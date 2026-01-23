Search here...

Oscar 2026: la nuova categoria sorprende nominando prevalentemente donne

Cultura
Léa Michel
Extrait du film « One Battle after Another » (2025)

Per la prima volta nella sua storia, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences premia il lavoro dei direttori del casting. Si tratta di un'evoluzione positiva per l'industria, soprattutto perché la maggior parte delle candidate in questa categoria inaugurale sono donne.

Una prima storica a Hollywood

È una piccola rivoluzione nel mondo del cinema: gli Oscar del 2026 presenteranno una nuova categoria dedicata alla direzione del casting (Achievement in Casting). Istituito a più di 20 anni dall'ultimo nuovo riconoscimento – quello per il miglior film d'animazione del 2001 – questo premio mira a mettere in luce un anello essenziale nella creazione di un film, spesso rimasto nell'ombra.

Dei 10 film presenti nella prima lista di candidati, 9 sono stati diretti da donne, il che rappresenta un riconoscimento senza precedenti per una professione a lungo dominata da loro senza essere valorizzata appieno.

I primi nominati

Tra i primi nominati ci sono diverse figure di spicco del settore:

  • Nina Gold, per Hamnet, un adattamento del romanzo ispirato alla vita del figlio di Shakespeare.
  • Jennifer Venditti, per "Marty Supreme".
  • Cassandra Kulukundis, per "Una battaglia dopo l'altra".
  • Francine Maisler, per "Sinners", è già considerata una delle preferite.
  • Gabriel Domingues, l'unico uomo nella lista, per "L'agente segreto".

Questa predominanza femminile non è una coincidenza: la sezione Casting Directors dell'Academy, creata nel 2013, conta circa 160 membri, per lo più donne.

Una professione rimasta invisibile per molto tempo

"Essere riconosciuti dall'Academy è un momento atteso da tempo", ha dichiarato a Variety la direttrice del casting Francine Maisler. Per lei, questo riconoscimento "ristabilisce il ruolo del casting come contributo artistico e narrativo essenziale al cinema". Ha raccontato di come ha trovato il giovane Miles Caton per "Sinners" dopo aver setacciato i blues club e le scuole d'arte di Atlanta.

Lo stesso entusiasmo è stato condiviso dalla direttrice del casting Nina Gold, che ha scoperto Jacobi Jupe, l'attore protagonista di "Hamnet", dopo cinque audizioni consecutive. "È un attore di raro talento, ed era esattamente nel posto giusto al momento giusto", ha detto.

Un riconoscimento atteso e simbolico

Questa categoria riconosce finalmente il ruolo fondamentale dei direttori del casting nel successo di un film. Il loro lavoro, che unisce talento, psicologia e intuizione, spesso determina l'alchimia e la credibilità di un film. Con l'assegnazione delle prime statuette d'oro a questa specialità, l'Academy lancia un messaggio forte: il casting è una forma d'arte a sé stante.

In un momento in cui Hollywood cerca di ampliare la rappresentanza delle donne e dei talenti emergenti, questo sviluppo porta una gradita ventata di aria fresca nella stagione dei premi.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Sophie Turner nei panni di Lara Croft: l'attrice promette di ridefinire questa eroina iconica
Article suivant
Record storico agli Oscar: il film diventa il più candidato della storia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Record storico agli Oscar: il film diventa il più candidato della storia

Il thriller soprannaturale di Ryan Coogler "Sinners" ha recentemente fatto la storia degli Oscar diventando il film più...

Sophie Turner nei panni di Lara Croft: l'attrice promette di ridefinire questa eroina iconica

L'attrice Sophie Turner sostituisce la pelle di Sansa Stark con la canotta verde e la fondina dell'iconica Lara...

Considerate "provocatorie", le immagini della nuova stagione di questa serie cult stanno suscitando scandalo.

La terza stagione di "Euphoria" non è ancora iniziata, e già ferve la polemica attorno al trailer, ritenuto...

Per vincere una partita a "sasso-carta-forbici", questo consiglio scientifico può aiutarti

Hai la sensazione che la fortuna stia per esaurirsi non appena inizia una partita a sasso-carta-forbici (shifuji)? Tranquillo:...

Dopo questo inquietante finale, "The Cleaning Lady" avrà un seguito?

Il thriller "The Housemaid", tratto dal romanzo bestseller di Freida McFadden e diretto da Paul Feig, ha già...

Perché amiamo guardare serie che odiamo?

Sospiri, alzi gli occhi al cielo, critichi ogni battuta... eppure premi "prossimo episodio". Guardare una serie che trovi...

© 2025 The Body Optimist