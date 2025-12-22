Bere caffè ogni giorno: gli effetti positivi (e negativi) che non ti aspettavi

Bere caffè ogni giorno può avere effetti protettivi sulla salute mentale... ma solo fino a una certa dose, oltre la quale i rischi aumentano nuovamente.

Cosa dimostra il nuovo studio

Un ampio studio pubblicato nel 2023 su Psychiatry Research ha analizzato il legame tra il consumo di caffè e il rischio di ansia e depressione utilizzando i dati della UK Biobank. Lo studio ha concluso che bere da 2 a 3 tazze al giorno di caffè macinato, caffè con latte o caffè non zuccherato è associato a un rischio più basso di depressione e ansia rispetto alle persone che non bevono caffè. Oltre questa quantità, i benefici diminuiscono gradualmente e possono persino invertirsi per i bevitori più accaniti.

Possibili effetti positivi

Diversi studi recenti suggeriscono inoltre che un consumo regolare e moderato di caffè sia associato a un minor rischio di sintomi depressivi e ansiosi. I ricercatori sottolineano il ruolo combinato della caffeina (stimolazione, prontezza mentale, miglioramento transitorio dell'umore) e dei composti antiossidanti presenti nel caffè.

Bere circa due o tre tazze al giorno può essere associato a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari e mortalità per tutte le cause, contribuendo così indirettamente al benessere generale. A piccole dosi, il caffè può anche migliorare la concentrazione, aumentare i livelli di energia e, in alcune persone, alleviare l'emicrania.

Effetti negativi a cui fare attenzione

Quando l'assunzione di caffeina supera circa 400 mg al giorno (spesso più di quattro grandi tazze di caffè filtro), il rischio di ansia aumenta significativamente negli adulti senza alcun disturbo psichiatrico noto. Un consumo elevato può anche contribuire a nervosismo, palpitazioni, disturbi del sonno e talvolta a un peggioramento dei sintomi d'ansia preesistenti.

Alcune persone sono geneticamente più sensibili alla caffeina e possono manifestare questi effetti collaterali anche a dosi più basse. Inoltre, il consumo eccessivo di caffè molto zuccherato può contribuire a problemi metabolici (aumento di peso, squilibri glicemici) che influiscono indirettamente sulla salute fisica e mentale.

Quanto caffè al giorno, nello specifico?

In pratica, molte fonti concordano sul fatto che 2-3 tazze di caffè al giorno siano l'intervallo "ottimale" per la maggior parte degli adulti, a condizione che non vi siano controindicazioni mediche. Questo spesso corrisponde a un'assunzione di caffeina inferiore alla soglia di 400 mg/die, considerata un limite ragionevole per gli individui sani.

Le persone soggette ad ansia, disturbi del sonno o aritmie cardiache, così come le donne in gravidanza o in allattamento, dovrebbero discutere il proprio consumo con un medico e, se necessario, ridurne o suddividerne l'assunzione. È fondamentale osservare le proprie reazioni (sonno, nervosismo, palpitazioni, umore), poiché la tolleranza al caffè è altamente individuale.

Bere caffè ogni giorno può quindi avere effetti benefici sulla salute mentale e fisica, a condizione che il consumo rimanga moderato ed eviti un'assunzione eccessiva di caffeina. Oltre a ciò, i rischi di ansia, disturbi del sonno e sintomi spiacevoli diventano più pronunciati, soprattutto nei soggetti sensibili.