, entusiasti di vederla sperimentare una palette così audace.

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Una sfumatura malva tanto intensa quanto luminosa.

Il segreto di questo look? Un ombretto color prugna-violaceo, applicato sulla palpebra e poi sapientemente sfumato intorno all'occhio, compresa la rima ciliare inferiore. Il risultato: un effetto smoky accattivante e sensuale che ingrandisce lo sguardo e gli conferisce una profondità magnetica. Per bilanciare questa intensità, il resto del trucco rimane luminoso e naturale: un incarnato fresco e radioso, labbra lucide in un nude rosato, sopracciglia definite e capelli castani voluminosi e splendidamente spettinati. Il viola ha anche il vantaggio di illuminare tutti i tipi di pelle e di far risaltare gli occhi, soprattutto quelli chiari, verdi o nocciola. Abbastanza da spodestare il tradizionale smoky eye nero.

Gli utenti di Internet sono affascinati

Come prevedibile, il look ha scatenato un'ondata di reazioni di ammirazione. Nei commenti, molti utenti hanno confessato che era semplicemente "impossibile distogliere lo sguardo", elogiando il trucco come audace e al tempo stesso valorizzante. In molti promettono già di ricrearlo, a dimostrazione che un semplice colore può trasformare un viso e rilanciare una tendenza.

Con il suo "look viola", Alicia Breuer crea uno dei look make-up più ispiranti del momento e conferma il grande ritorno delle tonalità malva nei nostri beauty case.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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