Dopo questo inquietante finale, "The Cleaning Lady" avrà un seguito?

Léa Michel
Extrait du film « La femme de ménage » (2025)

Il thriller "The Housemaid", tratto dal romanzo bestseller di Freida McFadden e diretto da Paul Feig, ha già incassato 92 milioni di dollari in tutto il mondo dalla sua uscita il 24 dicembre 2025, secondo Box Office Pro . Con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, questo primo capitolo di una trilogia letteraria ha stuzzicato l'appetito per un sequel, soprattutto perché il suo budget di 35 milioni di dollari è stato ampiamente superato.

Successo commerciale e trilogia letteraria

Con oltre 2,5 milioni di copie vendute in Francia e 4,5 milioni negli Stati Uniti, "The Housekeeper" segue Millie, una giovane governante assunta dalla ricca coppia Nina e Andrew Winchester. Quello che sembra un lavoro ideale si trasforma in un incubo di segreti e manipolazioni nella loro villa.

(ATTENZIONE SPOILER) Il film, elogiato con un punteggio di 3,1/5 dagli spettatori su Letterboxd , si conclude con un cliffhanger: Millie aiuta un nuovo capo a gestire un marito violento, anticipando i sequel "Secrets of the Housekeeper" e "The Housekeeper Sees Everything", dove fa squadra con Enzo (Michèle Morrone) per salvare delle donne in difficoltà.

Gli attori e il regista sono pronti a continuare le riprese?

Durante il tour promozionale, l'attore e cantante italiano Michele Morrone, che torna a lavorare con l'attore americano Paul Feig dopo "Un semplice favore 2", ha confessato in un'intervista di essersi "innamorato" dell'enigmatico personaggio di Enzo, che appare in tutti e tre i romanzi: "Sono pronto. Firma il contratto!", ha concordato ironicamente Paul Feig.

L'attrice e produttrice americana Sydney Sweeney, fan dei libri, descrive l'eroina come "focosa" e incarna la "rabbia femminile" e afferma di essere "entusiasta di esplorare ulteriormente il suo personaggio". Freida McFadden e Paul Feig si dichiarano "disponibili a collaborare a dei sequel", a patto che gli incassi al botteghino siano buoni.

Con un incasso di 92 milioni di dollari, il film ha già superato il budget previsto e sta garantendo un promettente ritorno sull'investimento. Storicamente, un tale successo, unito a un cliffhanger e a un universo espanso, apre la strada a sequel, come "L'amore bugiardo - Gone Girl" o ai thriller ricchi di colpi di scena di Paul Feig. La conferma ufficiale è ancora in sospeso: studi cinematografici e distributori monitoreranno attentamente i dati finali del botteghino, ma attori, sceneggiatore e regista sono probabilmente a bordo per esplorare i "segreti" di Millie ed Enzo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Perché amiamo guardare serie che odiamo?

