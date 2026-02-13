Questo sottile dettaglio delle nostre stoviglie potrebbe influenzare l'appetito

A tavola, spesso prendiamo il primo piatto che ci capita a tiro senza prestare troppa attenzione al suo aspetto. Questo è particolarmente vero quando viviamo in un alloggio ammobiliato e dobbiamo accontentarci di piatti spaiati forniti dal padrone di casa. Eppure, il colore del piatto influenza il nostro appetito e il nostro senso di sazietà.

Mangiamo con la bocca, ma anche con gli occhi.

Quando gustiamo un pasto , le nostre papille gustative si deliziano, ma tutti e cinque i sensi sono coinvolti. C'è un motivo per cui esiste l'espressione "fare il passo più lungo della gamba" . Naturalmente, una lasagna ben presentata è più appetitosa di un piatto di fagioli flageolet, sparsi rozzamente in giro dal cuoco della mensa. Tuttavia, l'aspetto visivo non è l'unico fattore. Anche il colore del piatto stesso è importante.

I piatti, a seconda della loro forma e del loro colore, possono aumentare o diminuire il nostro appetito. È puramente psicologico. Eppure, è un fattore che spesso prendiamo alla leggera. In genere, scegliamo un piatto a caso dalla credenza, senza prestare troppa attenzione al suo aspetto. A volte facciamo eccezioni quando abbiamo ospiti e tiriamo fuori il nostro servizio da tavola in pietra blu o le nostre stoviglie in stile scandinavo. Tuttavia, sottovalutiamo gli effetti sulle nostre abitudini alimentari.

Tuttavia, un pasto servito su un piatto piano di ceramica verde non avrà lo stesso sapore se viene servito in una ciotola di terracotta. In una ciotola rimarranno le briciole, mentre nell'altra si chiederà il bis. Diversi studi hanno esaminato questo fenomeno e hanno notato una netta differenza nel comportamento alimentare a seconda del tipo di piatto.

Questi colori che stimolano l'appetito

Nei ristoranti tradizionali, il cibo viene presentato al centro di un piatto bianco proprio per non appesantire la vista e per enfatizzare il colore degli ingredienti. In questa tonalità neutra, il piatto rimane un semplice oggetto da portata. Tuttavia, a casa, i piatti sono raramente di un bianco candido, soprattutto se si tratta di un regalo della nonna o di un oggetto trovato al mercatino delle pulci.

Tuttavia, alcuni colori possono letteralmente farci venire l'acquolina in bocca e farci mangiare più di quanto il nostro stomaco necessiti. I ricercatori hanno testato questo aspetto su circa cinquanta partecipanti di età compresa tra 18 e 30 anni. Il risultato: l'apporto energetico totale medio era significativamente più alto con i piatti rossi rispetto a quelli bianchi. Questo è piuttosto paradossale, poiché il rosso di solito evoca proibizione o pericolo.

Quelli che riducono la fame senza che nessuno se ne accorga

Nelle caffetterie e in altri locali in stile bistrot o contemporanei, i piatti che accompagnano i nostri pasti sono generalmente decorati con toni freddi. Lo stesso credo cromatico si applica agli scaffali dei negozi di arredamento. Oltre ai piatti in terracotta, che evocano l'illusione di un souvenir italiano, i piatti turchesi e blu notte sono onnipresenti. Non c'è da stupirsi, visto che hanno un effetto naturalmente rilassante.

A differenza dei toni caldi, i colori opposti sulla tavolozza hanno un impatto minore sull'appetito. Lo stesso meccanismo si applica al colore del cibo. Siamo istintivamente più attratti dalle patatine fritte o dal formaggio cheddar fuso che dagli spinaci o dai broccoli. E se la maggior parte delle catene di fast food opta per colori che tendono al rosso, è perché c'è una ragione dietro.

Influisce anche sul gusto?

Secondo un altro studio complementare, pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference, anche il colore del nostro piatto influenza il nostro palato. Al test hanno preso parte due gruppi di partecipanti: uno molto aperto ai nuovi sapori e l'altro piuttosto selettivo nella propria dieta. L'obiettivo? Sfatare i sospetti di neofobia alimentare, ovvero l'avversione verso nuovi alimenti.

I bambini, divisi in due gruppi, hanno assaggiato patatine al sale e aceto servite in tre ciotole di tre colori diversi: rosso, bianco e blu. La quantità era esattamente la stessa ogni volta. Dopo ogni assaggio, dovevano dire se le patatine sembravano più o meno salate, quanto fosse intenso il sapore e se trovavano lo spuntino appetitoso. Tra una ciotola e l'altra, facevano una breve pausa per sciacquarsi la bocca con acqua, in modo da poter ripartire con sensazioni neutre.

Un risultato sorprendente: il colore della ciotola ha influenzato la percezione dei bambini "più schizzinosi". Hanno trovato le patatine più salate nelle ciotole rosse e blu rispetto a quelle bianche. Per i bambini "meno schizzinosi", invece, il colore non ha avuto alcun effetto sulla percezione del gusto.

In definitiva, l'idea non è quella di sostituire i piatti rossi con piatti completamente blu per razionare le porzioni o rispettare le pressioni della dieta. Questi affascinanti studi dimostrano principalmente che il colore dei nostri piatti non è poi così insignificante. Questo dovrebbe incoraggiarci a praticare un'alimentazione consapevole.