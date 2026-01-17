I "foodtokers", quei creatori che stanno rivoluzionando le regole della cucina

Su TikTok, cucinare è un'esperienza completamente diversa. I lunghi video da professori sono finiti: ora si tratta solo di video veloci, tecniche precise, umorismo e audacia. I Foodtoker, questi creatori specializzati in cucina, stanno trasformando la piattaforma in un laboratorio culinario globale. Tra ricette virali, effetti sonori catturati da esperti e versioni rivisitate di piatti tradizionali, stanno ridefinendo il nostro rapporto con l'arte culinaria.

Quando 15 secondi bastano per creare desiderio

TikTok impone un formato breve, ed è proprio questo che stimola la creatività. Il risultato: ricette visivamente accattivanti e accessibili, che eliminano le spiegazioni inutili. Uova in camicia al microonde, dessert arcobaleno con tre ingredienti, salse veloci: tutto si svolge a una velocità vertiginosa, guidato da un montaggio serrato e da una musica accattivante.

Queste mini lezioni di cucina non sono solo divertenti. Trasmettono consigli pratici: come tritare una cipolla senza lacrime, come sostituire lo zucchero con una banana, come montare la panna a mano senza utensili sofisticati... Competenze tecniche rese semplici e riutilizzabili quotidianamente.

Il suono diventa un ingrediente a sé stante

Oltre alle immagini, i food blogger si affidano anche al suono per catturare l'attenzione. Lo sfrigolio dell'olio bollente, lo scricchiolio del pane che viene affettato, il suono delicato dell'impasto che si strappa: questi elementi uditivi innescano una reazione fisica negli utenti di Internet. Ci viene l'acquolina in bocca, ci viene fame, vogliamo assaggiare.

Alcuni si spingono oltre, traendo ispirazione dal "mukbang", un format originario della Corea in cui l'atto del mangiare viene ripreso, spesso in primissimo piano. Il risultato: video ipnotici, a volte controversi, ma che hanno accumulato decine di miliardi di visualizzazioni sotto l'hashtag #foodasmr.

La cucina mondiale a portata di mano

Grazie a TikTok, anche i piatti di tutto il mondo stanno guadagnando nuova visibilità. Pad Thai, injera, dosa, feijoada... ricette a lungo riservate agli intenditori stanno diventando popolari grazie ai creatori che le spiegano passo dopo passo. Adattano le istruzioni, traducono le dosi e propongono sostituzioni di ingredienti. Questa nuova accessibilità sta anche facendo schizzare alle stelle le vendite nei negozi di alimentari specializzati. Gli utenti di Internet stanno esplorando cucine che altrimenti non avrebbero mai incontrato, dando vita a un autentico scambio culturale.

Quando le mance diventano oggetto di dibattito

Alcuni esperimenti culinari, tuttavia, destano perplessità. Formaggio fuso sulla frutta, cetriolini fritti, yogurt gelato con ketchup... tra invenzioni brillanti ed esperimenti discutibili, i buongustai non hanno paura di nulla. Mentre alcune idee sono una piacevole sorpresa, altre scatenano una tempesta di proteste nei commenti. Ciononostante, anche i fallimenti diventano virali – ed è proprio questo il punto: provare, fallire e riprovare.

Una cucina più libera e meno intimidatoria

I foodwatcher filmano dalle loro cucine, a volte in tempo reale, con tutto ciò che ne consegue: piani di lavoro in disordine, bambini che passeggiano, errori commessi in diretta. Questa autenticità è rinfrescante. Smitizza la cucina e libera le persone dalle inibizioni. Non c'è più bisogno di un piano di lavoro immacolato o di utensili di alta qualità per iniziare. "Se lei può farlo con tre padelle e un microonde, perché non posso farlo io?", pensano molti.

TikTok, cucina partecipativa

Su TikTok, cucinare è diventato addirittura un gioco collettivo. Sfide virali, duelli regionali, remix a catena di ricette... Quando un piatto diventa virale, nel giro di poche ore compaiono migliaia di versioni. Gli utenti non si limitano più a seguire una ricetta: la trasformano, la personalizzano e la commentano. Un approccio vivace, giocoso e profondamente orientato alla comunità.

In breve, i buongustai non si limitano a filmare ciò che cucinano: stanno cambiando il modo in cui impariamo, condividiamo e celebriamo il cibo. Meno standardizzata e più inclusiva, questa nuova ondata ci ispira a osare, a sperimentare, a sbagliare e a riprovare. Cucinare non è più un'attività riservata agli esperti: sta diventando un'avventura collettiva, creativa... e contagiosa.