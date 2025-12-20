Questa modella curvy si veste da cowboy e fa scalpore

Tabria Majors, modella americana curvy con oltre 2 milioni di follower su Instagram, è diventata una figura influente nel movimento body positivity. Da diversi anni, utilizza Instagram per dimostrare che la bellezza non è definita da taglie standardizzate e per incoraggiare le donne ad accettare il proprio corpo, indipendentemente dalle forme.

Un look da cowboy scintillante

Di recente, Tabria Majors ha condiviso diversi post sul suo account Instagram in cui suggeriva di aver adottato un look da cowboy per i concerti di Beyoncé. Ha accennato alla sua presenza in diverse date del tour, scrivendo: "ATL Night 3 lo sta prendendo!! Prossimamente a Las Vegas! Commenta 'cowboy' per i dettagli sulla vestibilità! "

Un altro post cita "Cowboy Carter Houston was everythingthiiinnng!" ("Cowboy Carter Houston è stato assolutamente incredibile!"), un riferimento diretto all'universo di Beyoncé, accompagnato da numerosi like e commenti, che evidenziano l'entusiasmo della sua community per questa scelta stilistica ispirata al tour.

Questi contenuti hanno generato un forte coinvolgimento sui social media e hanno messo in luce l'approccio creativo e inclusivo di Tabria Majors, che non ha paura di giocare con codici stilistici diversi, al di fuori dei consueti standard della moda. Attraverso questi look ispirati al mondo dei cowboy, trasmette un messaggio positivo: indipendentemente dalla corporatura, tutti possono adottare questo stile, divertirsi con la moda, vestirsi in modo elegante o libero di vestirsi come preferiscono, e il risultato è fantastico!

L'impatto sugli standard della moda

Sia attraverso le sue campagne inclusive con marchi rinomati che attraverso i suoi post sui social media, Tabria Majors contribuisce attivamente a ridefinire il panorama della moda, presentando look accessibili a donne di tutte le taglie. Si è affermata come una figura ispiratrice che celebra la diversità corporea e incoraggia la libera appropriazione delle tendenze, senza vincoli o norme restrittive.

Su Instagram condivide regolarmente outfit diversi, ispirazioni di moda e momenti della sua vita personale e professionale, offrendo alla sua community una visione autentica e disinibita dello stile. Attraverso questa ampia gamma stilistica – dai look glamour ad outfit più casual o a tema – dimostra che la moda può essere uno spazio di espressione, divertimento e sicurezza di sé, aperto a tutti.

Abbracciando l'estetica cowboy resa popolare da Beyoncé, Tabria Majors dimostra ancora una volta che la moda non ha limiti di taglia o regole rigide. Il suo successo non si basa solo sul suo aspetto, ma anche sul potente messaggio che trasmette: tutti hanno il diritto di sentirsi belli, sicuri di sé e liberi di giocare con le tendenze. Tabria continua a ispirare milioni di persone e a portare un cambiamento duraturo negli atteggiamenti all'interno dell'industria della moda.