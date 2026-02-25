Terza stagione di "Mercoledì": un personaggio fisso di Tim Burton si unisce alla serie

Di ritorno da Hawkins e dai suoi Demogorgoni, Winona Ryder si sta ambientando alla Nevermore Academy. L'annuncio ufficiale fatto da Netflix il 23 febbraio 2026 conferma il suo ruolo da guest star in diversi episodi della terza stagione di "Wednesday", segnando un'altra collaborazione con Tim Burton e una reunion con Jenna Ortega, la sua co-protagonista di "Beetlejuice".

Un personaggio fisso nell'universo di Burton

Winona Ryder non è estranea al mondo fantastico e macabro del regista americano Tim Burton. La loro collaborazione risale a "Beetlejuice" del 1988, dove interpretava la ribelle Lydia Deetz, ruolo ripreso nel sequel del 2024. Hanno lavorato insieme anche a "Edward mani di forbice" (1990) e "Frankenweenie" (2012).

Lo stesso Tim Burton si è detto "felicissimo" della reunion: "Si inserisce perfettamente in questo universo. È una carissima amica". Anche gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno elogiato la "regina indiscussa dei personaggi outsider", sottolineando il suo prezioso contributo a Nevermore.

Tabitha: un nuovo mistero in Nevermore

Winona Ryder interpreterà Tabitha, un nuovo personaggio che non fa parte dei fumetti originali della "Famiglia Addams" né delle stagioni precedenti. Il suo ruolo esatto rimane un mistero, ma si unisce a una serie di nuovi membri del cast: Eva Green (Ophelia, la sorella di Morticia), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) e Oscar Morgan (Atticus).

Le riprese sono iniziate a Dublino, promettendo "nuovi studenti, nuovi insegnanti e segreti della famiglia Addams in stato di decadenza". Questa terza stagione, prevista per il 2027, segue la seconda stagione, andata in onda nell'agosto 2025 con Lady Gaga e Christopher Lloyd.

Un ponte tra due mondi

Il tempismo è perfetto: pochi mesi dopo la conclusione di "Stranger Things", Winona Ryder passa da una serie horror anni '80 a una serie per adolescenti in stile gotico vittoriano. Ritrova Jenna Ortega, che ha interpretato sua figlia Astrid in "Beetlejuice", completando così un circolo virtuoso di collaborazioni artistiche.

Con l'arrivo di Winona Ryder in Nevermore, la terza stagione di "Wednesday" si preannuncia come un evento epocale, che fonde l'eredità burtoniana con un cast prestigioso. Questa aggiunta consolida l'universo esteso di Tim Burton su Netflix e offre ai fan un inaspettato crossover tra i mostri di Hawkins e le eccentricità della Famiglia Addams. Bisognerà aspettare il 2027 per scoprire Tabitha e i nuovi misteri dell'accademia...