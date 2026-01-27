3 milioni di ascoltatori per una cantante che non esiste: chi è veramente Sienna Rose?

Tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify, diversi brani nella Viral Top 50... eppure, tutto indica che Sienna Rose non è una vera cantante, ma un progetto musicale creato utilizzando l'intelligenza artificiale. Questa misteriosa voce neo-soul, che affascina sia il grande pubblico che le celebrità, sta inconsapevolmente diventando un simbolo della crescente confusione tra artisti umani e algoritmi.

Una "scoperta" di Spotify che non ha mai messo piede su un palco

Sienna Rose è apparsa sulle piattaforme di streaming nell'autunno del 2025 con una manciata di brani jazz-soul intimi, tra cui "Into the Blue", "Safe With You" e "Where Your Warmth Begins". Nel giro di poche settimane, tre brani sono entrati nella Viral 50 di Spotify e il suo singolo principale ha superato i 5 milioni di streaming, mentre ha raggiunto o superato i 3 milioni di ascoltatori mensili.

Sulla carta, tutto sembra la traiettoria di una nuova sensazione: una biografia Spotify rifinita, un'estetica neo-soul, paragoni con cantanti affermate come la britannica Olivia Dean. Peccato che nessun concerto, nessun video musicale, nessuna intervista e nessun tour promozionale confermi l'esistenza di una persona dietro questo nome.

Indizi inquietanti: un artista senza volto né rete

I primi dubbi sono sorti tra fan e amanti della musica, che hanno notato un dettaglio insolito: era impossibile trovare Sienna Rose sui social media o tramite una semplice ricerca su Google al di fuori delle piattaforme di streaming. Per una "nuova stella" che ha avuto così tanto successo, questa completa assenza di una presenza online è stata più che sorprendente. Da allora, è apparso un account Instagram, accompagnato da video che presumibilmente mostrano l'artista. Tuttavia, questo non basta a dissipare i sospetti di alcuni: in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è in grado di produrre video ultrarealistici di personaggi "umani", i dubbi persistono.

Un altro elemento sospetto: tra fine settembre e inizio dicembre, Sienna Rose ha pubblicato almeno 45 tracce sui servizi di streaming, un ritmo di produzione praticamente impossibile da mantenere per un singolo artista umano. Diversi ascoltatori hanno anche descritto "testi un po' generici", "strutture molto stereotipate" e persino "un sibilo o una consistenza sonora" tipici di certa musica generata dall'intelligenza artificiale.

