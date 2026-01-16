Search here...

La verità sulle tue voglie invernali (e perché non dovresti sentirti in colpa)

Nutrizione
Émilie Laurent
Fringales hiver
Photo d'illustration : Freepik

Un nuovo anno porta spesso con sé buoni propositi, e uno in particolare continua a ripresentarsi: mangiare meno e meglio. Ma non c'è bisogno di mettersi a dieta drastica, soffocare le papille gustative o ridurre il cibo al grammo. Se in inverno si ha un appetito insaziabile, non è un problema, ma piuttosto un istinto di sopravvivenza. Bisogna recuperare le calorie perse a causa del freddo.

Mangiare di più in inverno, un riflesso naturale ma incolpato

Mentre qualche insalata è più che sufficiente in estate, in inverno il nostro stomaco è in allerta e le nostre papille gustative sono iperattive. Abbiamo un appetito da urlo e la stagione non ci aiuta. L'inverno è la stagione della raclette , della fonduta, dei pasti in famiglia giganteschi e delle nostalgiche merende pomeridiane. Siamo praticamente sempre con lo sguardo fisso sul piatto e mangiare non è più solo una necessità di base, ma un vero e proprio passatempo. La nostra fame è insaziabile: raddoppiamo le porzioni, ci deliziamo con piatti ricchi e il nostro stomaco sembra controllare ogni nostro movimento. E non serve aver sciato tutto il giorno per desiderare una tartiflette o dei gratin cremosi.

Queste voglie, che cerchiamo di placare con succhi detox e ricette dietetiche, non sono patologiche. Sono istintive e non derivano da una mancanza di forza di volontà. In un momento in cui i media ci esortano a perdere i chili delle feste e ci bombardano di messaggi "dimagranti", è tempo di ricordare questa realtà biologica.

"Non è solo fame; è il modo in cui il cervello compensa il cattivo umore e la ridotta esposizione alla luce solare, che possono facilmente portare a un circolo vizioso di abbuffate", spiega la Dott.ssa Crystal Wyllie in Study Finds . In definitiva, non siamo noi i veri responsabili di queste voglie invernali; è un riflesso corporeo primordiale. Si ricorre alla cosa più semplice e ovvia per colmare il vuoto di dopamina e serotonina: il frigorifero.

Il corpo cerca energia… nel cibo

"In inverno, bisogna mangiare per scaldarsi", "Quando il freddo punge, la pentola non deve essere vuota". Abbiamo tutti sentito queste frasi dai nostri nonni. Beh, forse è ora di ascoltare la vera voce della saggezza e smettere di incolparci per "cadute" che in realtà non sono affatto cadute.

In inverno, il corpo lavora di più per mantenere la temperatura interna. Anche se siamo al caldo in casa, il nostro corpo percepisce il freddo esterno e attiva i suoi meccanismi di protezione. Questo richiede energia. E la ricava da ciò che mangiamo. Da qui l'importanza di non essere troppo esigenti con noi stessi e con il nostro aspetto.

Durante la stagione fredda, anche la sensazione di sazietà è più difficile da raggiungere, e non è solo una sensazione. A causa del freddo e della mancanza di luce solare, la grelina, l'ormone che ci fa sentire affamati, aumenta nel corpo. Allo stesso tempo, la leptina, che ci dice "Ne ho abbastanza", diminuisce. Di conseguenza, possiamo mangiare una raclette seguita da un fondente al cioccolato senza mai sentirci "pieni". Questo ci inganna e ci porta a mangiare troppo.

Perché abbiamo più voglia di zuccheri e grassi?

In inverno, non è l'insalata di cetrioli o la salsa di carote a tentarci. Sono i cibi più grassi che non rientrano nemmeno nel Nutri-Score. Quando abbiamo voglie invernali, non prendiamo una mela fresca, ma torte ricche, barrette al caramello salato o direttamente nel barattolo di crema al cioccolato. Questo non è necessariamente un segno di bulimia o il riflesso di un altro disturbo alimentare. La spiegazione "scientifica" è più rassicurante.

Zuccheri e grassi hanno una cosa in comune: forniscono una rapida carica di energia. Il cervello lo apprezza, soprattutto quando si accumulano stanchezza, freddo e mancanza di luce solare. Ma c'è di più. Questi alimenti stimolano la produzione di serotonina e dopamina, gli ormoni del benessere. In inverno, quando il nostro umore vacilla, il corpo cerca istintivamente ciò che lo calma. Una zuppa cremosa, un dessert al cioccolato o un piatto di pasta creano una sensazione di sicurezza emotiva. Non si tratta di indulgenza. Si tratta di autoregolazione.

Accumulare grasso in inverno, una necessità

Queste voglie invernali, spesso biasimate ma raramente comprese, non sono impulsi alimentari incontrollati, né il risultato di un "lasciarsi andare". Eppure, ai tempi in cui i nostri antenati indossavano pelli di animali intorno alla vita, questo peso in eccesso non veniva criticato, ma piuttosto incoraggiato. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California a San Francisco conferma questa teoria, spesso usata come giustificazione.

"Accumulare riserve di grasso in autunno, quando frutta e noci abbondano, è una strategia profondamente ancestrale per sopravvivere all'inverno", spiega al Telegraph il biologo professor Andrew Higginson.

L'inverno è una stagione di ritiro, lentezza e protezione. Cercare di mangiare come se fosse estate è spesso una forma di autolesionismo. Il tuo corpo sa di cosa ha bisogno per superare il freddo, quindi lascialo fare.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
Article précédent
Questa delizia potrebbe fare miracoli per la tua memoria

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questa delizia potrebbe fare miracoli per la tua memoria

A lungo relegato allo status di dolce piacere, il cioccolato fondente sta tornando di moda... e non solo...

Senza Brigitte Bardot, questo dessert non sarebbe mai diventato famoso

È morbido, si scioglie in bocca, delicatamente dolce... eppure, avrebbe potuto rimanere un semplice ricordo d'infanzia, tramandato nella...

Bere caffè ogni giorno: gli effetti positivi (e negativi) che non ti aspettavi

Bere caffè ogni giorno può avere effetti protettivi sulla salute mentale... ma solo fino a una certa dose,...

Portare il proprio pasto al ristorante: qual è questa nuova tendenza culinaria?

Forse l'avete già notato o addirittura sperimentato in prima persona: questa tendenza prevede di portare il proprio pasto...

Ecco perché questi alimenti andrebbero evitati se si sta digiunando.

Svegliarsi la mattina con la voglia di iniziare la giornata con il piede giusto è spesso un'impresa energizzante......

Questo pane che tutti pensano sia "sano" è in realtà molto calorico.

Negli ultimi anni, alcuni tipi di pane hanno acquisito un'aura quasi miracolosa. Senza glutine, dorati (e così via),...

© 2025 The Body Optimist