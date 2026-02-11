Search here...

La performance di Bad Bunny al Super Bowl ha avuto un effetto inaspettato... arrivando persino nelle fogne di New York

Cultura
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Trev W. Adams/Pexels

L'esibizione del rapper e cantante portoricano Bad Bunny durante l'halftime show del Super Bowl LX è stata seguita da un pubblico enorme, ma ha avuto anche un impatto molto forte a New York. Durante i minuti in cui l'artista era sul palco, la vita quotidiana si è letteralmente fermata, finché la città non è improvvisamente tornata alla vita non appena lo spettacolo è finito.

Un calo drastico del consumo di acqua

Secondo i dati pubblicati da New York City Water (NYC Water), il consumo di acqua è diminuito significativamente durante lo spettacolo di Bad Bunny. Nei cinque principali distretti della città – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island – il consumo di acqua per uso domestico è crollato, il che indica che milioni di persone sono rimaste sedute, incollate agli schermi.

Il fenomeno del "superflush" sotto i riflettori

Al termine dell'esibizione di Bad Bunny (con Lady Gaga), la città ha vissuto un'improvvisa impennata di attività: nei successivi 15 minuti, NYC Water ha registrato un drammatico aumento della domanda d'acqua, equivalente a quasi 762.000 scarichi del water quasi simultaneamente. Questo tipo di picco, soprannominato "superflush", è stato osservato per decenni durante i principali eventi televisivi, dal Super Bowl alle Olimpiadi, quando milioni di persone riprendono improvvisamente le loro normali attività.

Una sincronizzazione che dice molto sull'attenzione collettiva

Questo fenomeno non rappresenta un pericolo per il sistema fognario, progettato per assorbire queste variazioni estreme. Tuttavia, illustra in modo sorprendente la sincronizzazione dei comportamenti in un'intera megalopoli. Mentre Bad Bunny catturava l'attenzione della città, la routine quotidiana veniva messa in pausa; non appena lo spettacolo finiva, tutti tornavano alle loro attività simultaneamente.

Un impatto oltre i tubi

L'impatto della performance non si è limitato ai contatori dell'acqua. Le piattaforme di streaming hanno registrato picchi di ascolti a pochi minuti dall'intervallo, segno che lo spettacolo di Bad Bunny (con Lady Gaga) ha generato un interesse immediato e intenso ben oltre lo stadio in cui si è svolto. Con oltre 135 milioni di spettatori in tutto il mondo, questo spettacolo dell'intervallo ha battuto ogni record di ascolti, contribuendo a questo fenomeno culturale e comportamentale unico.

In definitiva, lo spettacolo di Bad Bunny (con Lady Gaga) al Super Bowl LX non è stato solo un momento musicale epocale: è servito anche come rivelatore sociale, mostrando come un evento culturale possa sincronizzare i comportamenti di un'intera metropoli, fino al più umile dei gesti quotidiani.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
