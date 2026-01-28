Si dice che sia in lavorazione un sequel del film "Dirty Dancing" e gli utenti di Internet ne sono entusiasti.

Dopo anni di attesa, la società canadese-americana Lionsgate dà notizie concrete sul sequel di "Dirty Dancing", il film cult del 1987. L'attrice americana Jennifer Grey riprende il suo iconico ruolo di "Baby" e gli internauti stanno esplodendo di gioia per l'annuncio di questo progetto che sta prendendo seriamente piede.

Un team prestigioso per onorare il classico

Secondo quanto riferito, lo studio ha reclutato i produttori di "Hunger Games" e "Crazy Rich Asians" Nina Jacobson e Brad Simpson per supervisionare questo attesissimo sequel, la cui uscita è prevista per il 2022. Jennifer Grey, candidata al Golden Globe per la sua interpretazione di Frances "Baby" Houseman, sarà anche produttrice esecutiva. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno, nel 2026, con una sceneggiatura di Kim Rosenstock, vincitrice del Premio Humanitas nel 2025.

Le toccanti parole di Jennifer Grey

In un'intervista , l'attrice Jennifer Grey ha dichiarato di essere profondamente commossa: "Il ruolo di Baby occupa un posto speciale nel mio cuore, come in quello di tantissimi fan. Ho immaginato a lungo cosa sarebbe diventata anni dopo, ma ci voleva la squadra giusta per rispettare l'eredità del film originale. L'attesa è quasi finita!". Aveva già accennato al The Drew Barrymore Show alla presenza di danza, musica ed emozioni in questo sequel.

Un progetto fedele allo spirito originale

Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha elogiato questo "super team" per aver riportato la magia del ritorno di Kellerman sul grande schermo. L'assenza dell'attore americano Patrick Swayze, che interpretava Johnny Castle (e scomparso nel 2009), lascia un vuoto, ma il film promette di catturare l'emozione, la musica e il romanticismo che hanno decretato il successo del primo capitolo. Il cast rimane per ora segreto.

Questo annuncio riaccende l'entusiasmo per "Dirty Dancing", un film senza tempo che continua ad affascinare generazioni. Con Jennifer Grey al timone e una produzione ambiziosa, i fan possono sognare un ritorno trionfale sul grande schermo: il momento della loro vita sta arrivando!