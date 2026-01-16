La verità sulle tue voglie invernali (e perché non dovresti sentirti in colpa)

Un nuovo anno porta spesso con sé buoni propositi, e uno in particolare continua a ripresentarsi: mangiare meno e meglio. Ma non c'è bisogno di mettersi a dieta drastica, soffocare le papille gustative o ridurre il cibo al grammo. Se in inverno si ha un appetito insaziabile, non è un problema, ma piuttosto un istinto di sopravvivenza. Bisogna recuperare le calorie perse a causa del freddo.

Mangiare di più in inverno, un riflesso naturale ma incolpato

Mentre qualche insalata è più che sufficiente in estate, in inverno il nostro stomaco è in allerta e le nostre papille gustative sono iperattive. Abbiamo un appetito da urlo e la stagione non ci aiuta. L'inverno è la stagione della raclette , della fonduta, dei pasti in famiglia giganteschi e delle nostalgiche merende pomeridiane. Siamo praticamente sempre con lo sguardo fisso sul piatto e mangiare non è più solo una necessità di base, ma un vero e proprio passatempo. La nostra fame è insaziabile: raddoppiamo le porzioni, ci deliziamo con piatti ricchi e il nostro stomaco sembra controllare ogni nostro movimento. E non serve aver sciato tutto il giorno per desiderare una tartiflette o dei gratin cremosi.

Queste voglie, che cerchiamo di placare con succhi detox e ricette dietetiche, non sono patologiche. Sono istintive e non derivano da una mancanza di forza di volontà. In un momento in cui i media ci esortano a perdere i chili delle feste e ci bombardano di messaggi "dimagranti", è tempo di ricordare questa realtà biologica.

"Non è solo fame; è il modo in cui il cervello compensa il cattivo umore e la ridotta esposizione alla luce solare, che possono facilmente portare a un circolo vizioso di abbuffate", spiega la Dott.ssa Crystal Wyllie in Study Finds . In definitiva, non siamo noi i veri responsabili di queste voglie invernali; è un riflesso corporeo primordiale. Si ricorre alla cosa più semplice e ovvia per colmare il vuoto di dopamina e serotonina: il frigorifero.

Il corpo cerca energia… nel cibo

"In inverno, bisogna mangiare per scaldarsi", "Quando il freddo punge, la pentola non deve essere vuota". Abbiamo tutti sentito queste frasi dai nostri nonni. Beh, forse è ora di ascoltare la vera voce della saggezza e smettere di incolparci per "cadute" che in realtà non sono affatto cadute.

In inverno, il corpo lavora di più per mantenere la temperatura interna. Anche se siamo al caldo in casa, il nostro corpo percepisce il freddo esterno e attiva i suoi meccanismi di protezione. Questo richiede energia. E la ricava da ciò che mangiamo. Da qui l'importanza di non essere troppo esigenti con noi stessi e con il nostro aspetto.

Durante la stagione fredda, anche la sensazione di sazietà è più difficile da raggiungere, e non è solo una sensazione. A causa del freddo e della mancanza di luce solare, la grelina, l'ormone che ci fa sentire affamati, aumenta nel corpo. Allo stesso tempo, la leptina, che ci dice "Ne ho abbastanza", diminuisce. Di conseguenza, possiamo mangiare una raclette seguita da un fondente al cioccolato senza mai sentirci "pieni". Questo ci inganna e ci porta a mangiare troppo.

Perché abbiamo più voglia di zuccheri e grassi?

In inverno, non è l'insalata di cetrioli o la salsa di carote a tentarci. Sono i cibi più grassi che non rientrano nemmeno nel Nutri-Score. Quando abbiamo voglie invernali, non prendiamo una mela fresca, ma torte ricche, barrette al caramello salato o direttamente nel barattolo di crema al cioccolato. Questo non è necessariamente un segno di bulimia o il riflesso di un altro disturbo alimentare. La spiegazione "scientifica" è più rassicurante.

Zuccheri e grassi hanno una cosa in comune: forniscono una rapida carica di energia. Il cervello lo apprezza, soprattutto quando si accumulano stanchezza, freddo e mancanza di luce solare. Ma c'è di più. Questi alimenti stimolano la produzione di serotonina e dopamina, gli ormoni del benessere. In inverno, quando il nostro umore vacilla, il corpo cerca istintivamente ciò che lo calma. Una zuppa cremosa, un dessert al cioccolato o un piatto di pasta creano una sensazione di sicurezza emotiva. Non si tratta di indulgenza. Si tratta di autoregolazione.

Accumulare grasso in inverno, una necessità

Queste voglie invernali, spesso biasimate ma raramente comprese, non sono impulsi alimentari incontrollati, né il risultato di un "lasciarsi andare". Eppure, ai tempi in cui i nostri antenati indossavano pelli di animali intorno alla vita, questo peso in eccesso non veniva criticato, ma piuttosto incoraggiato. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California a San Francisco conferma questa teoria, spesso usata come giustificazione.

"Accumulare riserve di grasso in autunno, quando frutta e noci abbondano, è una strategia profondamente ancestrale per sopravvivere all'inverno", spiega al Telegraph il biologo professor Andrew Higginson.

L'inverno è una stagione di ritiro, lentezza e protezione. Cercare di mangiare come se fosse estate è spesso una forma di autolesionismo. Il tuo corpo sa di cosa ha bisogno per superare il freddo, quindi lascialo fare.