Questo utensile da cucina può ospitare una maggiore quantità di batteri a seconda del materiale di cui è composto.

Decorazione
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Arina Krasnikova / Pexels

Lo usiamo quasi ogni giorno senza pensarci: il tagliere è un elemento essenziale in cucina. Eppure, il suo materiale potrebbe influire sulla presenza di batteri. Legno o plastica, la scelta è più complessa di quanto sembri.

Legno contro plastica: un duello inaspettato

Contrariamente a quanto si crede comunemente, non tutti i taglieri sono uguali in termini di batteri. La ricerca scientifica ha evidenziato un'interessante differenza tra il legno e la plastica.

Le tavole di legno hanno una struttura naturale composta da fibre in grado di assorbire l'umidità. Di conseguenza, alcuni studi dimostrano che possono eliminare fino al 99% dei batteri in pochi minuti. Penetrando nel legno, i microrganismi vengono privati di acqua e sostanze nutritive, il che ne limita la sopravvivenza.

Al contrario, i taglieri in plastica hanno una superficie liscia... almeno inizialmente. Col tempo e con l'uso ripetuto dei coltelli, compaiono dei micrograffi. Queste minuscole crepe diventano quindi un rifugio ideale per i batteri, che possono essere difficili da raggiungere durante la pulizia.

Questo favorisce davvero i batteri

Il materiale del tagliere non è tutto. La presenza di batteri dipende anche da come si cucina e si puliscono gli utensili. Alcuni alimenti, come carne cruda, pesce o verdure non lavate, possono lasciare microrganismi sulla superficie. Se il tagliere è danneggiato, crepato o pulito male, questi batteri possono proliferare più facilmente.

Le ricerche sull'igiene alimentare dimostrano che i taglieri in legno, se ben tenuti, rimangono sicuri da usare. I taglieri in plastica, d'altro canto, sono spesso preferiti nelle cucine professionali, soprattutto perché resistono ai lavaggi ad alta temperatura in lavastoviglie. In altre parole, non conta solo il materiale che si usa, ma anche come lo si usa.

Buone abitudini da adottare quotidianamente

Buone notizie: non è necessario rivoluzionare la cucina per limitare i rischi. Bastano poche semplici abitudini per fare la differenza.

  • Innanzitutto, si consiglia di utilizzare taglieri separati per alimenti crudi e cotti. Questo aiuta a prevenire la contaminazione incrociata.
  • Inoltre, è fondamentale pulire accuratamente dopo ogni utilizzo. Acqua calda, sapone e un buon risciacquo sono sufficienti nella maggior parte dei casi.
  • Anche l'asciugatura è altrettanto importante. Un tagliere umido può favorire la proliferazione batterica, soprattutto se viene riposto ancora bagnato.
  • Infine, ricordate di controllare le condizioni delle vostre tavole. Se presentano molte ammaccature o crepe, potrebbe essere il momento di sostituirle.

Alcune raccomandazioni sanitarie consigliano inoltre di disinfettare regolarmente le superfici, soprattutto dopo aver maneggiato carne cruda.

Legno o plastica: quale scegliere?

In definitiva, la scelta tra legno e plastica dipende principalmente dalle tue abitudini e dal tuo livello di comfort in cucina. In entrambi i casi, non c'è bisogno di puntare alla perfezione o di sentirsi in colpa per ogni piccola svista. Una cucina vissuta, utilizzata e adattata al tuo ritmo è una cucina che riflette la tua personalità. La chiave sta altrove: adottare tecniche semplici, prendersi cura degli utensili e cucinare in un ambiente che ti faccia sentire a tuo agio.

In breve, il materiale del tagliere può influenzare la presenza di batteri, ma la routine di pulizia rimane il fattore chiave. Con alcune abitudini consolidate, potrete cucinare in tutta tranquillità e godervi appieno il tempo trascorso in cucina.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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