Search here...

"Bridgerton": le stagioni 5 e 6 vedranno protagoniste due donne.

Cultura
Léa Michel
Extrait de la série « La Chronique des Bridgerton »

Mentre la quarta stagione di "Bridgerton" sta battendo tutti i record su Netflix con la storia d'amore tra Benedict e Sophie, i fan più accaniti si chiedono già cosa succederà. Grazie a nuove rivelazioni, il mistero si sta facendo luce: le stagioni 5 e 6 si concentreranno su due eroine attesissime, Francesca ed Eloise Bridgerton. Una esplorerà i tormenti dell'amore dopo una perdita, l'altra la sfida di una feroce indipendenza in un mondo restrittivo.

Eloïse e Francesca: le prossime ad amare… a modo loro

È stato durante una recente anteprima della serie che la showrunner Jess Brownell ha offerto uno sguardo alle prossime stagioni. In un'intervista con il media americano Collider , ha rivelato che le prossime stagioni si concentreranno su due personaggi femminili, aggiungendo maliziosamente: "Le iniziali sui miei file sono E e F". In altre parole, dopo Daphne (stagione 1), Anthony (stagione 2), Colin (stagione 3) e Benedict (stagione 4), i riflettori si sposteranno su due delle loro sorelle: Eloise Bridgerton, interpretata da Claudia Jessie, e Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Pandora (@theofficialpandora)

Una storia d'amore queer per Francesca?

Questa rivelazione delizia i fan dei romanzi di Julia Quinn, da cui la serie è liberamente ispirata. Nei libri, Francesca vive una toccante storia d'amore con Michael Stirling, cugino del suo defunto marito John. La serie, tuttavia, sembra prendere una direzione completamente diversa, fedele al suo desiderio di reinventare il genere.

In effetti, il personaggio di Michael è stato trasformato in Michaela Stirling, alludendo a una storia d'amore queer tra Francesca e un'altra donna. Si tratta di una svolta significativa per una serie popolare come "Bridgerton", che potrebbe così rappresentare una storia d'amore tra due donne in un mondo tipicamente eteronormativo. Per una produzione Netflix di Shondaland, questa evoluzione sembra coerente e prevedibile.

Eloise, l'intellettuale anticonformista

Per quanto riguarda Eloise, un personaggio già noto per la sua natura ribelle, il suo palese disprezzo per le convenzioni e il suo arguto ingegno, vederla al centro di un'intera stagione promette una trama avvincente. Nei romanzi, si innamora di Sir Phillip Crane, vedovo di un amico defunto. Resta da vedere se la serie manterrà questa trama o offrirà un nuovo colpo di scena, come già accaduto in passato.

I fan sperano che questa stagione esplori il dilemma di una donna indipendente alle prese con il desiderio romantico in una società che si aspetta sottomissione e docilità. Il personaggio di Eloise è da tempo uno dei preferiti da coloro che si identificano con il suo desiderio di liberarsi dalle norme sociali.

Una serie sempre più inclusiva

Fin dal suo esordio, "Bridgerton" ha scelto di reinventare il genere romantico storico con audacia, diversità e sensualità. Mettendo in risalto due donne con storie contrastanti ma ugualmente profonde, le stagioni 5 e 6 promettono di ampliare ulteriormente la loro rappresentazione sullo schermo.

In sintesi, con Francesca ed Eloise, la serie potrebbe benissimo rinnovare la sua formula, pur rimanendo fedele a ciò che l'ha resa vincente: trame romantiche accuratamente elaborate, personaggi complessi, un'estetica stravagante e una reinterpretazione inclusiva delle tradizioni sociali del XIX secolo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Questo gruppo musicale tutto al femminile è stato preso di mira da critiche "sessiste" dopo un'esibizione

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questo gruppo musicale tutto al femminile è stato preso di mira da critiche "sessiste" dopo un'esibizione

Il gruppo femminile americano Katseye, composto da sei elementi, è al centro di una nuova controversia dopo che...

Queste affascinanti foto dimostrano che a volte il caso funziona davvero bene.

A volte la città presenta scene così perfettamente composte da sembrare messe in scena. Eppure, tutto è spontaneo....

Si dice che sia in lavorazione un sequel del film "Dirty Dancing" e gli utenti di Internet ne sono entusiasti.

Dopo anni di attesa, la società canadese-americana Lionsgate dà notizie concrete sul sequel di "Dirty Dancing", il film...

3 milioni di ascoltatori per una cantante che non esiste: chi è veramente Sienna Rose?

Tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify, diversi brani nella Viral Top 50... eppure, tutto indica che Sienna...

Record storico agli Oscar: il film diventa il più candidato della storia

Il thriller soprannaturale di Ryan Coogler "Sinners" ha recentemente fatto la storia degli Oscar diventando il film più...

Oscar 2026: la nuova categoria sorprende nominando prevalentemente donne

Per la prima volta nella sua storia, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences premia il lavoro dei...

© 2025 The Body Optimist