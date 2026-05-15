Questa abitudine dopo la doccia contribuisce alla formazione di cattivi odori in bagno.

Decorazione
Julia P.
Photo d'illustration : Magnific

Esci dalla doccia sentendoti rigenerato e rilassato. Qualche ora dopo, rientrando in bagno, nell'aria aleggia uno strano odore di muffa. E se la causa fosse una semplice abitudine, una di quelle che molti di noi compiono senza nemmeno pensarci? Spoiler: tutto inizia con l'asciugamano. Ecco perché questa routine post-doccia è spesso la fonte di odori sgradevoli e come risolvere il problema senza fatica.

Il colpevole è spesso l'asciugamano appeso male.

Dopo esserci asciugati, il gesto è quasi automatico: accartocciamo l'asciugamano su un gancio, lo appoggiamo sul bordo della vasca o lo lasciamo persino su una sedia. Tuttavia, questo gesto apparentemente innocuo è, secondo gli esperti di igiene domestica, una delle principali cause dei cattivi odori in bagno.

Quando un asciugamano umido viene ammucchiato o piegato, non riesce ad asciugarsi correttamente. E in una stanza già calda e umida, crea l'ambiente ideale per la proliferazione di batteri e muffa (quella muffa responsabile del cattivo odore). Un asciugamano normale, steso correttamente, si asciuga in 2-3 ore. Lo stesso asciugamano, lasciato accartocciato, può impiegare dalle 6 alle 8 ore ad asciugarsi, o anche molto di più in un bagno poco ventilato.

Uno studio che fa riflettere.

La questione è tanto più importante in quanto riguarda l'igiene. Un'analisi spesso citata dagli specialisti del settore tessile ha rivelato che circa il 90% degli asciugamani da bagno ospita batteri coliformi. Non si tratta di un dato trascurabile: questi microrganismi proliferano in ambienti caldi e umidi e la loro diffusione è accompagnata da quel famigerato odore sgradevole.

Buone notizie: limitare il tempo in cui un asciugamano rimane umido riduce significativamente la proliferazione di muffe. In altre parole, il problema non è l'asciugamano in sé, ma piuttosto il modo in cui viene lasciato asciugare tra un utilizzo e l'altro.

Buone abitudini da adottare quotidianamente

Per trasformare il tuo bagno in un ambiente sempre profumato, bastano pochi semplici passaggi.

  • Stendete l'asciugamano su un portasciugamani anziché su un gancio. L'aria deve poter circolare su entrambi i lati dell'asciugamano. Questo è di gran lunga il metodo più efficace. Arieggiate il bagno durante e dopo la doccia.
  • Secondo le raccomandazioni per l'igiene domestica, è consigliabile utilizzare una ventola di aspirazione o lasciare una finestra aperta per almeno 20 minuti dopo una doccia calda per eliminare l'umidità in eccesso. La Cleveland Clinic sottolinea inoltre che mantenere il livello di umidità di una stanza al di sotto del 50% limita significativamente la formazione di muffa.
  • Lavate regolarmente gli asciugamani, in media ogni 3-4 utilizzi. E soprattutto, non lasciateli mai bagnati nel cesto della biancheria: rischiano di contaminare altri tessuti.
  • Evitate gli ammorbidenti, che riducono la capacità di assorbimento delle fibre e intrappolano l'umidità nel tessuto. Gli asciugamani diventano meno efficaci e più soggetti a cattivi odori.
  • Infine, se avete spazio a sufficienza, alternate l'uso di due asciugamani per permettere a ciascuno di asciugarsi completamente tra un utilizzo e l'altro. Un piccolo accorgimento che fa una grande differenza.

In breve, un bagno profumato non dipende da candele profumate o "spray miracolosi". Spesso, sono i piccoli gesti quotidiani a fare la differenza.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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