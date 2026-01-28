Fibremaxxing: questa tendenza a mangiare sempre più fibre è una falsa buona idea, secondo gli esperti.

Si sente ovunque dire che le fibre sono il miglior alleato della salute, quindi perché non consumarne ancora di più? Sui social media, una tendenza chiamata "fibremaxxing" promette un microbioma intestinale sano e un'energia al massimo. Questa ricerca del "sempre di più" nasconde anche alcune insidie che gli esperti preferiscono minimizzare.

Una tendenza nata da buone intenzioni

Da qualche tempo, le fibre alimentari sono di gran moda. E per una buona ragione: sono essenziali per una digestione fluida, un microbiota intestinale equilibrato e un metabolismo sano. Tuttavia, una nuova tendenza sta portando questa buona intenzione all'estremo. Il Fibremaxxing prevede di superare di gran lunga l'assunzione giornaliera raccomandata, che si aggira intorno ai 25-30 grammi di fibre, raggiungendo talvolta i 50 o persino i 60 grammi. Sulla carta, l'idea sembra allettante. In realtà, è più complessa.

Una vera carenza di fibre nella dieta moderna

Questa ossessione per le fibre nasce da un'osservazione molto concreta: la maggior parte degli adulti non consuma abbastanza alimenti ricchi di fibre. Tra cibi lavorati, prodotti raffinati e pasti consumati al volo, verdura, frutta, legumi e cereali integrali vengono spesso relegati in secondo piano. Eppure, questi alimenti svolgono un ruolo centrale per il corretto funzionamento dell'organismo. Favoriscono la regolarità intestinale, nutrono la flora batterica intestinale benefica, stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue e aiutano a prevenire alcune malattie, tra cui il cancro del colon-retto. In altre parole, aumentare l'assunzione di fibre è un obiettivo eccellente.

Quando troppa fibra diventa controproducente

Il problema sorge quando questo aumento diventa improvviso ed eccessivo. Il sistema digerente, abituato a una dieta povera di fibre, non riesce ad adattarsi da un giorno all'altro a un massiccio afflusso di sostanze vegetali. Il risultato: gonfiore, crampi addominali, gas, feci molli o persino diarrea. Questo eccesso può causare un'eccessiva fermentazione nel colon, con conseguente disagio e affaticamento digestivo. In alcune persone, in particolare quelle con un intestino sensibile o un microbiota intestinale squilibrato, questi sintomi possono essere particolarmente pronunciati.

Non tutte le fibre sono uguali.

Un altro punto spesso trascurato: non tutte le fibre sono uguali.

Esistono fibre solubili, presenti ad esempio nell'avena, nelle mele o nei legumi, che formano un gel nell'intestino e nutrono i batteri benefici.

Esistono poi le fibre insolubili, contenute nella crusca, nelle verdure crude o in alcuni cereali integrali, che stimolano meccanicamente il transito.

Entrambi sono importanti, ma in proporzioni equilibrate. Tuttavia, in un approccio di massimizzazione delle fibre, spesso si privilegiano alimenti molto ricchi di fibre insolubili, a volte a scapito di fibre più delicate per l'intestino. Questo squilibrio può esacerbare i disturbi digestivi, in particolare nelle persone sensibili agli zuccheri fermentabili.

Concentrarsi sui progressi piuttosto che sulle prestazioni

Invece di concentrarsi sulle prestazioni nutrizionali, gli operatori sanitari raccomandano di dare priorità a progressi graduali. Aggiungere fibre in modo progressivo, variare le fonti e ascoltare le reazioni del corpo consente di ottenere benefici duraturi senza disagio. L'obiettivo non è battere un record, ma nutrire il corpo regolarmente, con varietà e cura. Una ciotola di verdure cotte, una porzione di legumi, un frutto fresco e cereali integrali sono spesso sufficienti per soddisfare la dose giornaliera raccomandata, rispettando l'equilibrio digestivo.

La trappola delle tendenze “purificatrici”

Il Fibremaxxing rientra in una categoria ben nota: le tendenze "detox" o "purificanti" che promettono una rapida trasformazione attraverso pratiche estreme. Tuttavia, il corpo non ha bisogno di eccessi per funzionare in modo ottimale. Ha bisogno di costanza, delicatezza e rispetto.

In breve, aumentare l'assunzione di fibre è un passo sano e positivo per l'organismo, la digestione e la vitalità. Tuttavia, cercare di compensare anni di carenza in pochi giorni può creare più problemi che benefici. La vera chiave del benessere digestivo risiede nell'equilibrio, nella varietà e nell'ascolto del proprio corpo: valori ben più duraturi di qualsiasi tendenza virale.