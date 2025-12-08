Il trucco segreto che le drag queen usano per uno sguardo accattivante

Note per il loro trucco opulento e i lineamenti esagerati, le drag queen sono raramente utilizzate come esempi di beauty look. Troppo spesso liquidate come "barattoli di vernice" o "clown da cabaret", possiedono tuttavia tecniche che i truccatori preferiscono tenere nascoste. Ecco la chiave della loro trasformazione, che cambia spontaneamente il loro aspetto e valorizza magnificamente i loro occhi.

Un semplice tratto di matita ben posizionato per aprire gli occhi

Occhi truccati pesantemente con ombretti colorati, ciglia XXL come quelle delle bambole di cera, un incarnato scolpito dal contouring, una bocca fintamente carnosa adornata da... Incarnazione stessa della parola diva, personificazione del glamour nella sua forma più radicale, le drag queen creano arte con ombretto, gloss e fard . Sono, in un certo senso, i Van Gogh della bellezza: artiste a volte incomprese ma spesso ammirate.

Le drag queen non sono esattamente le più grandi icone estetiche. Eppure possiedono sicuramente più conoscenze delle ragazze autoproclamate pulite di internet. Ovviamente, l'idea non è quella di copiare alla lettera i loro look da palcoscenico massimalisti e stravaganti, a meno che non si stia organizzando una festa in maschera. No, l'obiettivo qui è imparare dalla loro trasformazione fisica.

In un video illuminante, Kardi Blac dell'account @makeupbykardiblac ci insegna le basi di uno sguardo felino, ipnotico e misterioso. Invece di tracciare semplicemente una linea lungo la rima ciliare e creare una linea all'angolo esterno dell'occhio, la truccatrice inizia disegnando una linea color carne vicino alla rima ciliare inferiore. Ed è questo dettaglio a fare la differenza. Oltre a definire con precisione il trucco e a fornire una linea guida, questa pennellata illumina all'istante lo sguardo. Utilizzando un pennello angolato, la maestra dell'illuminante crea una linea di eyeliner nero, estendendola dall'angolo interno dell'occhio fino all'angolo interno della tempia.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Kardi Blac: truccatrice e insegnante (@makeupbykardiblac)

Un tutorial facile da riprodurre ed economico

A differenza di alcuni esercizi di styling complessi, questo rimane accessibile, alla portata anche dei meno esperti. Dato che la stampante di bellezza non esiste ancora (tranne forse in un episodio di Black Mirror), possiamo ispirarci alle drag queen per completare con successo la nostra trasformazione davanti allo specchio. Possiamo usare un pezzo di nastro adesivo per evitare sbavature, ma logicamente, questo tutorial non dovrebbe fallire. Inoltre, ha il vantaggio di essere economico: richiede il minimo indispensabile. Bastano un ombretto chiaro e uno più scuro.

Sebbene il trucco drag possa avere un tocco burlesque, in realtà è perfettamente controllato. Ogni gesto è straordinariamente preciso. Non c'è da stupirsi, dato che le drag queen considerano il loro viso una tela bianca da riempire, non uno schizzo da correggere. Dietro la loro facciata colorata si celano una vera anima creativa e un profondo desiderio di individualità.

Altri consigli delle drag queen per brillare semplicemente

Le drag queen hanno molto da insegnarci. Sulla sua pagina Instagram, Kardi Blac ci offre uno sguardo dietro le quinte e condivide piccoli consigli che nemmeno le beauty addict più esperte conoscono. Ad esempio, al posto del lucidalabbra, la truccatrice consiglia un olio labbra a doppia azione, più setoso e confortevole. E per l'eyeliner, inizia dalla rima ciliare inferiore, non direttamente sulla palpebra.

Le drag queen non sono solo "persone travestite" o "uomini vestiti da donna"; sono maestre dell'aspetto. Ma soprattutto, sono le nostre migliori consulenti di bellezza. Che si tratti di un trucco per una festa o di un look quotidiano, le drag queen offrono la soluzione perfetta.