L'autunno porta con sé una luce dorata e una freschezza rinvigorente che invogliano a trasformare i propri interni in una vera e propria oasi di pace.

Questa stagione è un invito alla creatività domestica : realizzare le proprie decorazioni con elementi naturali raccolti durante le passeggiate regala un piacere autentico.

Ghirlande di foglie, corone di piante, candele profumate alle spezie, composizioni di zucche e zucchine… le idee non mancano.

Vi offriamo una panoramica completa dei migliori progetti creativi fai-da-te per decorare ogni stanza e creare un'atmosfera accogliente. E la buona notizia è: tutta la famiglia può partecipare.

Adotta una palette di colori ed elementi naturali per decorare i tuoi interni

Colori autunnali da prediligere

Scegliere i colori giusti è il primo passo per decorare la casa in autunno con successo . Consigliamo di creare una palette basata su tonalità calde : arancioni intensi, gialli senape, marroni profondi, bordeaux decisi e verdi bosco.

Questi colori evocano direttamente i raccolti e la vendemmia, ancorando l'arredamento alla realtà stagionale.

Per evitare un aspetto uniforme, inserite tocchi di blu a contrasto. Questo dinamismo cromatico dona freschezza all'effetto complessivo senza compromettere la coerenza visiva.

Per gli accessori, provate ad abbinare candele bordeaux e viola a decorazioni rosso scuro e verdi. Anche le candele blu e arancioni si abbinano splendidamente a composizioni dai toni caldi .

Queste combinazioni di colori sono facili da applicare a cuscini, strofinacci a quadri e portacandele.

Tesori della natura da collezionare

La natura autunnale offre una tavolozza di materiali gratuiti e meravigliosi. Durante le vostre passeggiate nel bosco, raccogliete rami di faggio e di quercia caduti a causa delle raffiche di vento, ghiande, ramoscelli, felci e corteccia ricoperta di muschio.

Le pigne meritano un raccolto abbondante: si mimetizzano ovunque. Le bacche di rosa canina, soprattutto della varietà Rosa Rugosa , offrono frutti rosso vivo e molto decorativi. Erba secca e steli di grano aggiungono un gradito tocco rustico.

Completa questa collezione con frutta e verdura di stagione : zucche, zucchine, zucche patisson, mele, pere, nocciole, castagne, uva e fichi adornano naturalmente una tavola o una cassettiera.

Le mele selvatiche essiccate e le fette d'arancia aggiungono un tocco delicato. Fate scorta di questi ingredienti all'inizio di settembre per avere a disposizione un'ampia varietà di materiali durante tutta la stagione.

Crea le tue ghirlande e festoni autunnali

Crea una ghirlanda naturale per la porta o le pareti

La ghirlanda di piante è il simbolo delle decorazioni autunnali fatte in casa .

Per realizzarlo, scegliete una base circolare adatta: un cerchio di filo metallico o di ottone, una sottile cornice di legno, una corda intrecciata o anche una vecchia gruccia appendiabiti modellata a mano.

Successivamente, fissate gli elementi incastrandoli tra loro, legandoli insieme oppure utilizzando una pistola per colla a caldo e del filo di rinforzo.

Incorpora rami di faggio conservati, foglie di quercia, physalis essiccate, teste di elicriso arancione essiccate, ghiande, pigne, bacche e foglie. Completa con un nastro di iuta e uno spago per appenderla.

Queste ghirlande possono essere appese alla porta d'ingresso, alle pareti o disposte intorno a una candela profumata all'autunno su un tavolo. Mescolate ghirlande grandi e piccole e disponetele in diversi punti della casa per un effetto scenografico.

Crea una varietà di ghirlande fai da te

Le ghirlande donano movimento e leggerezza alla decorazione.

La ghirlanda di foglie secche è la più semplice da realizzare: raccogliete foglie di varie dimensioni e colori, praticate un foro vicino al gambo con un ago e infilatele in un filo, facendo un nodo tra una foglia e l'altra.

Prima di forare, rinforzate le lamiere fragili con del nastro adesivo per evitare strappi.

Per creare una ghirlanda luminosa autunnale, fissa delle foglie autunnali ai LED usando delle piccole mollette. Disponila intorno a uno specchio o a una finestra per un'atmosfera calda e soffusa.

Le zucche di feltro, ritagliate e modellate con filo sottile, creano una ghirlanda originale e riutilizzabile. Infine, i fantasmini di spago bianco, lunghi dai 20 ai 25 cm e piegati a metà, con gli occhi disegnati in feltro nero, aggiungono un tocco malizioso ad Halloween.

Crea le tue candele e i tuoi portacandele per un'atmosfera calda e accogliente

Come realizzare candele fatte in casa

Realizzare le proprie candele è un progetto creativo fai-da-te accessibile che trasforma istantaneamente l'atmosfera di una stanza.

Avrai bisogno di un contenitore, uno stoppino per candela, cera vegetale di soia , coloranti e oli essenziali o fragranze.

Sciogli la cera a bagnomaria, aggiungi il colorante e versa il tutto nel contenitore con lo stoppino al centro. Lascia indurire per 4-6 ore.

Lo sapevate che la cera vegetale a base di soia brucia in media il 50% più a lungo della tradizionale cera di paraffina? Questo è un argomento convincente a favore di queste creazioni fatte in casa, che sono al contempo economiche ed ecologiche.

Per realizzare candele a forma di zucca, utilizzate uno stampo in silicone con colorante alimentare arancione: il risultato sarà sorprendente. Decoratele poi con bastoncini di cannella, spezie o fette d'arancia essiccate per diffondere un profumo caldo e avvolgente, che ricorda il fuoco .

Crea i tuoi portacandele e lanterne fai da te

Un semplice barattolo vuoto si trasforma in un elegante portacandele incollando delle foglie autunnali solo sulla sua superficie esterna. La stessa tecnica funziona con un vasetto di yogurt in vetro riciclato o un vaso tubolare in plexiglass.

Lasciare asciugare completamente prima di posizionare una candela o dei cerotti. Questa precauzione di sicurezza è fondamentale: il fogliame non deve mai entrare in contatto con la fiamma.

Per i portacandele , decorate i contenitori con foglie cadute, spago e colla. Candele a batteria di diverse altezze, collocate in lanterne, insieme a foglie, nocciole e pigne, offrono un'atmosfera stagionale senza alcun rischio.

Questi portacandele fai-da-te sono anche un'ottima idea regalo per serate di giochi o tè pomeridiani con gli amici.

Crea allestimenti autunnali stanza per stanza.

Composizione delle piante e loro ubicazione

Una composizione autunnale di successo spesso parte da un punto di ancoraggio solido.

Scegliete una lanterna come elemento centrale e decoratela gradualmente: candelieri con candele abbinate, un cestino con mele e pere, un canovaccio a quadri rossi o blu per un'accogliente atmosfera rustica.

Per completare l'allestimento, aggiungete funghi di velluto o di legno e piccole zucche, vere o di ceramica.

Posizione Articoli consigliati Mensola del camino Ghirlande, candele, rami, foglie secche Cassettiera per soggiorno/camera da letto Lanterna, funghi decorativi, piccole zucche Tavolino da ingresso Cesto, mele, zucca, candelabro Angolo dello scaffale Portacandele, ghiande, pigne Tavolino da caffè del soggiorno Elemento centrale: alberi di tuia, felci, frutta, zucche

Tirate fuori i vostri vecchi cestini, cassette da fattoria, secchi di latta e ciotole antiche per esporre uva, fichi, castagne e zucche patisson. Questi contenitori autentici esaltano l'atmosfera rustica e accogliente delle vostre decorazioni stagionali.

Adatta l'arredamento di ogni stanza

In soggiorno, sostituite i cuscini color crema con altri dai motivi autunnali arancioni e dorati e optate per plaid in maglia o ciniglia. In camera da letto, posizionate delle mini zucche in vasetto sul comodino e appendete una ghirlanda di fiori secchi sopra il letto.

In cucina, riempite i vasi con erbe aromatiche essiccate, spighe di grano e foglie colorate e usate asciugamani rossi o dorati.

Anche il bagno non viene dimenticato: bastano candele profumate autunnali, tappeti e asciugamani nei colori della stagione per trasformare l'atmosfera.

Questi accorgimenti, sottili ma costanti, creano un'atmosfera intima e confortevole in tutta la casa, dal pavimento al soffitto.

Realizza progetti creativi fai-da-te con materiali riciclati.

Dare una seconda vita ai materiali di uso quotidiano

Il riciclo è al centro del processo creativo autunnale. I rotoli di cartone si trasformano in piccoli animali del bosco dipingendoli, disegnando un muso e incollando elementi naturali.

Una pietra dalla forma adatta si trasforma in un adorabile riccio, con fiori di faggio incollati a formare il corpo e qualche tratto di pennarello per il muso.

Le fette d'arancia essiccate si prestano a mille fantasie: disegnateci sopra dei personaggi, ritagliate delle forme da altre fette per creare delle orecchie e appendete il tutto come una ghirlanda.

Le bucce d'arancia ritagliate con una formina per biscotti creano graziose decorazioni da disporre sulla tavola durante una cena o quando si intrattengono gli ospiti. Questi progetti creativi ed ecologici trasmettono preziosi insegnamenti ai bambini.

Per modellare e scolpire decorazioni originali

I funghi vellutati sono molto apprezzati da settembre a metà gennaio per il loro aspetto realistico. Difficili da trovare in alcune annate, è consigliabile farne scorta non appena li si vede nei vivai o nei negozi.

Sono fragili, maneggiateli con cura. Per realizzarli voi stessi in argilla, formate un cilindro per la base e una cupola per il cappello, assemblateli levigando la giunzione con un po' d'acqua, lasciate asciugare per 24-48 ore, quindi dipingeteli con colori acrilici .

I medaglioni di pasta di sale sono un altro classico intramontabile. Mescolate due tazze di farina e una di sale, aggiungete gradualmente acqua tiepida e impastate fino a ottenere un impasto liscio.

Stendete il composto, premete foglie o petali di stagione sui medaglioni usando una formina per biscotti e lasciate asciugare per 48 ore prima di appendere. Le maschere realizzate con foglie cadute colorate, con aperture per gli occhi, formano una ghirlanda originale e poetica.

Organizza le tue decorazioni autunnali nel tempo e in base allo spazio a disposizione.

Pianifica e anticipa la stagione delle decorazioni

Secondo uno studio sul comportamento dei consumatori pubblicato nel 2023, quasi il 60% delle famiglie europee inizia ad addobbare la casa per le festività nella prima settimana di settembre.

Questa attesa ci permette di godere appieno di ogni settimana d'autunno.

Consigliamo di posizionare gli elementi artificiali di buona qualità acquistati negli anni precedenti già all'inizio di settembre, ancor prima che i colori naturali si manifestino.

Unisci gradualmente gli elementi naturali raccolti durante le tue passeggiate con le verdure acquistate al mercato. Completa la composizione nel corso delle settimane, man mano che fai nuove scoperte.

Riponete poi gli oggetti decorativi in soffitta tra una stagione e l'altra, così da poterli ritrovare facilmente l'anno successivo. Un album di ritagli ricco di ispirazione stagionale aiuta a mantenere una visione coerente e funge da filo conduttore da un anno all'altro.

Adattare i progetti fai-da-te al proprio spazio e alla vita quotidiana.

Per gli spazi ridotti, optate per candele, piccole statuette e decorazioni da tavola: l'effetto stagionale è immediato e senza ingombro.

In un appartamento, la carta da parati autoadesiva temporanea permette di introdurre un tema autunnale senza modifiche permanenti. Per gli ambienti con bambini e animali domestici, scegliete candele senza profumo e zucche in tessuto morbido.

Trasformate questi momenti creativi in attività familiari davvero piacevoli. Coinvolgete i bambini nella realizzazione di ghirlande di foglie, maschere o medaglioni di pasta di sale.

Abbinate questi laboratori a una deliziosa prelibatezza di stagione : girelle alla cannella, babka al cioccolato, biscotti di pasta frolla a tema Halloween, il tutto accompagnato da una tazza di tè caldo. Questi momenti condivisi, che uniscono relax, originalità e benessere, spesso creano i ricordi più preziosi della stagione.