Questo errore di lavaggio potrebbe danneggiare gradualmente i tuoi vestiti

Spesso pensiamo di fare la cosa giusta avviando un ciclo di lavaggio ad alta temperatura per ottenere un bucato perfettamente pulito. Tuttavia, lavare costantemente ad alte temperature può usurare i capi più velocemente del previsto. Questa abitudine diffusa indebolisce le fibre, opacizza i colori e riduce la durata dei vostri capi preferiti.

Lavare a temperature troppo elevate, un falso amico del bucato pulito.

I cicli a 60 o 90 °C danno l'impressione di una pulizia impeccabile, ma per molti tessuti questo calore ripetuto non è l'ideale.

Al di sopra dei 40 °C, la combinazione di alta temperatura, attrito del cestello e detersivo può indebolire gradualmente i tessuti. Cotone, lana e fibre sintetiche possono quindi perdere morbidezza, forma e resistenza. Il risultato: una maglietta che perde la sua forma, jeans che si usurano più velocemente, un maglione che si restringe o cuciture che si scuciono prematuramente.

Alcune ricerche hanno inoltre osservato che lavaggi ripetuti ad alte temperature possono diminuire la resistenza meccanica dei tessuti rispetto a cicli di lavaggio più delicati. In parole semplici, più intenso e frequente è il calore, maggiore è l'usura delle fibre nel tempo.

Perché i tuoi vestiti soffrono in silenzio

Il calore agisce sui tessuti in modo simile a una sollecitazione ripetuta. Le fibre si gonfiano, si contraggono e poi ripetono il processo lavaggio dopo lavaggio. Nel tempo, questa successione di sollecitazioni può causare:

una perdita di elasticità

colori più tenui

un tessuto più ruvido

formazione di pelucchi su determinati materiali

cuciture meno resistenti

un restringimento talvolta irreversibile

Anche i capi di abbigliamento di alta qualità possono, col tempo, mostrare segni di usura se non vengono curati adeguatamente. E no, il tuo corpo non ha nulla a che fare con l'usura di un paio di jeans o di una camicia: sono principalmente le tue abitudini di lavaggio a fare la differenza.

Anche il detersivo per il bucato può aggravare il problema.

La temperatura non è l'unico fattore. Alcuni detersivi molto concentrati o usati in dosi eccessive possono lasciare residui e danneggiare inutilmente i tessuti. In acqua calda, i loro effetti possono essere ancora più evidenti. Le fibre naturali, come il cotone o la lana, possono perdere più rapidamente la loro morbidezza o brillantezza.

Un altro equivoco comune è che "più detersivo significa bucato più pulito". In realtà, troppo detersivo può ostruire le fibre e rendere il risciacquo meno efficace. La giusta quantità è spesso il modo migliore per mantenere i propri vestiti puliti.

I giusti accorgimenti per far durare più a lungo i tuoi vestiti

Buone notizie: non è necessario lavare tutto in acqua calda per ottenere un bucato pulito. I detersivi moderni sono generalmente efficaci anche a basse temperature. Nella maggior parte dei casi, un lavaggio a 30°C o 40°C è sufficiente per il bucato di tutti i giorni. Bastano poche semplici abitudini per fare la differenza:

Utilizzare 30°C per il bucato di tutti i giorni.

riservare le alte temperature alla biancheria domestica o a casi specifici

Rivoltare i capi al rovescio prima del lavaggio.

Scegli un programma delicato per gli oggetti delicati.

Evitate di usare una dose eccessiva di detersivo per il bucato.

Se possibile, lasciare asciugare all'aria.

Per lana, maglieria e tessuti delicati, è spesso preferibile un lavaggio a freddo o un programma dedicato.

In breve, lavare a temperature più basse non è solo un bene per il pianeta. È anche un modo intelligente per preservare i tuoi vestiti, il tuo portafoglio e i capi in cui ti senti a tuo agio. Il vero errore in lavanderia non è indossare la tua felpa preferita dieci volte, ma a volte esagerare con una temperatura troppo elevata. Il tuo guardaroba apprezzerà molto di più un lavaggio delicato che un bagno bollente.