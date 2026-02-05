"Bridgerton": le stagioni 5 e 6 vedranno protagoniste due donne.

Mentre la quarta stagione di "Bridgerton" sta battendo tutti i record su Netflix con la storia d'amore tra Benedict e Sophie, i fan più accaniti si chiedono già cosa succederà. Grazie a nuove rivelazioni, il mistero si sta facendo luce: le stagioni 5 e 6 si concentreranno su due eroine attesissime, Francesca ed Eloise Bridgerton. Una esplorerà i tormenti dell'amore dopo una perdita, l'altra la sfida di una feroce indipendenza in un mondo restrittivo.

Eloïse e Francesca: le prossime ad amare… a modo loro

È stato durante una recente anteprima della serie che la showrunner Jess Brownell ha offerto uno sguardo alle prossime stagioni. In un'intervista con il media americano Collider , ha rivelato che le prossime stagioni si concentreranno su due personaggi femminili, aggiungendo maliziosamente: "Le iniziali sui miei file sono E e F". In altre parole, dopo Daphne (stagione 1), Anthony (stagione 2), Colin (stagione 3) e Benedict (stagione 4), i riflettori si sposteranno su due delle loro sorelle: Eloise Bridgerton, interpretata da Claudia Jessie, e Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Pandora (@theofficialpandora)

Una storia d'amore queer per Francesca?

Questa rivelazione delizia i fan dei romanzi di Julia Quinn, da cui la serie è liberamente ispirata. Nei libri, Francesca vive una toccante storia d'amore con Michael Stirling, cugino del suo defunto marito John. La serie, tuttavia, sembra prendere una direzione completamente diversa, fedele al suo desiderio di reinventare il genere.

In effetti, il personaggio di Michael è stato trasformato in Michaela Stirling, alludendo a una storia d'amore queer tra Francesca e un'altra donna. Si tratta di una svolta significativa per una serie popolare come "Bridgerton", che potrebbe così rappresentare una storia d'amore tra due donne in un mondo tipicamente eteronormativo. Per una produzione Netflix di Shondaland, questa evoluzione sembra coerente e prevedibile.

Eloise, l'intellettuale anticonformista

Per quanto riguarda Eloise, un personaggio già noto per la sua natura ribelle, il suo palese disprezzo per le convenzioni e il suo arguto ingegno, vederla al centro di un'intera stagione promette una trama avvincente. Nei romanzi, si innamora di Sir Phillip Crane, vedovo di un amico defunto. Resta da vedere se la serie manterrà questa trama o offrirà un nuovo colpo di scena, come già accaduto in passato.

I fan sperano che questa stagione esplori il dilemma di una donna indipendente alle prese con il desiderio romantico in una società che si aspetta sottomissione e docilità. Il personaggio di Eloise è da tempo uno dei preferiti da coloro che si identificano con il suo desiderio di liberarsi dalle norme sociali.

Una serie sempre più inclusiva

Fin dal suo esordio, "Bridgerton" ha scelto di reinventare il genere romantico storico con audacia, diversità e sensualità. Mettendo in risalto due donne con storie contrastanti ma ugualmente profonde, le stagioni 5 e 6 promettono di ampliare ulteriormente la loro rappresentazione sullo schermo.

In sintesi, con Francesca ed Eloise, la serie potrebbe benissimo rinnovare la sua formula, pur rimanendo fedele a ciò che l'ha resa vincente: trame romantiche accuratamente elaborate, personaggi complessi, un'estetica stravagante e una reinterpretazione inclusiva delle tradizioni sociali del XIX secolo.